“Conseguí abrir el ventanuco por el que me introducían la comida. No había nadie allí y quise volver a cerrar, pero me di cuenta de que no podía hacerlo. Si los secuestradores veían que había hecho eso me iban a matar”. Este accidente fue clave para tomar la decisión de vida o muerte. Eligio vivir, logró escapar y horas después se reunió con su familia.