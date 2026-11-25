La falta de ese cronograma ha generado dificultades para los asistentes que planean su llegada desde otros municipios o estados (foto: @TecateComuna/Twitter)

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El Tecate Comuna 2026 se realizará el sábado 28 de noviembre en el Foro Cholula, Puebla, con más de 30 artistas distribuidos en tres escenarios. A cinco días del festival, la organización todavía no revela el itinerario específico de presentaciones por banda y escenario.

La falta de ese cronograma ha generado dificultades para los asistentes que planean su llegada desde otros municipios o estados.

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¿Cuándo son los horarios de Tecate Comuna 2026?

A seis días del festival, Tecate Comuna no ha dado a conocer el horario detallado de cada banda ni la asignación de escenarios. Lo que sí está confirmado es el marco general: las puertas del Foro Cholula abren a las 12:00 pm, los conciertos arrancan entre la 1:00 pm y la jornada se extiende hasta aproximadamente la 1:30 am del domingo, con más de diez horas continuas de música.

El sitio oficial del festival precisa, en su sección de preguntas frecuentes, que el evento termina alrededor de la 1:30 am y que existe una hora límite de ingreso, que suele fijarse tres horas antes de la última presentación programada.

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La cita será el sábado 22 de noviembre en el Foro Cholula, ubicado en Recta Cholula. (Foto: @tecatecomuna, Instagram)

Cartel completo de artistas confirmados

El cartel se dio a conocer el jueves 13 de agosto de 2026 y reúne a más de 30 exponentes de rock, pop, ska y música alternativa en su octava edición. Los headliners son Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta.

crédito cortesía Páramo Presenta

El line up completo anunciado por la organización incluye:

Caifanes

The Flaming Lips

The Mars Volta

Babasónicos

Enjambre

José Madero

Los Auténticos Caligaris

LP

NSQK

Caloncho

Camilo Séptimo

Cuarteto de Nos

División Minúscula

DLD

Little Jesus

Los Cafres

Love of Lesbian

Moenia

Porter

Big Sempa

Bruses

Dorian

Kakkmaddafakka

La Bomba de Tiempo

La Bande-Son Imaginaire

Leo Rizzi

Los Estrambóticos

Nasa Histoires

Santa Sabina

Veintiuno

Dentro de ese cartel, Little Jesus anunció que presentará de forma completa su álbum Río Salvaje durante su presentación en el festival.

Cartel oficial de la edición 2026. (Ocesa)

El cambio de sede que se revirtió

A inicios de octubre, la organización había anunciado que el Tecate Comuna 2026 se mudaría al Autódromo Miguel E. Abed, en el municipio de Amozoc. La decisión generó quejas del público y, días después, los organizadores dieron marcha atrás.

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El festival se mantiene finalmente en su sede original, el Foro Cholula, ubicado en Recta Cholula-Puebla 2417, San Andrés Cholula, Puebla.

Un comunicado oficial confirma que el festival Tecate Comuna 2026 se realizará el 28 de noviembre en el Foro Cholula tras alcanzar acuerdos de producción. (Tecate Comuna/ Redes sociales)

Transporte oficial y estacionamiento

Por primera vez, Tecate Comuna habilitó un servicio de transporte redondo a través de la plataforma Parkit, con un único punto autorizado de salida en Prepa Tec, del Tecnológico de Monterrey, sobre la Vía Atlixcáyotl.

Los horarios de ida y regreso disponibles son:

Ida 12:20 pm – regreso 11:00 pm

Ida 12:30 pm – regreso 1:30 am

Ida 2:35 pm – regreso 1:35 am

Ida 4:00 pm – regreso 1:40 am

El servicio contempla tanto viajes de ida y vuelta como traslados sencillos para quienes acudan al Foro Cholula el 28 de noviembre.

Los cinco integrantes de la banda Enjambre posan de pie, vestidos con trajes y gafas de sol, frente a un fondo oscuro con el nombre del grupo iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios de boletos por tipo de acceso

Los boletos para Tecate Comuna 2026 se comercializan en tres categorías, con precios que varían según el nivel de acceso. La entrada General tiene un costo de $1,860 MXN y permite el acceso a escenarios y zonas generales del festival.

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El Comfort Pass cuesta $2,295 MXN e incluye acceso preferencial, baños exclusivos y zonas de descanso. Por su parte, el VIP Pass tiene un valor de $3,660 MXN y ofrece vista preferencial, zonas exclusivas y accesos rápidos dentro del recinto.

Los tres tipos de boleto tuvieron preventa Citibanamex el 18 de agosto y venta general a partir del 19 de agosto, ambas con cargos por servicio adicionales y sujetas a disponibilidad.

Objetos permitidos para ingresar al Foro Cholula

Los organizadores difundieron la lista completa de artículos que pueden ingresarse al recinto y aquellos que quedan vetados en los filtros de seguridad.

Entre los objetos permitidos se encuentran:

Celulares

Cangureras

Lentes de sol

Maquillaje

Baterías externas

Tapones para oídos

Sombreros y gorras

Bloqueador solar en crema o gel

Termos vacíos

Cámaras no profesionales

Paquetes de chicles cerrados

Selfie stick

Pomada de labios y lip gloss cerrados

Cámaras de grabación, con un máximo de 12 centímetros

Bolsas pequeñas, de hasta 30 x 30 centímetros

Gel antibacterial

Medicinas, siempre que se cuente con prescripción médica

Un cartel gráfico detalla los artículos personales autorizados para el ingreso junto a elementos ilustrados decorativos. (Tecate Comuna/Redes sociales)

Objetos prohibidos en el festival

En contraste, la organización detalló una lista extensa de artículos que no podrán ingresarse al Foro Cholula:

Mascotas

Peluches

Masajeadores

Luces químicas

Láseres

Comida y bebida externas

Sombrillas o paraguas

Cadenas o joyería con picos

Cigarros

Cigarros electrónicos

Vaporizadores

Plumones, plumas o pintura en lata

Aerosoles, como desodorantes o pintura

Hebillas muy grandes, con picos o estoperoles

Bolsas o mochilas mayores a 30 x 30 centímetros

Calcomanías, volantes u otra publicidad

Botellas de vidrio, latas o vasos

Hieleras

Casas de campaña, sillas o cobijas

Odres o anforitas

Cualquier tipo de arma y artículos punzocortantes, como navajas, espray pimienta o pirotecnia

Drogas, parafernalia o sustancias ilícitas

Medicamentos sin receta médica

Cámaras profesionales de fotografía o video, con lentes desmontables, telefoto o tripiés, y equipo de grabación de audio

Drones

Cornetas, ya sean instrumentos musicales o latas de aire comprimido

La organización precisó que también quedará prohibido cualquier artículo que el personal de seguridad del festival considere peligroso, a criterio del propio equipo encargado de los filtros de acceso.

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Un cartel informativo del festival Tecate Comuna detalla la lista de artículos y sustancias cuyo ingreso no está permitido al recinto. (Tecate Comuna/Redes sociales)

Reglas de acceso

La organización recordó que el reingreso al festival no está permitido una vez dentro del recinto, y que el límite de acceso se ubica generalmente tres horas antes de la última presentación del día.