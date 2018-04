Al día de hoy, la botella sigue sin abrirse y expuesta al público. Teniendo en cuenta que ha resistido durante tanto tiempo, no hay apuro por tomar una decisión, ya que es poco probable que experimente un cambio dramático a corto plazo. De hecho, Ludger Tekampe, comisario del departamento de vinos del Museo Histórico de Pfalz, afirmó que "microbiológicamente probablemente no se haya estropeado, pero no sería nada agradable al paladar".