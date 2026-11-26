Capturan en EEUU a un exagente policial de la AMIC vinculado a un ataque armado contra un abogado en Hermosillo. @fgjesonora

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Argel Azael Luna Delgado, exagente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y prófugo de la justicia sonorense, fue detenido el 24 de noviembre en Estes Park, Colorado, Estados Unidos. El hombre contaba con ficha roja de INTERPOL y una orden de aprehensión por tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, además de incumplimiento de un deber legal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que ya se inició un proceso de extradición para que el exagente enfrente los cargos en México.

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La captura en Estados Unidos

La detención fue resultado de labores de inteligencia y cooperación internacional entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Participaron la AMIC, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuyas indagatorias de gabinete ubicaron al imputado en Colorado, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Detención y Deportación de ICE (ERO) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El aseguramiento se produjo cuando Argel Azael se dirigía a trabajar en un restaurante de la localidad. Las autoridades mexicanas y estadounidenses coordinaron las labores para localizarlo y detenerlo.

Capturan en EEUU a un exagente policial de la AMIC vinculado a un ataque armado contra un abogado en Hermosillo. @fgjesonora

El exagente Argel Azael Luna Delgado deberá enfrentar el procedimiento de extradición para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales que lo requieren en Sonora. Su traslado al país dependerá de la resolución de ese trámite en territorio estadounidense.

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El ataque armado contra el abogado

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 24 de mayo de 2025, en Hermosillo. Ese sábado, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaban un cateo en un domicilio de la colonia Adolfo López Mateos en seguimiento a investigaciones por narcomenudeo.

El operativo se desarrolló un día después de una jornada de cateos en la que murió el agente de la AMIC Julio César Contreras Arroyo, atacado por civiles armados.

Al finalizar la inspección, los agentes reportaron a su superior jerárquico que varios vehículos los seguían. Cuando intentaban salir de la zona, un automóvil les cerró el paso y lo interpretaron como una agresión.

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Se trataba del Toyota Camry gris en el que circulaba el abogado Carlos Arturo Bustamante Bracamontes, de 40 años. Los elementos abrieron fuego contra el vehículo alrededor de las 17:30 horas, en la colonia Los Olivos.

El abogado, identificado como Carlos Arturo, circulaba a bordo de un Toyota Camry gris cuando fue atacado con proyectiles de arma de fuego. (Crédito: redes sociales)

El abogado recibió hasta 70 impactos de bala. Socorristas de la Cruz Roja lo trasladaron primero al Hospital General de Especialidades y después a un hospital privado, donde permaneció en estado delicado.

El entonces vicefiscal de control de procesos de la Fiscalía de Sonora, Ramón Tadeo Gradias Enríquez, informó en ese momento que se integraba una carpeta de investigación por homicidio calificado en grado de tentativa e incumplimiento de un deber legal.

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El fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, calificó el episodio como una confusión. Pese a esa calificación, confirmó que los agentes involucrados fueron judicializados.

Las órdenes de aprehensión y la fuga de los acusados

Cinco días después del ataque, el 29 de mayo de 2025, un juez libró órdenes de aprehensión contra Argel Azael y el también exagente Miguel Ángel Palafox López. Ambos fueron judicializados por su presunta responsabilidad en los hechos.

Tras ese proceso los dos exagentes lograron evadir a las autoridades y se fugaron de las instalaciones de la Fiscalía. Esa fuga motivó la posterior búsqueda y la emisión de fichas de recompensa de hasta 500 mil pesos para cada uno, publicadas el 6 de octubre de 2025.

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La detención de Palafox López y el mando superior investigado

Miguel Ángel Palafox López fue detenido el 11 de agosto de 2025 en la comunidad de Pueblo Yaqui, municipio de Cajeme, mediante un trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina y la AMIC. El fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez confirmó la captura en ese momento.

El exagente fue vinculado a proceso el 16 de agosto de 2025 por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en grado de tentativa, además de incumplimiento de un deber legal. Su causa se encuentra actualmente en etapa de investigación complementaria.

Capturan en EEUU a un exagente policial de la AMIC vinculado a un ataque armado contra un abogado en Hermosillo (Crédito: Fiscalía de Sonora)

Además, el 15 de agosto de 2025 fue vinculado a proceso el mando superior Roberto “N” por delitos contra la procuración y administración de justicia, incumplimiento de un deber legal y evasión de presos. Esta última causa está relacionada con la fuga de los dos exagentes de las instalaciones de la Fiscalía y permanece en etapa de investigación complementaria.

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Seguimiento del caso por parte de la Fiscalía

La FGJES señaló que dará seguimiento al procedimiento de extradición para que Argel Azael responda ante la justicia por los delitos que se le atribuyen. La dependencia calificó el caso como un asunto que ofendió a la sociedad sonorense y afirmó que garantizará que no exista impunidad.