El país sólo ha tenido cuatro ganadoras en el certamen y Venezuela es la única nación que logró retener el título. (Redes Sociales )

Guardar

Durante más de tres décadas, México ha visto subir al escenario de Miss Universo a cuatro representantes que se han llevado la corona internacional.

De Lupita Jones a Fátima Bosch, sus triunfos colocan al país entre los protagonistas del certamen y dejan una ruta que María Vargas buscará ampliar.

PUBLICIDAD

La jalisciense llega a la edición 2026 con la posibilidad de conquistar el quinto título mexicano. Su participación ocurre después del triunfo de la tabasqueña en 2025 y abre la puerta a una racha que solamente Venezuela ha logrado entre 2008 y 2009.

Lupita Jones abrió el camino de México en Miss Universo

La primera corona mexicana llegó en 1991. Lupita Jones, originaria de Mexicali, Baja California, obtuvo el título a los 23 años y colocó al país en la lista de naciones ganadoras del certamen.

La final se realizó en Las Vegas, Nevada , el 17 de mayo de 1991.

Jones se convirtió en la primera representante mexicana en recibir la corona de Miss Universo .

Después de su reinado, participó durante décadas en la preparación de representantes mexicanas rumbo a competencias internacionales.

Lupita Jones hizo historia en Miss Universo (Instagram:lupjones)

Antes de su triunfo, México ya había registrado actuaciones destacadas. Ana Bertha Lepe alcanzó el cuarto lugar en 1953 y Amanda Olivares terminó tercera en 1988, aunque ninguna de las dos obtuvo el título.

PUBLICIDAD

De esta manera, la victoria de Lupita abrió una espera de 19 años para la siguiente corona. Su nombre quedó grabado al inicio de la etapa más exitosa del país dentro del concurso.

Ximena Navarrete y Andrea Meza confirmaron la presencia mexicana con doscoronas en 11 años

Ximena Navarrete devolvió el título a México en 2010. La representante de Guadalajara, Jalisco, ganó la final del 23 de agosto en Las Vegas y se convirtió en la segunda mexicana coronada.

Ximena llegó al certamen después de ganar Nuestra Belleza Jalisco y Nuestra Belleza México .

Su triunfo ocurrió 19 años después de la coronación de Lupita Jones .

La tapatía recibió la corona de Stefanía Fernández, representante de Venezuela y ganadora de la edición 2009.

Andrea Meza, Ximena Navarrete, Lupita Jones (Foto: @andreamezamx/ Reuters / l@upjones)

La tercera corona correspondió a Andrea Meza, originaria de Chihuahua. Su caso tuvo una particularidad: obtuvo el título de la edición 2020, pero la final se realizó el 16 de mayo de 2021 debido al aplazamiento provocado por la pandemia de Covid-19.

PUBLICIDAD

Andrea ganó en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Hollywood, Florida.

Su reinado duró cerca de siete meses , hasta diciembre de 2021.

La chihuahuense entregó la corona a Harnaaz Sandhu, de India.

Así, con las coronas de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, México pasó de una victoria aislada a una presencia constante en la historia reciente de Miss Universo. El siguiente título tardó cuatro años en llegar y quedó en manos de una querida representante de Tabasco.

Fátima Bosch dio la cuarta corona y María Vargas tomó el relevo

Fátima Bosch, originaria de Tabasco, ganó Miss Universo 2025 en Tailandia y se convirtió en la cuarta mexicana que obtuvo el título internacional. Su coronación colocó a México ante la posibilidad de defender la corona en la siguiente edición.

Bosch recibió el título el 21 de noviembre de 2025 durante la edición 74 del certamen.

María Vargas ganó Miss Universe México el 29 de agosto de 2026 y obtuvo la representación nacional.

La jalisciense, de 28 años, participó en la edición 75 celebrada en San Juan, Puerto Rico.

Vargas llegó a la competencia después de una trayectoria en concursos estatales y nacionales. También desarrolló proyectos ligados al modelaje, la escritura y el emprendimiento.

PUBLICIDAD

La representante mexicana figuró entre las 30 semifinalistas de Miss Universo 2026. Su participación mantuvo abierta la conversación sobre una quinta corona para México, después de las obtenidas por Jones, Navarrete, Meza y Bosch.