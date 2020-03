–Para mí es importante recalcar que cuando el fútbol entre hombres comenzó profesionalmente, allá por los años treinta, todo era muy parecido a lo que sucede hoy con el fútbol femenino. Llevamos menos de un año como deportistas profesionales y vale aclarar que las condiciones en la que entrena una mujer son completamente distintas a las de un hombre. En mi caso trabajo y entreno. Pero también hay jugadoras que tienen hijos y no es nada fácil. Por ejemplo, hoy te podes encontrar clubes de primera que no tienen entrenadores para arqueras. Y en el caso de los hombres, no debe haber un arquero que no lo tenga. Además, hay un montón de chicas que van a jugar gratis. En River, a las jugadoras que no están contratadas les da un beca; en otros clubes, si no están contratadas no le dan absolutamente nada, incluso tiene que poner plata, ¡y están jugando en primera! Además cada una de las chicas maneja realidades distintas. Y también está el tema de la edad. Yo no soy el único caso de jugadora que empezó de grande. Hay muchas chicas que empezaron a afinar cosas a una edad avanzada porque antes no las pudieron hacer, no tuvieron la oportunidad, ni siquiera en las canchas de barrio porque te tenías que pelear con los varones para poder jugar. Probablemente, hoy en día, eso ya no pase.