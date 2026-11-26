Durante la interpretación de "El rock de la cárcel" en el Teatro del Pueblo de Nextlalpan, Estado de México, una esfera sujeta a una cadena golpeó el rostro de Alejandra Guzmán tras un desvío en la coreografía; la intérprete continuó el concierto sin solicitar asistencia médica de emergencia. Redes Sociales

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La cantante Alejandra Guzmán recibió un impacto directo en el rostro durante su presentación estelar en la Feria Internacional de la Mezclilla, en el municipio de Nextlalpan, Estado de México.

El incidente reactiva el escrutinio sobre los esquemas de protección civil y los límites de responsabilidad civil en los recintos feriales del país.

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El percance ocurrió semanas después de la controversia en Veracruz, donde empresarios locales exigieron el reembolso de 2 millones de pesos tras la cancelación intempestiva de sus fechas pactadas, un conflicto que detonó quejas administrativas ante la Profeco.

En los escenarios del centro del país, las fallas operativas y las lesiones físicas en vivo colocan bajo la lupa los contratos de prestación de servicios artísticos, los cuales exigen pólizas de seguro con coberturas superiores a 500 mil pesos para responder ante eventualidades en templete.

Alejandra Guzmán continuó su presentación estelar en la Feria Internacional de la Mezclilla en Nextlalpan tras recibir un golpe en el rostro con una esfera de utilería. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La maniobra con cadenas y esferas impactó a la cantante en Nextlalpan

El accidente ocurrió durante la interpretación del tema “El rock de la cárcel”, pieza en la que la intérprete ejecutó una rutina coreográfica acompañada por su cuerpo de baile en el escenario del Teatro del Pueblo.

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Para ese número musical, la artista utilizó un accesorio compuesto por una cadena y una esfera de utilería de gran tamaño. La dinámica escénica consistió en hacer girar el artefacto en círculos continuos para acentuar el ritmo del tema frente al público.

Durante uno de los giros ascendentes, el objeto perdió la trayectoria prevista e impactó de lleno la mejilla y el pómulo de la cantante. El golpe la obligó a detener la maniobra corporal y a sujetar la pieza con fuerza durante varios segundos, deteniendo el movimiento de la coreografía.

La banda en vivo mantuvo la pista sonora sin cortes. Tras recuperar la postura sobre el entarimado, la artista continuó con la interpretación y concluyó el repertorio programado sin solicitar el auxilio de las brigadas de paramédicos desplegadas en el perímetro.

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La cantante ejecutaba la coreografía de "El rock de la cárcel" con cadenas y esferas cuando el artefacto perdió la trayectoria (IG: laguzmanmx)

El Código Administrativo del Edomex delimita la responsabilidad civil en ferias

El Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México y los reglamentos municipales de Protección Civil regulan las condiciones operativas de los espectáculos públicos masivos organizados en explanadas y recintos feriales.

La legislación mexiquense exige que las instalaciones temporales cuenten con dictámenes de estabilidad estructural, revisión obligatoria de tramoya y protocolos de atención prehospitalaria avalados por peritos antes de autorizar el ingreso de los asistentes.

En el terreno normativo, el marco legal establece una división tajante entre los bienes e infraestructura suministrados por el comité organizador municipal y los elementos escénicos que forman parte de la producción privada del artista.

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El Ayuntamiento de Nextlalpan y los promotores concesionarios responden administrativamente por colapsos de templetes, cortocircuitos en plantas generadoras, sobrecupo o ausencia de ambulancias.

La utilería personal, vestuarios y herramientas coreográficas recaen bajo la custodia legal y técnica del staff de la artista.

Las cláusulas de los contratos de representación artística determinan que el ejecutante asume los daños derivados de sus propios accesorios, salvo que un desnivel en el entarimado o una interferencia de terceros provoque el descontrol de la utilería en escena.

El Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México responsabiliza a los municipios por fallas en templetes e instalaciones eléctricas, pero exime a los ayuntamientos de percances derivados de elementos escénicos provistos por el artista. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El historial clínico y el conflicto de anticipos en Veracruz marcaron sus giras recientes

Las presentaciones de la intérprete arrastran antecedentes clínicos documentados en tarima. En septiembre de 2022, la cantante sufrió la dislocación de su prótesis de cadera derecha tras una caída en la gala de la Herencia Hispana, en Washington, Estados Unidos.

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Aquel percance derivó en su traslado de urgencia a un hospital y en la cancelación obligada de sus compromisos inmediatos.

El antecedente reciente en Veracruz mantuvo la tensión con empresarios locales luego de que la artista interrumpió su concierto del 19 de septiembre en el World Trade Center de Boca del Río, a escasos minutos de haber iniciado el espectáculo, a causa de una luxación en la cadera provocada por un movimiento en el escenario que obligó a trasladarla de urgencia a un hospital cercano.

La controversia escaló cuando se canceló la reposición programada para noviembre y la cantante se negó a devolver los recursos transferidos, tras argumentar que su anterior agencia de representación no dejó un contrato firmado, que el promotor le había cancelado previamente fechas en Acapulco y Pachuca, y que la empresa local infló los precios de taquilla, una disputa que frenó el reembolso de boletos y detonó quejas formales ante la Profeco.

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Alejandra Guzmán sufrió una lesión en la cadera durante su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz

Las aseguradoras aplican cláusulas estrictas a presentaciones en ferias masivas

En la industria musical mexicana, las compañías aseguradoras aplican pólizas de contingencia que amparan cancelaciones por enfermedad imprevista, accidentes en gira y daños a terceros, con costos y deducibles fijados según el historial traumatológico y la edad del ejecutante.

Las compañías de seguros en México aplican deducibles elevados y exclusiones por uso de utilería propia en ferias regionales. (Archivo)

Las pólizas operativas para palenques y ferias regionales excluyen de manera expresa las lesiones ocasionadas por negligencia en el uso de utilería propia, a menos que el contrato cuente con un endoso de cobertura ampliada para actos acrobáticos o rutinas de impacto físico.

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Nextlalpan cerró el operativo de la feria sin multas administrativas ni actas de suspensión contra la promotora, mientras la producción de la cantante absorbió el incidente como un percance menor de utilería que no alteró el calendario de contratos suscritos para 2027.

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