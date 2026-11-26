Las autoridades contabilizaron 105 vapeadores con extracto de marihuana entre lo asegurado. Crédito: ANAM

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Una mujer fue detenida luego de que personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), localizara 105 vapeadores con extracto de marihuana ocultos en el vehículo que viajaba junto con una menor de edad, procedente de El Paso, Texas.

Las autoridades dieron a conocer el hallazgo este 25 de noviembre, como parte de las labores de vigilancia, inteligencia aduanera y revisión de mercancías que ingresan al territorio nacional.

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El operativo se realizó en el Puente Internacional Reforma, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el vehículo fue canalizado a una bahía de revisión. Mediante equipos de inspección no intrusiva y una revisión física, los agentes localizaron dos cajas que contenían los 105 vapeadores con marihuana y 100 cigarrillos electrónicos convencionales, un total de 205 dispositivos asegurados.

La detenida viajaba con una menor

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento de la mercancía y dieron intervención a las instancias competentes para las actuaciones correspondientes contra la conductora. Con la detenida viajaba una menor de edad, quien recibió atención conforme a los protocolos establecidos para estos casos.

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Autoridades localizaron un total de 205 vapeadores con extracto de marihuana. Crédito: ANAM

La importación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos está prohibida en México debido a los riesgos que representan para la salud pública. La ANAM señaló que la detección de mercancías que contienen sustancias derivadas del cannabis refuerza la importancia de los mecanismos de vigilancia y control en los puntos de ingreso al país.

Los vapeadores con extracto de marihuana suelen contener cartuchos cargados con wax, un concentrado de tetrahidrocannabinol (THC) con textura similar a la cera que puede alcanzar niveles de THC de hasta 80%, muy superiores a los de la planta en su forma tradicional. El dispositivo calienta el concentrado para generar el vapor que se inhala, lo que facilita ocultar la sustancia dentro de cigarrillos electrónicos durante el cruce de aduanas.

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Mediante un comunicado difundido tras el aseguramiento, la ANAM y las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de combatir el ingreso de mercancías prohibidas al territorio nacional mediante el fortalecimiento de la vigilancia aduanera y el trabajo coordinado entre las corporaciones involucradas.

El Código Penal Federal prevé penas de hasta 25 años por introducir narcóticos al país

El marco legal que enfrentaría la detenida se concentra en los artículos 194 y 195 del Código Penal Federal. El artículo 194, fracción II, sanciona con prisión de 10 a 25 años y de 100 a 500 días multa a quien introduzca narcóticos al país, aunque sea de forma momentánea o en tránsito.

Como el cruce no llegó a consumarse —fue detectado en la revisión aduanal—, la pena aplicable bajo ese artículo se reduciría hasta dos terceras partes de la prevista.

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El artículo 195, por su parte, castiga con 5 a 15 años de prisión a quien posea narcóticos con fines de introducción, tráfico o comercio.

Vapeadores asegurados en Ciudad Juárez. Crédito: ANAM

Existe un tercer escenario, contemplado en el artículo 195 bis, que aplica cuando la posesión no puede vincularse a fines de tráfico. En ese supuesto, la pena desciende a un rango de 4 a 7 años y 6 meses de prisión. Un caso similar ocurrido en junio pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, derivó en una sentencia de tres años y seis meses de prisión contra un hombre que intentó cruzar 15 vapeadores con THC, bajo la figura de posesión simple de psicotrópico.

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La cantidad decomisada será el factor que determine la tipificación del delito

La diferencia entre los tres supuestos legales dependerá de lo que determine el Ministerio Público Federal respecto a la finalidad de los 105 vapeadores con marihuana. El artículo 479 de la Ley General de Salud fija en 5 gramos la dosis máxima de consumo personal de marihuana, y el artículo 195 del Código Penal Federal establece que, cuando la cantidad del narcótico supera mil veces esa referencia —es decir, 5 mil gramos—, se presume que la posesión busca fines de tráfico.

El tetrahidrocannabinol, principio activo de la marihuana, está clasificado como psicotrópico bajo la legislación federal mexicana, lo que convierte su posesión en un delito contra la salud independientemente del estatus legal que tenga la sustancia del lado estadounidense de la frontera.

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Otra mujer fue detenida en octubre con 176 mil 640 dólares ocultos en Tijuana

La ANAM, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la SSPC informaron el 7 de octubre pasado la detención de otra conductora en el cruce El Chaparral, en Tijuana, Baja California, luego de que intentó ingresar a México con 176 mil 640 dólares ocultos en una camioneta KIA Seltos. El monto equivalió a más de 3.2 millones de pesos al tipo de cambio vigente ese día.

El dinero estaba distribuido en billetes de diferentes denominaciones. Crédito: Gabinete de Seguridad

La revisión, apoyada por un ejemplar canino entrenado para detección de ilícitos, arrojó un total de 8 mil 674 billetes distribuidos en cuatro denominaciones, sin que la mujer hubiera declarado el monto que transportaba.

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El caso fue turnado al Ministerio Público, que integró una carpeta de investigación por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin que hasta el momento se hayan revelado vínculos de la detenida con algún cártel o grupo criminal.