Las giras teatrales y los proyectos audiovisuales han vuelto escasos los encuentros entre los actores, pero el intérprete asegura que el cariño permanece intacto entre ambos. (Fotos: CUARTOSCURO)

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La amistad que comenzó hace casi 30 años entre los personajes de Mirada de mujer volvió a cobrar fuerza lejos de los foros.

En medio de los rumores y las imágenes que han puesto a Ari Telch bajo atención pública, Plutarco Haza habló desde el afecto y la cautela. El actor fue consultado por los rumores que rodean a su antiguo compañero y recordó los problemas de salud mental que enfrentó durante años.

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Plutarco Haza pide empatía hacia su colega y rechaza alimentar versiones sobre una supuesta crisis. (FOTO: CUARTOSCURO)

Lejos de aventurar explicaciones sobre el presente de Telch, Haza marcó un límite. Dijo que desconoce lo que ocurre en su vida cotidiana, pidió empatía y sostuvo que antes de emitir una opinión necesita escuchar directamente a su amigo.

Plutarco Haza evitó emitir juicios sobre el presente de su amigo

Las declaraciones de Plutarco Haza surgieron cuando fue consultado por las acusaciones que han circulado en torno a Ari Telch, quien reside desde hace años en Cuernavaca.

El actor reconoció que no mantiene contacto con su compañero, aunque eso no cambió el afecto que le tiene. Según explicó, sus encuentros se volvieron poco frecuentes porque Ari suele viajar a CDMX por compromisos laborales y después regresa a Morelos.

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Haza también tiene una agenda marcada por giras teatrales y proyectos audiovisuales, por lo que la convivencia de otros años quedó reducida a mensajes y encuentros ocasionales: “Sí nos escribimos, nos queremos mucho”.

El actor señaló que necesita dialogar directamente con Ari Telch antes de emitir una opinión sobre las acusaciones. (Foto: Make it prensa)

Plutarco se negó a validar o dar lectura a las versiones que han surgido sobre Telch en redes sociales. Para él, opinar sin saber qué ocurrió puede significar tomar partido sin contar con todos los elementos.

Esa reserva de no alimentar versiones respondió, según explicó, al respeto que mantiene por su amigo. El intérprete afirmó que necesita hablar directamente con Ari Telch antes de saber si existe un problema, qué tan grave podría ser o si los hechos difundidos corresponden a la realidad.

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El actor habló de un episodio de salud mental que Ari Telch enfrentó hace años

Durante el encuentro, Plutarco Haza recordó que su amigo atravesó problemas de salud mental en el pasado que logró enfrentar a tiempo. Aunque no incluyó un diagnóstico ni una afirmación sobre el presente de Telch, abrió la puerta al tema que lo ha mantenido en la polémica.

El actor relató que Ari recibió atención en ese momento y consideró que eso le permitió seguir con su vida y su carrera: “pasó por problemas por un estado de salud mental hace muchos años”.

Aunque reconoció que cualquier persona puede atravesar una etapa compleja, descartó que Telch viva hoy una crisis y evitó relacionó su historia personal con las acusaciones recientes.

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El intéprete recordó que Ari Telch atendió a tiempo complicaciones de salud mental en el pasado. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

En este sentido, el actor pidió mesura: “Todos vivimos momentos de crisis”. Después fue más directo: “No estoy diciendo que Ari esté pasando por una, no tengo ni idea de cómo esté”.

Haza finalizó añadiendo que, hasta donde conoce, Ari Telch se encuentra bien. Por eso insistió en no confirmar una crisis y pidió que cualquier comentario parta de la empatía y no de las especulaciones.

La amistad de ‘Mirada de mujer’ sigue presente casi 30 años después

El respaldo de Plutarco también se entiende por la historia compartida con Ari en Mirada de mujer. Ambos participaron en la telenovela que reunió a figuras como Angélica Aragón, Margarita Gralia, Fernando Luján y Bárbara Mori.

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Ari Telch interpretó a Alejandro Salas , mientras que Plutarco Haza dio vida a Andrés San Millán en la historia que comenzó a grabarse en 1996 .

Haza dijo que le gustaría que el elenco pudiera reunirse en 2027 , cuando se cumplan 30 años del estreno. Incluso mencionó la posibilidad de una cena para recordar aquella etapa.

El actor habló con afecto de Telch y de otros integrantes del reparto. Para él, el paso del tiempo no borró los lazos que se formaron durante la producción.

Frente a la atención que hoy rodea a Ari, Haza expresó confianza en su carácter e inteligencia para enfrentar lo que tenga por delante: “Él solito se sabe defender”.

Ari Telch y Plutarco Haza compartieron créditos en 1996 dentro de la telenovela Mirada de mujer. (RS)

Así, frente a los rumores, Plutarco Haza eligió hablar desde una amistad que ha sobrevivido al tiempo, las giras y la distancia. Sin pretender explicar aquello que desconoce, recordó a Ari Telch como el compañero con quien compartió una etapa decisiva de su carrera: “Mi apoyo como amigo siempre lo tendrá, porque yo lo quiero y lo respeto mucho”.