El lugar que más me impactó fue el Jardín de Luces, parece Avatar. Si pasan por Singapur, no pueden dejar de ir. Me sigue sorprendiendo de este viaje, los valores y la educación que tienen. Nadie fuma en las calles ni escupe. No existe. No se puede comer en lugares públicos o comunes. Por eso no hay basura ni papeles tirados en ningún lado. Es la ciudad más pulcra que vi en mi vida.