Miss Universo 2026: los premios millonarios y lujosos beneficios que recibiría María Vargas si gana (RS)

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María Guadalupe Vargas Naranjo, representante de México en Miss Universo 2026, compite este 24 de noviembre en la final del certamen con el respaldo de una licenciatura en Negocios Internacionales y ocho años de trayectoria en concursos de belleza.

La jalisciense de 28 años busca convertirse en la quinta mexicana en conquistar el título y lograr, además, dos coronas consecutivas para el país, una marca que solo Venezuela ha alcanzado en la historia del certamen.

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La final se celebra en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, con la participación de 116 delegadas internacionales. La gala contempla un primer corte de 30 semifinalistas, seguido de las rondas de traje de baño, vestido de noche y preguntas, antes de que Fátima Bosch entregue la corona que obtuvo en noviembre de 2025.

María Vargas es licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara

¿Cuándo y dónde ver a la mexicana María Vargas en Miss Universo 2026? (Instagram)

María Vargas estudió la licenciatura en Negocios Internacionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), perteneciente a la Universidad de Guadalajara. Esa formación académica se enfoca en comercio, economía, administración y relaciones comerciales.

Fuera de las pasarelas, Vargas es empresaria y escritora. En 2020 fundó María Vargas Company, una marca de productos de belleza y cuidado de la piel elaborados en Jalisco, y dirige desde hace siete años una academia de danza. En 2024 publicó el libro Miss Trouble: La reina de los problemas, en el que aborda un accidente que marcó su vida, y ya trabaja en la segunda parte del proyecto literario.

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Su camino hacia la final comenzó en 2018 en Miss Jalisco

María Guadalupe Vargas Naranjo nació en Copalita, una localidad de Zapopan, Jalisco. Su recorrido en los certámenes de belleza inició en 2018, cuando llegó al Top 5 de Miss Jalisco. En 2021 obtuvo la corona de Mexicana Universal Jalisco y, un año después, representó a la entidad en la competencia nacional, donde alcanzó el grupo de 16 semifinalistas.

María Vargas: la jalisciense que busca heredar hoy la corona de Fátima Bosch en Miss Universo 2026 (RS)

El 29 de agosto de 2026 ganó el título de Miss Universe México en Los Cabos, Baja California Sur, tras competir con otras 31 aspirantes. Esa noche recibió la corona de manos de Fátima Bosch, quien entonces concluyó su periodo como representante nacional para concentrarse en la defensa del título internacional.

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Durante el desfile de trajes nacionales, celebrado el sábado 21 de noviembre, Vargas presentó la creación “Cosmos Wixárika”, también conocida como “Imperio Rosa”, obra del diseñador jalisciense Joel Guadalupe García. El diseño había obtenido el primer lugar en la competencia nacional de trajes típicos el 26 de agosto en Los Cabos.

Venezuela, Puerto Rico y Filipinas encabezan las quinielas de especialistas

Entre las 116 delegadas, un grupo de candidatas concentra las apuestas de casas especializadas como Betsson Group y de analistas del certamen. Clara Vegas, de Venezuela, hija de la ex Miss Venezuela 1990 Andreína Goetz, comparte el primer puesto en los momios internacionales con 11.4% de probabilidad estimada, cifra que iguala con Mia Dio, de Cuba, quien tiene formación en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas.

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Las candidatas de Miss Universo 2026 permanecen en el escenario iluminado durante la ceremonia de presentación ante el público.

En tercer lugar de las estimaciones aparece Dominga López, de Chile, periodista de profesión, con 10% de probabilidad. Jennifer Barreto, representante anfitriona de Puerto Rico y con formación en Psicología y Trabajo Social Clínico, cuenta con 8.9% en los momios, cifra que iguala con Bea Millan-Windorski, de Filipinas, quien suma experiencia previa en escenarios internacionales.

A ese bloque principal se suman otras competidoras mencionadas por missólogos y medios especializados, entre ellas María Alejandra López, de Colombia; Garance Authié, de Francia; Susana Medina, de España, y Georgia Waddington, de Nueva Zelanda.

México suma cuatro coronas desde 1991

México ha conseguido cuatro coronas en la historia de Miss Universo, cifra que lo ubica en el cuarto lugar entre los países con más títulos, detrás de Estados Unidos, con nueve; Venezuela, con siete, y Puerto Rico, con cinco.

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La publicación de las tres primeras soberanas mexicanas marcó su postura frente al desaire digital de la organización internacional. (Redes Sociales )

La primera corona mexicana llegó en 1991 con Lupita Jones, en Las Vegas. Ximena Navarrete obtuvo la segunda en 2010, también en Las Vegas, triunfo que, según ha señalado Vargas, influyó en su decisión de dedicarse a los certámenes de belleza. Andrea Meza, ingeniera en software, consiguió la tercera corona en 2021, en una edición pospuesta por la pandemia de covid-19 y correspondiente al calendario de 2020. La cuarta llegó en noviembre de 2025 con Fátima Bosch, originaria de Tabasco.

María Vargas participó en las pruebas preliminares con un vestido rojo diseñado por Fernando Santos, titulado “Ave Fénix”, y un traje de baño azul. Esas etapas forman parte de la evaluación que utiliza la organización para determinar qué concursantes avanzan a la ronda de las 30 semifinalistas en la ceremonia de este martes.

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