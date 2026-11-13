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Julio César Chávez Jr. actualiza detalles de la investigación que afronta por presuntos vínculos delictivos

El hijo del "gran campeón mexicano" aseguró estar tranquilo por el proceso que afronta ante las autoridades mexicanas, a la par sigue con su carrera en el boxeo

Julio César Chávez reaccionó a la pelea de su hijo Chávez Jr. y lo que viene para él (IG/ @jcchavezjr)
La Fiscalía General de la República investiga a Julio César Chávez Jr. por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas. (IG/ @jcchavezjr)
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Ha transcurrido un año desde que Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos y deportado, fue presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) para afrontar una investigación por su presunta implicación en delincuencia organizada, así como tráfico de armas.

Luego de acudir a la 64.ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Chávez Jr. reveló detalles de qué ha sucedido con su situación legal, pues hasta el momento no puede ingresar a Estados Unidos. En un encuentro con la prensa durante su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Junior se sinceró sobre cómo se encuentra su investigación.

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Julio César Chávez Jr. aseguró que el caso que enfrenta en México por presunta organización delictiva y tráfico de armas avanza con lentitud, aunque afirmó que sus abogados trabajan en el caso y expresó confianza en las autoridades.

¿Qué dijo Julio César Chávez Jr. de su investigación por presunta organización delictiva?

Detención Julio César Chávez Jr. EEUU
El boxeador mexicano afirma que el caso en su contra avanza con lentitud, pero confía en que las leyes comprobarán su inocencia.

En entrevista para Ventaneando, el hijo de Julio César Chávez González aceptó que la investigación no ha dado avances importantes, pero aseguró que confía en las leyes mexicanas para demostrar su inocencia.

“Ha estado un poco lento el tema, mis abogados están trabajando en eso, confiamos en la ley y que se va a hacer justicia, que lo que es ahí está”, declaró el boxeador al referirse al proceso legal que permanece abierto en su contra.

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Chávez Jr. explicó que todavía no puede viajar a Estados Unidos porque primero debe concluir el procedimiento en México, pero su familia lo ha apoyado desde el inicio de la situación. “Mi mujer y mis hijos están bien, primero se tiene que acabar lo de aquí en México para poder ir a Estados Unidos, no puedo ir todavía porque todavía está mi caso aquí”, afirmó.

El boxeador sostuvo que siempre ha confiado en que no cometió ninguna irregularidad y que el caso se resolverá. También señaló que cumple con las medidas establecidas por las autoridades: “Yo siempre he estado confiado en que no hice nada malo y que todo se va a resolver, yo firmo cada mes, me presento a donde me llaman, pero todo va bien”.

Julio César Chávez Jr. detención México
Julio César Chávez Jr. acude a firmar cada mes ante las instancias judiciales para cumplir con su proceso en libertad. (Foto: SSPC)

¿Cuáles son los delitos por los que es investigado Julio César Chávez Jr.?

Julio César Chávez Jr. fue detenido por ICE el 2 de julio de 2025 en Studio City, California, mientras enfrentaba en México una orden de detención activa y una investigación por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El DHS sostiene que el boxeador sería investigado por delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. La dependencia también señala que habría excedido el periodo autorizado de su visa de turista B2, con la que ingresó legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023 y cuya vigencia terminó en febrero de 2024.

Chávez Jr. inició el 2 de abril de 2024 un trámite para obtener la residencia permanente en Estados Unidos mediante su matrimonio con una ciudadana estadounidense. Las autoridades también revisan un posible vínculo de la mujer con el Cártel de Sinaloa por una relación previa con uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, según la información divulgada por el Departamento de Justicia estadounidense.

Julio César Chávez Jr. explicó qué sigue para él en su carrera deportiva (IG/ @jcchavezjr)
El atleta retoma su carrera en el cuadrilátero luego de completar un tratamiento contra adicciones pactado con la autoridad. (IG/ @jcchavezjr)

ICE gestionó una deportación acelerada a México, mientras el boxeador permaneció bajo custodia migratoria. Días después llegó a México; su equipo legal se encargó de trabajar en su liberación para que siguiera su proceso en libertad.

Desde entonces, el Junior retomó su carrera en el boxeo, estuvo en un tratamiento contra las adicciones, que fue el acuerdo al que llegó con las autoridades.

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