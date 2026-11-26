Un vaso de licuado de papaya con avena y semillas de linaza se presenta sobre una mesa de madera junto a los ingredientes naturales que componen la preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los licuados son una forma excelente de obtener nutrientes y beneficios de forma fácil y rápida debido a que basta con realizar la mezcla adecuada de ingredientes para obtener diferentes beneficios para la salud.

Sin duda entre algunos de los ingredientes más usados suele estar la avena, la cual combinada con los alimentos correctos puede lograr potencializar muchos de sus beneficios.

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Tal es el caso de una combinación de papaya, avena y linaza, la cual esta enfocada sobre todo en ayudar a mejorar la digestión.

Sin embargo, también es verdad que estos licuados, sino se preparan o toman con precaución pueden tener un efecto adversos como elevar la glucosa, ya que pueden aportar calorías carbohidratos.

Es por eso que aquí te decimos cómo preparar un licuado de papaya, avena y linaza de la forma más saludable posible.

Un vaso de licuado de papaya reposa junto a trozos de la fruta y recipientes que contienen hojuelas de avena y semillas de linaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Licuado de papaya, avena y linaza sin azúcar añadida

Ingredientes para 1 porción

½ taza de papaya madura en cubos (aprox. 70 g)

1 cucharada de avena natural

1 cucharadita de linaza molida

¾ de taza de leche descremada o bebida de almendra sin azúcar

¼ de taza de yogurt griego natural sin azúcar, opcional para aportar proteína

Hielo al gusto

Canela en polvo, opcional

Los ingredientes para un licuado de papaya, avena y linaza se disponen en recipientes y dentro del vaso de una licuadora sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación

Lava y corta la papaya. Coloca todos los ingredientes en la licuadora. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Tómalo de inmediato. Si eres diabético, deseas cuidar tus niveles de glucosa o las calorías extra evita agregar miel, azúcar, dátiles, jugos o plátano. Sino puedes usar alguno de estos ingredientes para endulzar al gusto.

La porción de papaya es moderada y la avena, la linaza y el yogurt ayudan a aportar fibra, grasa y proteína.

Aun así, la papaya contiene carbohidratos, por lo que conviene contabilizar el licuado dentro de la alimentación del día.

Si usas insulina o medicamentos que bajan la glucosa, ajusta la porción con tu nutriólogo o médico y revisa cómo responde tu glucosa después de consumirlo.

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Una infografía de Infobae detalla los pasos para preparar licuado de papaya y expone recomendaciones para regular el impacto glucémico en personas con diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tomar licuado de papaya, avena y linaza para obtener sus beneficios sin elevar la glucosa

Si bien no hay una forma de garantizar que el licuado no eleve la glucosa: la papaya, la avena y la leche contienen carbohidratos. La meta es que el aumento sea más gradual y que la porción se ajuste a tu plan de alimentación.

Tómalo como parte de un desayuno o colación, no junto con pan dulce, cereal, tortillas o jugos. Si lo consumes en ayunas y notas elevaciones, prueba tomarlo después de comer huevo, queso fresco, nopales u otra fuente de proteína y verduras.

Empieza con un vaso de 250 ml, una vez al día como máximo. La fruta cuenta como carbohidrato: una porción moderada debe sustituir otros carbohidratos de esa comida, no sumarse a ellos. La avena también debe contabilizarse.

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Si tienes glucómetro o monitor continuo, mide tu glucosa antes y entre una y dos horas después de tomarlo durante varios días. Así puedes identificar si esa cantidad te funciona. Quienes usan insulina de acción rápida deben considerar los carbohidratos del licuado para su dosis, con indicación médica.

La American Diabetes Association recomienda combinar carbohidratos con proteína, grasas saludables y fibra, así como elegir porciones adecuadas y observar la respuesta individual de glucosa.

Evítalo o consulta antes a tu médico o nutriólogo si tienes enfermedad renal, gastroparesia, diarrea frecuente o tomas medicamentos para diabetes que te causen hipoglucemias.

La fruta sí puede formar parte de la alimentación con diabetes, siempre que se mida la porción y se incorpore al conteo total de carbohidratos.

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Un vaso con licuado de papaya, avena y linaza se dispone sobre una mesa de madera junto con sus ingredientes y una licuadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios potenciales de un licuado de papaya, avena y linaza

Un licuado de papaya, avena y linaza puede aportar beneficios si se prepara sin azúcar añadida y se consume en una porción moderada.

De acuerdo con información de la Escuela de Nutrición de Harvard y de MedlinePluss entre los beneficios que brinda esta combinación de ingredientes destacan los siguientes:

Aporta fibra. La papaya, la avena y la linaza contienen fibra. Esta ayuda al tránsito intestinal, puede favorecer la sensación de saciedad y contribuye a un aumento más gradual de la glucosa en comparación con bebidas azucaradas o jugos colados.

Puede apoyar el control del colesterol. La avena contiene betaglucano, una fibra soluble asociada con el mantenimiento de niveles saludables de colesterol. La linaza también aporta fibra y grasas insaturadas.

Contribuye a la salud digestiva. La fibra insoluble y soluble de la linaza puede ayudar a prevenir estreñimiento. Para aprovecharla mejor, se recomienda usarla molida y acompañarla de suficiente agua durante el día.

Aporta grasas vegetales. La linaza contiene ácido alfa-linolénico, un tipo de omega-3 de origen vegetal. Es una opción para complementar una alimentación que incluya otras fuentes de grasas saludables.

Puede favorecer la saciedad. La combinación de fibra, volumen de líquido y una pequeña cantidad de grasa de la linaza puede ayudar a sentirse satisfecho por más tiempo. Esto no sustituye una comida equilibrada ni garantiza bajar de peso.

Una persona coloca sus manos sobre la zona abdominal en un concepto enfocado en la digestión y el bienestar físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La papaya también aporta vitamina C y carotenoides. El beneficio depende de la receta: si lleva miel, azúcar, jugo, leche condensada o mucha fruta, puede elevar más la glucosa y aumentar las calorías.

Para una opción más equilibrada, prepara una porción con ½ taza de papaya, 1 cucharada de avena, 1 cucharadita de linaza molida y agua o leche sin azúcar.

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Si tienes diabetes, conviene acompañarlo con proteína, como yogurt griego natural sin azúcar, y considerar sus carbohidratos dentro de tu comida.