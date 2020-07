De vocalista de Luis Miguel a transitante de Amigo en casa

Paula (@peraltapau) llegó a Amigo a casa a través de Instagram, expresando su amor hacia los animales comentándoles que podía ofrecerse como hogar de tránsito. Ni bien recibieron su mensaje, agendaron su teléfono y en cuanto tuvieron un caso se pusieron en contacto. Rápidamente aceptó que le llevaran dos cachorritos. Uno de ellos, llegó a su casa muy débil, únicamente comía y tomaba agua por jeringa. Hoy Hansel y Gretel, gracias a que pasaron por la casa de Pau, son dos cachorros fuertes y sanos que ya se encuentran adoptados por su nueva familia.

Hoy en día, Pau está transitando a Preto. Un perro adulto que necesita cuidados extremos, dado que está con un shock y no puede caminar. Día a día, gracias a la paciencia y el amor que le dedica Pau, Preto está fortaleciendo sus músculos y está dando sus primeros pasitos. Una vez que Preto recupere su movilidad, estará listo para irse en adopción.

Él es Preto…..

Amigo a casa, es un proyecto que nació hace un poco más de 2 años, como consecuencia del amor y profundo respeto hacia los animales. Poco a poco, se iban presentando casos, a los que se les hizo imposible mirar para otro lado. Día a día, la comunidad de Amigo a casa fue creciendo cada vez más, se fueron creando grupos en donde hay gente que puede transitar, otros de voluntarios, otros de traslados, todas personas que contribuyen a que este proyecto siga en pie, y se puedan rescatar animales. Así mismo, es un proyecto que se mantiene gracias a las donaciones de la gente, que permite que puedan seguir rescatando animales y salvarles la vida.

Hoy en día, Amigo a casa está formado por siete mujeres, que cada una de ellas ponen su granito de arena para que el proyecto pueda seguir adelante, y tener cada día más alcance para poder rescatar más perros. Cada una aporta su conocimiento y sabiduría sobre diferentes cuestiones, lo que hace que sea un grupo con mucha sinergia y que funcione muy bien.

A lo largo de estos años, se fueron presentado diferentes situaciones y casos, a los que las chicas de Amigo a casa, no pudieron decir que no.

Algunos de estos casos fueron:

Atila

Agos, integrante de Amigo a casa, se propuso como hogar de tránsito de Atila, un perrita rescatada de Zona Sur, que seguía a un cartonero de la zona, en busca de compañía y amor de un ser humano. Al momento de rescatar a Atila presentaba muy bajo peso y diversas enfermedades, tanto de la piel como internas, como por ejemplo anemia, ehrlichia, demodexia, las cuales con mucha paciencia y amor, pudieron superarse. Hoy, finalmente, Atila vive en la casa de Agos, con mucho amor y puede tener una vida normal.

Rocket

Rocket es uno de los bebés de Tita, perrita rescatada de Amigo a casa. Apenas nacido, Rocket no se prendía a la teta de la madre y ella lo rechazaba, por lo que su pronóstico era muy delicado y complicado. Una madrugada, Barbi y Anto, ambas integrantes de Amigo a casa, se encontraron en la veterinaria, a eso de las 3 A.M, para poder sacar adelante a Rocket. Anto, integrante y fundadora de Amigo a casa, con su conocimiento y el presentimiento de madre perruna, decidió sacar rápidamente a Rocket de allí pensando en que podía incubar diferentes enfermedades, por su condición.

Así fue, lo retiraron de la veterinaria, y al otro día, Rocket ya estaba en la casa de sus transitantes, Sofi y Juan, quienes lucharon contra todo pronóstico. El panorama no era bueno, Rocket presentaba muchos inconvenientes de salud, lo que lo hacían un perro débil y no podían, hasta el momento, afirmar que estaba fuera de peligro. Luego de varios meses de seguir las diferentes indicaciones, como por ejemplo, al comienzo darle de comer cada media hora, poco a poco Rocket se fue formando y gracias al amor y a la paciencia de sus transitantes, fue aumentando de peso y superándose cada día un poco más. Hasta que hace pocos días, les llegó la noticia a las chicas de Amigo a casa, que Rocket está finalmente fuera de peligro. A lo largo de todo este tiempo, el pequeño Rocket tuvo distintos apodos... “Fuerza Rocket”, “El guerrero Rocket”, hasta que hoy lo denominan “El Rey Rocket”.

Nepal

Nepal

Nos cuentan las chicas de Amigo a casa sobre la historia de Nepal. Les llegó la alerta sobre un perro adulto que en teoría estaba atropellado. Ni bien se enteraron, corrieron a buscarlo. Nepal pasó por la veterinaria, donde estuvo internado para poder asistirlo rápidamente y poder determinar que tenía. Según lo que les indicaron desde la veterinaria, Nepal estaba en estado de shock y es por esto que no caminaba. Les indicaron que seguramente tenía que realizar fisioterapia para poder volver a caminar. Nepal, una vez en su tránsito, los primeros días no quería saber nada con caminar. Días después, poco a poco mientras entraba en confianza con sus transitante, Joha y el novio, Nepal comenzó a confiar en el humano y empezó a dar sus primeros pasitos. Tras mucha paciencia de los transitantes, quienes en todo momento estuvieron a su lado para acompañarlo en el proceso y poder fortalecer sus músculos, Nepal no tuvo que hacer fisioterapia. Simplemente, necesitaba el amor y la paciencia de un humano, que esté a su lado, para poder ayudarlo a volver a caminar, correr y jugar y a poder ser un perro lleno de vida y feliz.

Jack

Uno de los últimos rescates del último tiempo, por las chicas de Amigo a casa.

Jack, un perrito que se encontraba viviendo en villa La Cava, San Isidro, se cruzó en el camino de Delfi, integrante y fundadora de Amigo a casa, y ella no dudó ni un segundo y lo subió al auto, quien lo llevó directo a la veterinaria, camino en el que Jack, ya comenzaba a vivir su nueva vida, luego de haber estado días y días, solo y llorando, anhelando que aparezca un ser humano bueno, para poder ayudarlo.

Es un perro adulto, quien no camina aún, llegó a la veterinaria en estado de shock, producto de un traumatismo, y con diferentes bicheras en distintas partes del cuerpo. Se encuentra internado actualmente, para poder realizarle las primeras curaciones necesarias para que se vaya a su hogar de tránsito y empezar su tratamiento de fisioterapia.

Todas las integrantes de Amigo a casa, coinciden en que los animales no necesitan vivir en una mansión, comer la comida de la mejor marca, darle los mejores juguetes, sino, que simplemente, necesitan amor, paciencia y atención de un ser humano, quien los acompañe en esta vida. Nos explican la importancia de transitar, ya que gracias a que hay gente que transita, les hacen posible muchos rescates.

Bajo el lema “cuando necesites una mano, encontrá una pata”, las chicas de Amigo a casa, llegan a muchas familias, quienes están esperando con ansias tener a un amigo de cuatro patas en su casa, y su vez, hacen posible que los animales puedan volver a confiar en los seres humanos.

Estos son algunos de los perritos que tienen en adopción las chicas de Amigo a casa!

Teo y Terra

Sultan y Roma

Tuca y Asia

Pueden encontrar más información en las Redes Sociales: Instagram: @amigoacasa y Facebook: Amigo a casa

Contacto:

@peraltapau

paulitaperalta@gmail.com