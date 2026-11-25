El Tecate Comuna 2026 se realizará el sábado 28 de noviembre en el Foro Cholula, Puebla, con más de 30 artistas distribuidos en tres escenarios. A cinco días del festival, la organización todavía no revela el itinerario específico de presentaciones por banda y escenario.
La falta de ese cronograma ha generado dificultades para los asistentes que planean su llegada desde otros municipios o estados.
PUBLICIDAD
¿Cuándo son los horarios de Tecate Comuna 2026?
A seis días del festival, Tecate Comuna no ha dado a conocer el horario detallado de cada banda ni la asignación de escenarios. Lo que sí está confirmado es el marco general: las puertas del Foro Cholula abren a las 12:00 pm, los conciertos arrancan entre la 1:00 pm y la jornada se extiende hasta aproximadamente la 1:30 am del domingo, con más de diez horas continuas de música.
El sitio oficial del festival precisa, en su sección de preguntas frecuentes, que el evento termina alrededor de la 1:30 am y que existe una hora límite de ingreso, que suele fijarse tres horas antes de la última presentación programada.
PUBLICIDAD
Cartel completo de artistas confirmados
El cartel se dio a conocer el jueves 13 de agosto de 2026 y reúne a más de 30 exponentes de rock, pop, ska y música alternativa en su octava edición. Los headliners son Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta.
El line up completo anunciado por la organización incluye:
Caifanes
The Flaming Lips
The Mars Volta
Babasónicos
Enjambre
José Madero
Los Auténticos Caligaris
LP
NSQK
Caloncho
Camilo Séptimo
Cuarteto de Nos
División Minúscula
DLD
Little Jesus
Los Cafres
Love of Lesbian
Moenia
Porter
Big Sempa
Bruses
Dorian
Kakkmaddafakka
La Bomba de Tiempo
La Bande-Son Imaginaire
Leo Rizzi
Los Estrambóticos
Nasa Histoires
Santa Sabina
Veintiuno
Dentro de ese cartel, Little Jesus anunció que presentará de forma completa su álbum Río Salvaje durante su presentación en el festival.
El cambio de sede que se revirtió
A inicios de octubre, la organización había anunciado que el Tecate Comuna 2026 se mudaría al Autódromo Miguel E. Abed, en el municipio de Amozoc. La decisión generó quejas del público y, días después, los organizadores dieron marcha atrás.
PUBLICIDAD
El festival se mantiene finalmente en su sede original, el Foro Cholula, ubicado en Recta Cholula-Puebla 2417, San Andrés Cholula, Puebla.
Transporte oficial y estacionamiento
Por primera vez, Tecate Comuna habilitó un servicio de transporte redondo a través de la plataforma Parkit, con un único punto autorizado de salida en Prepa Tec, del Tecnológico de Monterrey, sobre la Vía Atlixcáyotl.
Los horarios de ida y regreso disponibles son:
Ida 12:20 pm – regreso 11:00 pm
Ida 12:30 pm – regreso 1:30 am
Ida 2:35 pm – regreso 1:35 am
Ida 4:00 pm – regreso 1:40 am
El servicio contempla tanto viajes de ida y vuelta como traslados sencillos para quienes acudan al Foro Cholula el 28 de noviembre.
Precios de boletos por tipo de acceso
Los boletos para Tecate Comuna 2026 se comercializan en tres categorías, con precios que varían según el nivel de acceso. La entrada General tiene un costo de $1,860 MXN y permite el acceso a escenarios y zonas generales del festival.
PUBLICIDAD
El Comfort Pass cuesta $2,295 MXN e incluye acceso preferencial, baños exclusivos y zonas de descanso. Por su parte, el VIP Pass tiene un valor de $3,660 MXN y ofrece vista preferencial, zonas exclusivas y accesos rápidos dentro del recinto.
Los tres tipos de boleto tuvieron preventa Citibanamex el 18 de agosto y venta general a partir del 19 de agosto, ambas con cargos por servicio adicionales y sujetas a disponibilidad.
Objetos permitidos para ingresar al Foro Cholula
Los organizadores difundieron la lista completa de artículos que pueden ingresarse al recinto y aquellos que quedan vetados en los filtros de seguridad.
Entre los objetos permitidos se encuentran:
Celulares
Cangureras
Lentes de sol
Maquillaje
Baterías externas
Tapones para oídos
Sombreros y gorras
Bloqueador solar en crema o gel
Termos vacíos
Cámaras no profesionales
Paquetes de chicles cerrados
Selfie stick
Pomada de labios y lip gloss cerrados
Cámaras de grabación, con un máximo de 12 centímetros
Bolsas pequeñas, de hasta 30 x 30 centímetros
Gel antibacterial
Medicinas, siempre que se cuente con prescripción médica
Objetos prohibidos en el festival
En contraste, la organización detalló una lista extensa de artículos que no podrán ingresarse al Foro Cholula:
Mascotas
Peluches
Masajeadores
Luces químicas
Láseres
Comida y bebida externas
Sombrillas o paraguas
Cadenas o joyería con picos
Cigarros
Cigarros electrónicos
Vaporizadores
Plumones, plumas o pintura en lata
Aerosoles, como desodorantes o pintura
Hebillas muy grandes, con picos o estoperoles
Bolsas o mochilas mayores a 30 x 30 centímetros
Calcomanías, volantes u otra publicidad
Botellas de vidrio, latas o vasos
Hieleras
Casas de campaña, sillas o cobijas
Odres o anforitas
Cualquier tipo de arma y artículos punzocortantes, como navajas, espray pimienta o pirotecnia
Drogas, parafernalia o sustancias ilícitas
Medicamentos sin receta médica
Cámaras profesionales de fotografía o video, con lentes desmontables, telefoto o tripiés, y equipo de grabación de audio
Drones
Cornetas, ya sean instrumentos musicales o latas de aire comprimido
La organización precisó que también quedará prohibido cualquier artículo que el personal de seguridad del festival considere peligroso, a criterio del propio equipo encargado de los filtros de acceso.
PUBLICIDAD
Reglas de acceso
La organización recordó que el reingreso al festival no está permitido una vez dentro del recinto, y que el límite de acceso se ubica generalmente tres horas antes de la última presentación del día.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD