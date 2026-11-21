Su voz y frases memorables como el grito de “¡Hay tiro!” acompañaron sus grandes noches en Box Azteca, pero ahora el excampeón mundial valora reducir sus compromisos. (Cortesía)

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Durante casi dos décadas, Julio César Chávez dejó el cuadrilátero para sentarse frente a los micrófonos y volver a vivir las peleas desde otra esquina.

Su voz, sus reacciones y su icónico grito de “¡Hay tiro!” acompañaron las transmisiones de Box Azteca, pero esa rutina parece entrar en una etapa de cambio.

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Julio César Chávez contempla su retiro de las transmisiones de Box Azteca tras casi dos décadas frente a las cámaras. (Cortesía TV Azteca)

El “Gran Campeón Mexicano” reconoció que el paso de los años, los viajes y su deseo de estar cerca de la familia lo llevaron a contemplar una pausa. Sin fijar una fecha de salida, Chávez dejó la puerta abierta al retiro de la televisión.

Chávez habló del desgaste después de casi 20 años frente a las cámaras

La relación de Julio César Chávez con las transmisiones de boxeo extendió su vínculo con el público después de su retiro profesional. Sus comentarios directos, sus reacciones durante las peleas y expresiones como “¡Hay tiro!” lo convirtieron en una presencia habitual de las funciones de mayor atención.

En Los Reyes Podcast, el sinaloense habló de ese recorrido sin anunciar una decisión definitiva: “Han sido ya casi 20 años ahí en Box Azteca y ya estoy cansado. La neta quiero descansar”.

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Sus palabras se centraron en el cansancio acumulado y en la necesidad de abrir espacio para una vida distinta después de años ligados a los horarios de televisión y los traslados.

El Gran Campeón Mexicano afirmó en Los Reyes Podcast que el cansancio acumulado por los viajes lo impulsa a buscar alejarese de la rutina televisiva. (X/ @ConsejoAbuelo)

El excampeón mundial tampoco descartó participar en funciones especiales, una posibilidad que ya había mencionado al hablar del desgaste que le generaban los viajes.

El comentario llegó mientras “El César del Boxeo” continúa presente en entrevistas, convenciones y mesas de análisis. Su posible salida no responde a una ruptura pública con la televisora ni a una fecha anunciada, sino a una reflexión personal sobre el ritmo de vida que pretende.

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Chávez pasó del cuadrilátero a los micrófonos sin perder la esencia que lo acompañó durante su carrera. Ahora el hombre que vivió noches de campeonatos, derrotas y funciones multitudinarias reconoce que ha llegado el momento de pensar en el descanso.

Sus nietos y los años de excesos definirían el posible adiós del Gran Campeón Mexicano

La familia apareció como una de las razones centrales detrás de la postura de Julio César. El excampeón no habló sólo del cansancio físico o de compromisos de trabajo; planteó el deseo de disfrutar un tiempo que durante años estuvo marcado por peleas, concentraciones y apariciones públicas.

Al referirse a lo que buscaría para esta nueva etapa, Chávez puso el foco en su círculo más cercano: “Bendito sea Dios, me ha ido muy bien en la vida, pero ya quiero disfrutar más a mis nietos”.

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La frase lo llevó a recordar los excesos de sus años de mayor fama. Julio calculó que llegó a gastar entre 2,500,000 y 3,000,000 de dólares en una sola noche, entre regalos, apuestas y decisiones que hoy reconoció como errores.

Chávez calcula haber gastado entre 2,500,000 y 3,000,000 dólares en una sola noche durante su etapa de excesos y apuestas por el boxeo. (Cortesía Vix)

El exboxeador explicó que su recuperación también le exigió romper con ciertas amistades y modificar su entorno. Para él, la estabilidad no dependía sólo de alejarse del consumo: “Uno tiene que tener ese equilibrio en la vida. Si yo no tuviera ese equilibrio, yo ya hubiera recaído desde cuándo”.

Así, en una reflexión que lo llevó a pensar en su propio hijo, la posible salida de televisión apareció como parte de una decisión más amplia: cuidar el tiempo, la familia y la recuperación.

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Chávez mantiene su voz activa en el boxeo mexicano

Aunque contempla dejar las transmisiones, Chávez no muestra intención de abandonar las discusiones que rodean al boxeo. En los últimos días defendió el legado de Saúl Álvarez, respondió a Roberto “Manos de Piedra” Durán y rechazó críticas sobre los rivales que enfrentó durante su carrera.

Sobre Canelo , Julio sostuvo que el tapatío ya tiene un lugar entre los cinco mejores boxeadores mexicanos . Lo describió como un “peleador hecho y derecho” y destacó su calidad arriba del ring.

El sinaloense conserva una reserva personal cuando habla del primer puesto histórico. Reconoce los méritos de Álvarez , pero sostiene que su propio legado seguirá ocupando el sitio más alto.

Chávez también respondió a quienes cuestionan la calidad de sus primeros rivales. Negó haber enfrentado boxeadores con registros negativos y sostuvo que ellos no reflejan con precisión aquellos combates.

El excampeón mundial priorizaría la convivencia con sus nietos y su familia como motivo principal para pensar en su descanso de los micrófonos. EFE/Juan Carlos Cruz

De esta manera, la voz que analiza, discute y provoca reacciones seguirá ligada al boxeo mexicano. Lo que podría cambiar es el espacio desde donde lo hace, luego de casi dos décadas convertido en una de las figuras de Box Azteca.

Si se concreta su salida, Julio César Chávez cambiaría la esquina desde la que observa: menos noches de transmisión, menos viajes y más tiempo para una vida que, fuera del ring, también aprendió a reconstruir.

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