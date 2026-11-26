Arturo Ávila responsabilizó al PAN de obstaculizar los acuerdos para renovar la presidencia del INE y señaló directamente a Elías Lixa por llevar la discusión ante el Tribunal Electoral.

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La renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un nuevo enfrentamiento entre Morena y el PAN en la Cámara de Diputados.

El vocero de la bancada morenista, Arturo Ávila, responsabilizó al coordinador panista, Elías Lixa, de obstaculizar los acuerdos para emitir la convocatoria con la que se elegirá a la próxima persona que encabezará el organismo electoral.

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En declaraciones a medios de comunicación en San Lázaro, el legislador de Morena sostuvo que su partido buscó construir un acuerdo entre las fuerzas políticas, pero acusó a Acción Nacional de cerrar las posibilidades de negociación al presentar un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ávila consideró que recurrir a una instancia judicial refleja la falta de disposición para resolver el tema mediante el diálogo parlamentario.

Arturo Ávila acusa a Elías Lixa de bloquear acuerdos para renovar la presidencia del INE

El diputado morenista señaló directamente al coordinador del PAN por no conseguir acuerdos políticos dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano en el que participan los representantes de las distintas bancadas.

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Arturo Ávila responsabilizó al PAN de obstaculizar los acuerdos para renovar la presidencia del INE y señaló directamente a Elías Lixa por llevar la discusión ante el Tribunal Electoral. (Infobae)

Afirmó que este organismo tiene la responsabilidad constitucional de facilitar los entendimientos entre los grupos parlamentarios, siempre que las decisiones se mantengan dentro del marco legal.

Sin embargo, consideró que el recurso promovido por Acción Nacional modificó el escenario de las negociaciones y trasladó la discusión al terreno judicial.

“Cuando alguien carece de oficio político, y me refiero específicamente al coordinador del Partido Acción Nacional, para llegar a acuerdos políticos”, expresó Ávila al cuestionar la actuación de Lixa.

El legislador también rechazó que Morena pretenda emitir unilateralmente una convocatoria que incumpla las disposiciones constitucionales y calificó como una estrategia de la oposición los señalamientos sobre una posible imposición.

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Morena esperará el fallo del TEPJF antes de emitir la convocatoria del INE

Ante la falta de acuerdos, Arturo Ávila explicó que la mayoría parlamentaria decidió esperar la resolución del Tribunal Electoral antes de continuar con el procedimiento para renovar la presidencia del INE.

Ávila descartó que Morena emita unilateralmente la convocatoria y aseguró que el procedimiento continuará conforme a lo que resuelva la autoridad electoral.

El diputado consideró que el órgano jurisdiccional ordenará a la Cámara de Diputados emitir la convocatoria, por lo que aseguró que Morena acatará la determinación.

Incluso, estimó que el proceso de selección podría desarrollarse durante enero y que la nueva consejera presidenta asumiría el cargo hacia finales de ese mes.

Entre los puntos que planteó el vocero morenista destacan:

El PAN presentó un juicio ante el TEPJF por la falta de convocatoria.

Morena sostiene que la Jucopo debe privilegiar los acuerdos entre bancadas.

La mayoría parlamentaria decidió esperar la resolución judicial.

Ávila prevé que el procedimiento de selección se realice en enero .

El legislador considera que la convocatoria deberá emitirse independientemente del resultado del juicio.

Elías Lixa acusa a Morena de frenar la elección de la nueva presidenta del INE

Las declaraciones de Ávila contrastan con la postura del coordinador panista, quien responsabilizó a Morena de retrasar el procedimiento y rechazar las propuestas de la oposición para establecer reglas de selección.

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El coordinador del PAN, Elías Lixa, anunció que el próximo lunes se reunirá con la Jucopo para buscar acuerdos sobre la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE. (@eLiasLixa)

El pasado 18 de noviembre, el PAN presentó un juicio para la protección de los derechos político-electorales ante el TEPJF, al considerar que la Jucopo ha incumplido con su obligación de emitir la convocatoria.

Lixa sostuvo que no existe un diálogo efectivo cuando las propuestas de los partidos opositores son descartadas y advirtió que Morena podría buscar prolongar los tiempos para evitar la renovación de la presidencia del organismo antes de las elecciones.

También exigió que el procedimiento garantice transparencia, sin filtraciones de los exámenes de evaluación ni la integración de quintetas con perfiles cercanos al partido gobernante.

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PAN anuncia reunión con la Jucopo para retomar las negociaciones

En medio de las acusaciones, Elías Lixa anunció que el próximo lunes acudirá nuevamente a una reunión con la Junta de Coordinación Política para intentar avanzar en la construcción de la convocatoria.

Arturo Ávila señaló que la Jucopo tiene la responsabilidad de alcanzar acuerdos entre las bancadas para emitir la convocatoria que permitirá renovar la presidencia del INE. (X/@OHarfuch)

El coordinador panista aseguró que su partido mantiene la disposición de alcanzar un consenso, pese al juicio que promovió ante el Tribunal Electoral.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, también llamó a privilegiar los acuerdos entre las fuerzas políticas.

El legislador advirtió que aprobar la convocatoria únicamente con los votos de Morena y sus aliados podría generar cuestionamientos sobre la legitimidad del procedimiento desde su inicio.

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¿Cuándo se elegirá a la nueva presidenta del INE?

Bolaños-Cacho señaló que todavía no existe una fecha definida para resolver la controversia y explicó que, si no se alcanza un acuerdo antes del 15 de diciembre, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones, podría ser necesario convocar a un periodo extraordinario.

En contraste, Arturo Ávila estimó que el proceso de selección podría realizarse en enero, mientras que la nueva titular del organismo electoral asumiría hacia finales de ese mes.

Así, la renovación de la presidencia del INE permanece en medio de las diferencias entre Morena y el PAN, mientras la Cámara de Diputados espera la resolución del Tribunal Electoral y continúan los llamados a construir un acuerdo sobre las reglas de selección.

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