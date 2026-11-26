Tras cerrar en 2024 la gira latina más taquillera de la historia, Luis Miguel activó una campaña global en plataformas digitales con miras a su primer lanzamiento inédito en casi una década. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

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El cantante Luis Miguel mantiene en expectativa a la industria musical ante el anuncio programado para este 3 de diciembre de 2026, mientras define la logística de su próxima gira mundial de 2027.

El mercado discográfico contabiliza 16 años sin que el intérprete estrene un álbum de composiciones pop inéditas, un vacío temporal que alejó su catálogo del modelo de consumo digital contemporáneo.

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El antecedente más cercano de una grabación en estudio data del 24 de noviembre de 2017, cuando presentó el disco con mariachi “¡México por siempre!“. A partir de esa fecha transcurrieron nueve años sin nuevas piezas grabadas por el artista.

La publicación de una imagen promocional con la silueta de un sol y la fecha del 3 de diciembre en la plataforma Spotify desató versiones sobre el estreno de un sencillo o la confirmación de un álbum completo.

El periodista Alex Rodríguez sostuvo en redes sociales que la entrega consiste en un tema inédito que servirá como carta de presentación para proyectos discográficos posteriores.

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Comunidades de seguidores organizaron convocatorias simultáneas en Ciudad de México, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, Madrid y distintas ciudades de Argentina para esperar la difusión del mensaje oficial.

La imagen promocional difundida con la silueta de un sol y la fecha de este 3 de diciembre encendió las alertas en la industria sobre el fin de una de las pausas discográficas más prolongadas del pop en español. (RS)

El historial de pausas separa las grabaciones regionales del pop original

El 14 de septiembre de 2010 llegó al mercado el disco titulado “Luis Miguel”, grabado en estudios de California. La producción incluyó diez temas de pop latino y baladas contemporáneas, entre las que figuraron composiciones como “Labios de miel” y “Mujer de fuego”.

La brecha discográfica contrasta con el comportamiento de su catálogo en plataformas de reproducción continua. Pese a la ausencia prolongada de composiciones inéditas, el cantante se convirtió en el primer artista latino en superar las 10 mil millones de reproducciones en Spotify, un volumen sostenido principalmente por grabaciones registradas entre las décadas de 1980 y 1990.

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Lanzado en septiembre de 2010, el álbum homónimo ‘Luis Miguel’ permanece como el último registro de pop inédito del cantante en estudios de grabación, previo a su incursión ranchera de 2017 con mariachi.

Aquel lanzamiento de 2010 representó la última ocasión en que el cantante grabó material pop inédito. Dos años antes, en 2008, publicó el disco “Cómplices”, integrado por canciones escritas y producidas por el compositor español Manuel Alejandro.

El estreno de “¡México por siempre!" en 2017 interrumpió una pausa de siete años sin grabaciones de estudio; sin embargo, el repertorio consistió exclusivamente en 14 temas tradicionales del cancionero ranchero.

Ese trabajo con mariachi obtuvo en 2019 el premio Grammy a Mejor Álbum de Música Regional Mexicana. El material prescindió de baladas y cortes rítmicos, géneros en los que el intérprete consolidó su mayor presencia comercial en el mercado hispano.

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El hermetismo del cantante y la falta de pronunciamientos oficiales por parte de su oficina de representación volvieron a colocar el foco mediático en las dinámicas de sus clubes de admiradores en el continente. Crédito: CULTURA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD/CEDIDA POR STARLITE

Sesiones en Los Ángeles perfilan un sonido cercano a la etapa de “Aries”

La periodista Martha Figueroa afirmó que el proyecto previsto para este 3 de diciembre corresponde al primer adelanto de un álbum pop completo enfocado en rescatar el sonido característico de sus grabaciones de los años noventa.

Figueroa explicó que las nuevas pistas guardan correspondencia con producciones como “Veinte años” (1990), “Aries” (1993) y “Amarte es un placer” (1999). La comunicadora declaró: “Es pop y es definitivamente con el mismo sonido que tanto nos gustaba a todos”.

La filtración de una fotografía en un estudio de Los Ángeles junto al guitarrista Paul Jackson Jr. y el ingeniero Dave Reitzas reactivó las versiones sobre un regreso a la instrumentación orgánica y al funk de ‘Aries’ (1993). (Foto AP/Eduardo Verdugo)

En octubre pasado, el guitarrista estadounidense Paul Jackson Jr. difundió en sus canales digitales una fotografía tomada dentro de un estudio de grabación en Los Ángeles junto al cantante y al productor e ingeniero de sonido Dave Reitzas.

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Aunque Jackson Jr. eliminó la publicación minutos después, los seguidores del intérprete conservaron la imagen y confirmaron la intervención de Reitzas, quien colaboró en la ingeniería sonora de producciones previas del artista.

Figueroa descartó la reincorporación del productor Kiko Cibrián a los trabajos de producción y señaló que la instrumentación recayó en músicos de sesión extranjeros vinculados a etapas previas de su carrera.

Aunque ‘¡México por siempre!’ le otorgó el premio Grammy en 2019 dentro del género regional mexicano, el intérprete no produce baladas o piezas rítmicas originales desde la publicación de ‘Labios de miel’ hace 16 años. Crédito: Infobae México

La preparación de conciertos en 2027 marca el calendario de lanzamientos

La promotora Fenix Entertainment y el equipo del cantante anunciaron el 21 de septiembre de 2026 el desarrollo del Luis Miguel Tour 2027, una gira programada para recorrer recintos de México, Estados Unidos, América Latina y Europa.

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La confirmación de la gira antecedió a cualquier información sobre nueva música grabada. La promotora mantiene bajo reserva las sedes definitivas, el calendario exacto de conciertos y el inicio de la venta de boletos.

Con más de doscientas presentaciones completadas en arenas y estadios durante su última etapa de conciertos, el artista buscará trasladar su vigencia de taquilla hacia el ecosistema del streaming contemporáneo.

El cantante concluyó a finales de 2024 una gira de más de 200 conciertos, la cual recaudó más de 318 millones de dólares y se convirtió en la serie de presentaciones más taquillera en la historia para un solista latinoamericano.

Bajo el hermetismo habitual de su oficina de representación, la revelación de este 3 de diciembre determinará si la campaña en Spotify desemboca en el estreno de un sencillo aislado o en el arranque formal de la producción discográfica destinada a respaldar las presentaciones del Luis Miguel Tour 2027.

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La promotora Fenix Entertainment oficializó el ‘Luis Miguel Tour 2027’ en septiembre de 2026, un proyecto multinacional cuyas fechas definitivas y venta de boletos dependen de la confirmación del nuevo material discográfico.(IG: luismiguel)

El movimiento pondrá a prueba la vigencia del intérprete frente a las dinámicas de consumo inmediato en las plataformas de reproducción, en un escenario donde busca transformar el récord histórico de taquilla de sus conciertos en vivo en el respaldo comercial de su primera entrega de pop original desde 2010.