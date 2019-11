Y por último: no machacar al cuerpo es vital. Es importante no dejarse ganar por la ansiedad y querer recuperar en semanas los malos hábitos de años: si recién se comienza, es mejor espaciar los estímulos y no salir todos los días. Darle un día de descanso entre sesiones al cuerpo para recuperarse, y con el tiempo aumentar la frecuencia semanal y la duración de las mismas. Siempre en forma lenta pero sostenida.