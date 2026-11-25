La subsecretaria de Economía Ximena Escobedo Juárez habló sobre la relación bilateral. Crédito: X/ @escobedox

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Este martes, Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE), habló sobre la actualidad de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, sobre todo, en materia económica.

De acuerdo con Escobedo Juárez, la industria de México debería replantear su postura y adaptarse a la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que con el contexto actual, se ve poco probable la eliminación de dichos gravámenes.

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México debe adaptarse a la política arancelaria de Donald Trump: SE

Durante su intervención en la Reunión Anual de Industriales (RAI), la funcionaria federal señaló que regresar a un régimen arancelario como el que existía en 2024, antes del segundo mandato del magnate, es prácticamente imposible.

“Tenemos de dos: o seguimos lamentando que no tenemos las mismas condiciones que teníamos o aspirando a tener las mismas condiciones que teníamos hasta hace un par de años, o nos acoplamos y nos subimos todos al barco de a dónde tenemos que redirigir la política industrial y la economía de nuestro país”, dijo la subsecretaria.

Nuestro país mantiene una posición ventajosa

En el evento organizado por la Confederación de Cámaras de Industriales (Concamin), la subsecretaria de Industria y Comercio recalcó que México mantiene una posición ventajosa frente al resto de las economías del mundo, pese a los cambios en el intercambio comercial en América del Norte.

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El presidente Donald Trump, a la izquierda, saluda mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, a la derecha, ríen durante la entrega del trofeo en la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)

“La negociación que ha llevado México es un esfuerzo enorme; los resultados (muestran que) seguimos teniendo una posición privilegiada, a diferencia de cualquier otro país en el mundo”, agregó.

Afectaciones a cadenas de suministro a nivel mundial no se resolverán de inmediato

Escobedo Juárez advirtió que la eliminación de los gravámenes no resuelve de inmediato las distorsiones en las cadenas de suministro globales. Las mercancías de la región cruzan hasta 11 veces las fronteras antes de convertirse en un producto terminado.

Este intercambio entre países ocurre sobre todo en industrias como la automotriz, donde la integración de la cadena de suministro es mayor. Por esta razón, el gobierno estadounidense exigió, además de los aranceles, un mayor contenido regional.

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Industria automotriz sí espera una reducción en los aranceles

Contrario a las afirmaciones de la subsecretaria de Economía, durante el mismo evento, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Rogelio Garza, reveló que las negociaciones arancelarias entre México y Estados Unidos en torno a las tarifas de la sección 232 avanzan positivamente.

Según el titular de la AMIA, se tiene previsto alcanzar un acuerdo para el próximo mes de diciembre, con el que la industria automotriz prevé alcanzar un arancel de 5 por ciento o menos, con los descuentos previstos.

ARCHIVO - Las banderas nacionales de México, Canadá y Estados Unidos ondean en el viento en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes de los tres países el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Sin embargo, el objetivo mínimo es de 15 por ciento, una tarifa cercana a la que tienen países como Japón o Corea del Sur.

“Por lo menos tendría que igualarse a lo que le ofrecen como piso a los demás, por lo menos. Y de ahí manejar los descuentos. Entonces ese piso pues es 15, es el piso que tiene Japón, que tiene Corea, que tiene Europa”, declaró Garza.

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Se mantiene vigente arancel de 25% para automóviles fabricados fuera de Estados Unidos

El arancel del 25 por ciento para los automóviles fabricados fuera de territorio de la Unión Americana permanece vigente. El presidente Donald Trump impuso esta medida en abril de 2025 y dejó en desventaja a la industria mexicana.

En la industria siderúrgica, la tarifa arancelaria alcanzó un máximo de 25 por ciento para los productos que cumplen con los requisitos de producción y origen regional. Los gravámenes llegaron a 50 por ciento en otros casos, lo que causó daños a diversas industrias.

México se rezaga en la transición energética en América del Norte

Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Fundación Friedrich Naumann reveló que México es el país del T-MEC más rezagado en la transición energética.

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El documento, titulado “La transición energética de América del Norte”, detalló que en 2025 el 77 por ciento de la generación de energía eléctrica en Canadá proviene de fuentes renovables, frente a 24.3 por ciento en Estados Unidos y 23.5 por ciento en México.

Un estudio del IMCO reveló que México se ha retrasado en materia de transición energética. Crédito: Enel México

En ese sentido, el gas natural es el principal combustible para generar energía eléctrica en México, con 61.2 por ciento del total, impulsado por un mayor uso de los ciclos combinados. Le siguen la hidroeléctrica, la térmica convencional, la eólica y la solar.

“Con esto, la generación de energías limpias significó 23.5 por ciento del total de la energía generada en 2025, lejos de la meta planteada de 38 por ciento prevista en el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (Pladese)”, explica el análisis.

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Ni la victoria de los demócratas en las elecciones intermedias generan optimismo, pues la subsecretaria de Economía Ximena Escobedo Juárez recomendó a la industria de México replantear su postura y adaptarse a los aranceles de Donald Trump.