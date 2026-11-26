Las redes sociales criticaron la actitud de la fanática

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Una fan mexicana desató la indignación de miles de usuarios en redes sociales tras confrontar de forma agresiva a un joven que vendía estrellas afuera de la Arena CDMX, horas antes del concierto de BOYNEXTDOOR del 24 de noviembre de 2026, primera presentación del grupo surcoreano en México.

La joven se acercó al vendedor y le reclamó que comercializara el material, argumentando que las estrellas debían regalarse porque formaban parte de un fan project organizado de manera colectiva por fans mexicanas.

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Internautas criticaron con dureza la actitud de la fan

El video del incidente se viralizó antes de que iniciara el concierto. Usuarios de TikTok y X señalaron que la fan no tenía autoridad para impedirle a nadie vender un producto en la vía pública, independientemente de que las estrellas se distribuyeran de forma gratuita dentro del fan project. La crítica más repetida fue que el joven vendedor ejercía su derecho al trabajo y que enfrentarlo de esa manera resultaba desproporcionado.

Fan de BOYNEXTDOOR indigna en redes sociales ((Facebook de BOYNEXTDOOR/ rs))

Varios comentarios apuntaron que la actitud de la fan dañaba la imagen del fandom mexicano en un momento en que la comunidad ONEDOOR buscaba proyectar una imagen organizada y hospitalaria hacia el grupo. Otros usuarios recordaron que vender artículos de temática relacionada con conciertos de K-pop es una práctica común entre trabajadores informales en el exterior de los recintos, y que el fan project nunca había solicitado a terceros que lo hicieran cumplir.

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El fan project, impulsado de forma colectiva por fans mexicanas, llamaba a las asistentes a levantar una estrella de papel al momento en que BOYNEXTDOOR comenzara a interpretar “So Let’s Go See the Stars”, con la consigna: “hagamos que BOYNEXTDOOR se sienta en casa”. Las instrucciones circularon semanas antes del show y especificaban que el archivo para imprimir las estrellas estaba disponible gratuitamente, o podía solicitarse por mensaje directo a quienes lo difundían.

BOYNEXTDOOR debutó en mayo de 2023 bajo el sello de ZICO

BOYNEXTDOOR en México (Instagram: boynextdoor_official)

BOYNEXTDOOR es un grupo de seis integrantes —Sungho, Riwoo, Myung Jaehyun, Taesan, Leehan y Woonhak— que debutó el 30 de mayo de 2023 bajo KOZ Entertainment, sello fundado por el rapero y productor ZICO en noviembre de 2018 y adquirido por HYBE Corporation en 2020. Fue el primer grupo masculino en debutar bajo esa compañía. Su álbum debut se tituló WHO! y estuvo producido por ZICO, con participación de Myung Jaehyun, Taesan y Woonhak en la producción musical.

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La gira mundial “KNOCK ON Vol.2” recorrió ciudades de Corea del Sur y Japón antes de trasladarse a América del Norte. La etapa norteamericana incluyó paradas en Dallas, Pompano Beach, Chicago, Nueva York, Toronto, Vancouver, Seattle, San Francisco y Los Ángeles, con Ciudad de México como última fecha del recorrido continental, el 24 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas en la Arena CDMX, ubicada en Avenida de las Granjas 800, en la alcaldía Azcapotzalco.

El concierto en CDMX cerró la etapa norteamericana del tour

BOYNEXTDOOR en México (Instagram: boynextdoor_official)

Durante el show del 24 de noviembre, BOYNEXTDOOR invitó al escenario al grupo latino SANTOS BRAVOS, de HYBE, para interpretar por primera vez en vivo el remix en español de “VIRAL”, colaboración lanzada el 22 de junio de 2026. El momento fue registrado por asistentes y los videos circularon rápidamente en redes sociales. El grupo también cantó fragmentos en español e interpretó coreografías de canciones de música popular mexicana durante la velada, según reportes de asistentes difundidos en plataformas digitales.

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“So Let’s Go See the Stars”, la canción elegida por el fan project colectivo de las fans mexicanas, forma parte del álbum HOW?, lanzado por BOYNEXTDOOR el 15 de abril de 2024, y es uno de los temas incluidos en el setlist oficial de la gira “KNOCK ON Vol.2”. La siguiente fecha de la gira está programada para el 5 de diciembre de 2026 en Yakarta, Indonesia, en el recinto Indonesia Convention Exhibition.