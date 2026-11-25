La discrepancia entre los artículos 94 y 97 de la Constitución fija dos reglas distintas para la presidencia de la SCJN. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

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El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, señaló este 24 de noviembre que el pleno del Máximo Tribunal todavía no recibe una petición para resolver la contradicción entre los artículos 94 y 97 de la Constitución sobre la presidencia del órgano judicial.

La discrepancia establece dos reglas distintas para el mismo cargo. El artículo 94 indicó que la presidencia de la SCJN se renueva cada dos años de manera rotatoria, conforme a la votación obtenida por las candidaturas; el artículo 97 mantiene que el pleno elige a su presidente cada cuatro años y que no puede reelegirlo para el periodo inmediato posterior.

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Aguilar Ortiz explicó que la SCJN ya conversó sobre el tema con el Senado y planteó la posibilidad de que impulse una iniciativa para resolverlo. Hasta ahora, el Pleno no tiene una solicitud formal en ese sentido y el asunto se atenderá cuando corresponda.

Suprema Corte enfrenta dos reglas constitucionales contradictorias para definir la duración de su presidencia

El artículo 94 plantea una rotación bienal basada en los resultados de la elección judicial, mientras el artículo 97 asigna al Pleno una designación de cuatro años sin reelección inmediata. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La SCJN enfrenta una contradicción constitucional para definir su presidencia: el artículo 94 ordena renovarla cada dos años según la votación obtenida en la elección judicial, mientras el artículo 97 establece que el Pleno elige a su titular por un periodo de cuatro años sin reelección inmediata.

El artículo que prevalezca determinará si el cargo recae de forma rotatoria en las personas más votadas o mediante una elección interna de las ministras y ministros.

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De acuerdo con los resultados finales del INE, Hugo Aguilar Ortiz obtuvo 5 millones 900 mil 789 votos, la cifra más alta entre las candidaturas. Le siguieron Lenia Batres Guadarrama, con 5 millones 534 mil 681 sufragios; Yasmín Esquivel Mossa, con 4 millones 985 mil 925, y Loretta Ortiz Ahlf, con 4 millones 736 mil 571.

El artículo 94 dispone que “la presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”. Bajo esa regla, el orden de los resultados electorales definiría la sucesión en el Máximo Tribunal.

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Artículo 97 prevé una elección interna cada cuatro años

El artículo 97 establece que el Pleno de ministros elige de forma interna a su titular para un periodo de cuatro años. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

El artículo 97 contiene una disposición distinta: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.

Esta norma no vincula la designación con el número de votos obtenidos en la elección judicial. La decisión correspondería al Pleno de la Suprema Corte, integrado por sus propios miembros.

Después de las cuatro personas con mayor votación, el cómputo del INE ubica a María Estela Ríos González, con 4 millones 440 mil 634 votos; Giovanni Azael Figueroa Mejía, con 3 millones 411 mil 191; Irving Espinosa Betanzo, con 3 millones 354 mil 485; Arístides Rodrigo Guerrero García, con 3 millones 278 mil 988, y Sara Irene Herrerías Guerra, con 3 millones 53 mil 788.

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La coexistencia de ambas disposiciones configura una posible antinomia. El Semanario Judicial de la Federación la define como la situación en la que dos normas del mismo sistema jurídico, vigentes en los mismos ámbitos temporal, espacial, personal y material, asignan consecuencias incompatibles a un mismo supuesto e impiden aplicarlas de manera simultánea.

Reforma judicial de 2024 ordena atender la literalidad del decreto

Julia García González señaló que los artículos transitorios de la reforma judicial resuelven el conflicto normativo en el Máximo Tribunal. (SCJN/Cortesía)

Julia García González, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), señaló que los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial resolverían la diferencia entre los artículos 94 y 97.

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El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. Su artículo Décimo Primero establece que los órganos del Estado y las autoridades jurisdiccionales deben atenerse a la literalidad de sus disposiciones.

La misma norma prohíbe interpretaciones análogas o extensivas que busquen inaplicar, suspender, modificar o volver nugatorios sus términos o su vigencia, total o parcialmente.

El artículo Décimo Segundo transitorio deroga todas las disposiciones que se opongan al decreto constitucional de 2024. La reforma que plantea renovar la presidencia cada dos años conforme al orden de votación forma parte de ese cambio constitucional.

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El decreto publicado el 15 de septiembre de 2024 prohíbe interpretaciones analógicas y deroga las normas que se opongan a sus términos. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Según los criterios expuestos por la SCJN, antes de declarar una colisión normativa, la persona juzgadora debe intentar resolverla mediante interpretación jurídica. Si esa vía no elimina la incompatibilidad, puede recurrir a criterios de jerarquía, cronología o especialidad.

El criterio jerárquico establece que una norma subordinada debe ceder ante otra de mayor rango. El cronológico señala que una norma posterior desplaza tácitamente a una anterior cuando ambas son incompatibles, mientras que el de especialidad favorece la disposición que regula un supuesto particular frente a otra de alcance general.

En el caso de la presidencia de la SCJN, el criterio cronológico podría favorecer la disposición incorporada en la reforma de 2024, que ordena la rotación bienal conforme a los votos obtenidos. El Pleno no se ha posicionado formalmente sobre cuál de las dos reglas aplicará.

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