La conductora recordó a sus hijas durante el reality show (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pasado 8 de noviembre, durante la gala de eliminación, la actriz y conductora mexicana, Natalia Alcocer, pidió su salida de La Granja VIP sin considerar las posibles consecuencias que esta decisión podría ocasionar.

De acuerdo con la periodista mexicana, Ana María Alvarado, la Vikinga sufriría un supuesto veto por parte de TV Azteca tras abandonar el reality show. “Me acabo de enterar, Natalia Alcocer vetadísima de La Granja VIP y vetadísima de Azteca”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

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Natalia Alcocer preocupó días antes de su salida al estar ausente de la transmisión 24/7. Pese a que su equipo de trabajo desmintió los supuestos rumores de abandonar La Granja VIP, la conductora le comentó a Adal Ramones su deseo de concluir su participación en el programa.

“Quiero agradecer profundamente todo el apoyo”, expresó. “No sabes lo acompañada que me he sentido y lo apoyada que me he sentido por parte de ustedes, de La Granja y de TV Azteca en este proceso. De verdad, muchísimas gracias”, añadió Natalia Alcocer.

Aun así, Adal Ramones le recalcó a la Vikinga que su decisión de abandonar La Granja VIP traería fuertes “consecuencias”, las cuales tendría que asumir y acatar tras su salida del reality show.

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¿Natalia Alcocer enfrentará una demanda por dejar La Granja VIP?

Natalia Alcocer permanece frente a las cámaras durante una emisión del programa de telerrealidad La Granja VIP.

La periodista, Ana María Alvarado, aseguró que TV Azteca sí podría emprender acciones legales contra Natalia Alcocer luego de que la actriz decidió salir de La Granja VIP a principios de noviembre.

Según la conductora de Imagen Televisión, Natalia Alcocer tendría que pagar la cantidad económica que establezca la televisora del Ajusco, la cual podría representar una suma considerable, dependiendo de las cláusulas que firmó en su contrato.

“Sí van a proceder legalmente contra ella (Natalia Alcocer) y sí va a tener que pagar el dinero que estipulen, que puede ser una buena cantidad o que regrese todo el dinero que se le pagó”, explicó Ana María Alvarado.

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La comunicadora añadió que la actriz podría no ser reconocida dentro del reality, pese al tiempo que estuvo como participante, si la empresa le exige devolver sus honorarios. “Todo lo que te pagamos, devuélvelo”, señaló al explicar uno de los escenarios que podría enfrentar la participante.

“El tiempo que estuvo adentro sería perdido en cuestión de trabajo, porque pues pueden que le digan: ´Todo lo que te pagamos, devuélvelo´”, señaló Ana María Alvarado al hablar sobre los escenarios que podría enfrentar Natalia Alcocer en caso de recibir un citatorio.

¿Por qué Natalia Alcocer abandonó La Granja VIP?

(Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

En una charla virtual, la presentadora de 37 años amplió los motivos de su decisión para dejar La Granja VIP. Natalia Alcocer relacionó su desgaste no solo en la convivencia del encierro, sino a comentarios y dinámicas que consideró ofensivas y alejadas de los valores que desea transmitir a sus hijas.

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“Me gusta dar y me vi de Bebeshita y me sentí sin dignidad, me sentí sucia, me sentí prostituida”, manifestó la actriz. El día que escuchó los fuegos artificiales, en las afueras de La Granja, la Vikinga los interpretó como una señal de su gente para que volviera a mostrarse tal y como ella es.

Sin embargo. Natalia Alcocer afirmó que la convivencia con ciertas personas terminó por afectar su autoestima en La Granja VIP. “Cuando uno convive tanto con gente tan tóxica, con gente sin alma, porque de verdad estos personajes no tienen alma”, apuntó la conductora.

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“Yo oí cosas tan bajas, tan repugnantes, de cómo alguien puede hablar así de su cuerpo, de su privacidad, de no tener pudor, a mí me señalaban mucho. No, es pudor, porque creo que todos tenemos algo de pudor y algo que tenemos en nuestra casa, que solamente tú lo haces con tu pareja o tú solo, y ver estos seres humanos tan vendidos, tan robotizados, sin ser humanos, hablando de temas que me apenaban mucho, que me dolían mucho”, manifestó la exparticipante.

La actriz mexicana continúa en el reality pese a los rumores de su salida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para cerrar el tema, Natalia Alcocer explicó que ha hablado sobre estas experiencias con muchas personas, con el objetivo de que sirvan como aprendizaje para quienes la siguen

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“Soy una mujer que ha tenido muchas situaciones en su vida y todas las he compartido, que he pasado por muchas situaciones que fueron públicas, pero que las hemos superado, que hemos evolucionado y que hoy somos dos seres humanos que queremos darle un buen ejemplo a nuestras hijas, que he tenido temas con mi mamá, pero que siempre han sido en un tema de evolución y de crecimiento para la gente que me sigue”, indicó la actriz.