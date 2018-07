Pero como en todo en la vida, los extremos son malos. Si bien podría decirse que en líneas generales es mejor el frío que el calor a la hora de mejorar marcas, correr con 0 grados no sólo no es beneficioso si no que disminuye el rendimiento. ¿Porqué? Porque el cuerpo debe insumir energía extra para calentarse y mantener la temperatura lo más cercana posible a los 36 / 37 grados, energía que podría usarse para la actividad deportiva. Además, el frío extremo entumece los músculos y dificulta la fluidez de los movimientos.