Tras una denuncia anónima, aseguran dos inmuebles ligados al desmantelamiento de vehículos robados en la CDMX. FGJCDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aseguró dos inmuebles ubicados en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, que habrían sido utilizados para el desmantelamiento de vehículos robados. El operativo se realizó el 18 de noviembre como parte de una investigación por el delito de encubrimiento por receptación.

Entre los objetos asegurados se encuentran componentes vehiculares con reporte de robo vigente y motores con alteraciones en sus medios de identificación, según informó la dependencia.

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Origen de la investigación

La indagatoria se abrió a partir de una denuncia anónima que alertó sobre movimientos irregulares en la zona. El aviso señalaba el ingreso de vehículos durante la noche, así como ruidos asociados con su posible desmantelamiento.

Tras una denuncia anónima, aseguran dos inmuebles ligados al desmantelamiento de vehículos robados en la CDMX. FGJCDMX

A raíz de esa información, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron trabajos de campo en el lugar. Durante ese seguimiento, constataron la presencia de numerosas autopartes en ambos inmuebles.

Esos hallazgos permitieron al agente del Ministerio Público reunir los elementos necesarios para solicitar la autorización judicial correspondiente. Un juez avaló así la realización de los cateos en las dos propiedades señaladas.

Desarrollo de los cateos

Los dos cateos se llevaron a cabo de manera consecutiva el 18 de noviembre. La intervención estuvo a cargo de personal de la PDI, que ejecutó las diligencias con base en la orden judicial obtenida previamente.

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Tras una denuncia anónima, aseguran dos inmuebles ligados al desmantelamiento de vehículos robados en la CDMX. FGJCDMX

El trabajo de campo realizado antes del operativo resultó determinante para sustentar la petición ante la autoridad judicial.

Objetos asegurados en los inmuebles

Como resultado de las diligencias, la PDI aseguró un conjunto de piezas vinculadas al robo y desmantelamiento de automóviles. Entre ellas figuran dos placas de circulación y una cajuela con reporte de robo vigente.

También se encontraron dos láminas con identificadores vehiculares, una de ellas relacionada directamente con un automóvil reportado como robado. A esto se suman dos motores con alteraciones en sus medios de identificación, un elemento que suele emplearse para dificultar el rastreo del origen de las piezas.

Tras una denuncia anónima, aseguran dos inmuebles ligados al desmantelamiento de vehículos robados en la CDMX. FGJCDMX

El inventario se completa con diversas autopartes y faros, cuya cantidad y características no fueron detalladas en el comunicado oficial.

Estado actual de las indagatorias

El agente del Ministerio Público a cargo del caso continúa las investigaciones. El objetivo es determinar la procedencia del resto de los objetos asegurados que no pudieron vincularse de manera inmediata con reportes de robo específicos.

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En paralelo, la indagatoria busca identificar a las personas que pudieran estar involucradas en la operación de los inmuebles. Hasta el momento, el comunicado no reporta detenciones vinculadas a este caso.

Estrategia de la Fiscalía contra el robo de autopartes

La Fiscalía CDMX enmarcó este aseguramiento dentro de una estrategia más amplia orientada a combatir el robo de vehículos en la ciudad. La dependencia señaló que ha fortalecido las investigaciones destinadas a identificar puntos de desmantelamiento y venta ilegal de autopartes.

Tras una denuncia anónima, aseguran dos inmuebles ligados al desmantelamiento de vehículos robados en la CDMX. FGJCDMX

Ese enfoque incluye, de acuerdo con lo informado, el trabajo orientado a desarticular las redes delictivas que operan este tipo de mercado. El caso de Peralvillo se suma a las acciones que la institución atribuye a esa línea de trabajo, centrada en el seguimiento de denuncias ciudadanas como punto de partida para las intervenciones de campo.

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El problema del robo de autopartes en Peralvillo

La colonia Ex Hipódromo de Peralvillo no es un caso aislado dentro del combate al robo de autopartes en la Ciudad de México. En enero de 2026, autoridades capitalinas ya habían desarticulado en la misma colonia un centro de almacenamiento que operaba bajo la fachada de un hotel, donde se aseguraron 150 toneladas de refacciones de vehículos procedentes de robo, según informó Milenio.

Aquel operativo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Enrique Granados, que contaba con 42 habitaciones sin huéspedes. Esas habitaciones funcionaban como bodegas donde las refacciones eran clasificadas por modelo y marca antes de su posible venta.

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Entre las piezas aseguradas en ese operativo se encontraron puertas, faros, parabrisas, calaveras, vidrios, cofres, rines, llantas, medallones, facias y salpicaderas, además de siete placas de circulación y vehículos completamente desmantelados. El hotel quedó sellado bajo resguardo policial mientras avanzaban las investigaciones correspondientes.

Más antecedentes

No es el único antecedente en la alcaldía. En febrero de 2024, un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía CDMX permitió el aseguramiento de más de 30 toneladas de autopartes en un predio de la colonia Morelos, también dentro de Cuauhtémoc. En ese cateo se hallaron tres juegos de placas con reporte de robo activo y motores con alteraciones en sus medios de identificación, un patrón similar al documentado ahora en Peralvillo.

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El fenómeno responde a una tendencia más amplia en la demarcación. Entre enero y septiembre de 2026, la alcaldía Cuauhtémoc registró mil 561 carpetas de investigación por robo de autopartes o a interior de vehículo, la cifra más alta entre los delitos de calle reportados en la zona, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Tras una denuncia anónima, aseguran dos inmuebles ligados al desmantelamiento de vehículos robados en la CDMX. FGJCDMX

A nivel ciudad, el robo de vehículos ha mostrado una tendencia a la baja. Las autoridades capitalinas reportaron una disminución del 12% al comparar los años completos 2024 y 2025, al pasar de 6 mil 960 a 6 mil 154 carpetas de investigación por este delito. Entre enero y agosto de 2026, el descenso respecto al mismo periodo de 2025 fue del 13%.

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El caso más reciente, con el aseguramiento de los dos inmuebles el 18 de noviembre, se suma a los antecedentes registrados en la misma colonia y refleja la persistencia de esta modalidad delictiva en el perímetro de Peralvillo, pese a la baja general en los reportes de robo de vehículos en la capital.