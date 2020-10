Alejandro Granados: 25 años de obras y trabajo al frente del municipio

Ezeiza celebra sus bodas de plata, con la particularidad de tener un solo Intendente desde su creación: Alejandro Granados.

El distrito exhibe un desarrollo exponencial desde su fundación. De la herencia inicial de un Ford falcón, un rastrojero y una retroexcavadora, a la conformación actual de un parque automotor con más de 600 vehículos propios. De apenas 13 industrias a más de 200. De 630 calles asfaltadas a más de 6000. La consolidación de un gestión modelo en materia de seguridad. El mejor centro logístico de todo el país. Índices de primer nivel en educación, con la creación de una universidad propia, y salud, aún en el contexto de pandemia actual.

Alejandro Granados es el padre de este Municipio, el creador de la obra, elegido 7 veces consecutivas como Intendente.

“Fueron siete propias y siete de medio término donde yo intervine en dos como candidato a primer concejal. Son catorce elecciones consecutivas donde permanentemente estuvimos siempre dando vuelta alrededor del 60 %. Es un exámen permanente”, destacó Granados.

En este sentido, contó que “es un honor que los vecinos me hayan acompañado. Y la gente, como decía Carlos Menem ´la gente no masca vidrio´, sabe por qué acompaña, por qué vota o por qué no vota”.

Se trata de una historia cargada de emociones y recuerdos: “Quedé impresionado por una frase que me dijo el Presidente la semana pasada: ´cuando vos decías que hace 25 años que sos Intendente, quede realmente impactado´, y yo le contesté que son muchos años que empezamos este sueño con Dulce, a quien le agradezco el acompañamiento de todo este tiempo, son muchos años de trabajo, son muchos años de sacrificio, de alegrías, de sinsabores, pero realmente un cuarto de siglo es para detenerse y pensar todo lo que se ha hecho por Ezeiza. Todo lo que se ha hecho en estos últimos años de esta década extraordinaria que vivimos con Néstor y con Cristina, y esta época final”.

El Mandatario local no se olvidó de quienes fueron parte de toda esta etapa: “Agradecerles a todos los funcionarios, agradecerle a todos los empleados que estuvieron, que están y que estarán. A todos los comerciantes, los industriales, los maestros, los policías, los bomberos, a todos lo que me ayudaron a hacer de Ezeiza lo que realmente hoy es”.

“Aprovecho para agradecerle a Gastón -a cargo del municipio desde que de que inició la pandemia- la manera espectacular en que ha llevado adelante la gestión en este período de licencia en que yo me encuentro, porque hay respetar mucho el covid”, resaltó el Jefe Comunal.

Con motivo de la celebración, desde la Comuna lanzaron un libro conmemorativo con datos y hechos trascendentes que reflejan el notable crecimiento del partido. “Yo no voy a abundar en detalles en describir lo que es Ezeiza, todo el mundo lo sabe. Primero los vecinos de Ezeiza y después todos los argentinos saben lo que se ha hecho en Ezeiza en estos 25 años. Siempre hice todo porque lo sentía, lo hice porque me gustaba y porque me apasionaba. Siempre me apasionaron las obras, el trabajo. Lo he hecho desde el primer día con las mismas ganas, con la misma fuerza, con la misma honestidad, de la misma manera”.