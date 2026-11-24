El exjugador pidió el apoyo de la presidenta de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El exfutbolista brasileño, Antonio Carlos Santos, pidió el apoyo de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para que intervenga en conflicto por la presunta falta de pagos de la empresa Pemex que, según su denuncia, afectó a su empresa Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental (SCTPA), tras la realización de servicios especializados entre 2020 y 2023.

La leyenda del Club América publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, el cual iba dirigido a la mandataria para solicitar una revisión imparcial del caso y protección para las personas que habrían resultado afectadas. Además, el ex mediocampista busca que los hechos sean investigados y que las responsables “rindan ante la ley”.

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“Señora Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, le solicito su apoyo para atender un problema muy grave de corrupción”, señaló Antonio Carlos Santos en sus redes sociales. “Es importante investigar los hechos con imparcialidad y proteger a todos nosotros los afectados y tomar medidas responsables para que rindan ante la ley”, añadió.

El nacido en Río de Janeiro puntualizó que las irregularidades no debe prevalecer en el caso y exige que las autoridades investiguen las presuntos actos que denuncio como “corrupción”. Antonio Carlos Santos también señaló que el esclarecimiento del problema es necesario para que las instituciones mantengan “credibilidad” ante la ciudadanía y demuestren que las denuncias por presuntas irregularidades reciben la atención correspondiente.

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“No podemos permitir que la corrupción salga ganadora o triunfadora”, manifestó al solicitar que los responsables respondan ante la ley. “Le agradezco su atención presidenta Claudia Sheinbaum y que las instituciones tengan credibilidad ante el pueblo”, concluyó Antonio Carlos Santos.

Antonio Carlos Santos reclama adeudos por trabajos realizados para Pemex

El exjugador del América pide la intervención de la presidenta por el conflicto con Pemex

Antonio Carlos Santos se dirigió a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en un video publicado en su cuenta de Instagram para solicitar su intervención en el reclamo de pagos que mantiene con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Según la versión del exfutbolista, la empresa Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental (SCTPA), a la que representa, prestó servicios a Pemex entre 2020 y 2023. Santos asegura que el caso implica adeudos por cientos de millones de pesos y acusa a otra compañía de haber recibido presuntamente pagos relacionados con una parte de esos trabajos.

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Por tal motivo, el brasileño recurre a la presidenta, Claudia Sheinbaum, para solicitar que las autoridades atiendan su denuncia y evitar que “la corrupción salga ganadora o triunfadora” como manifestó recientemente en sus redes sociales.

“Señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México me abrió sus puertas cuando llegué como futbolista brasileño”, dijo. “Hoy, después de cumplir con mi trabajo para Pemex, solicito a usted su apoyo porque necesito justicia en este caso”, pidió Antonio Carlos Santos.

El carioca asegura haber cumplido con trabajos para la empresa petrolera estatal y, por ello, ahora solicita una investigación sobre el caso. “No le pido un privilegio; le pido que no permita que el esfuerzo, la confianza y el trabajo de tantos años queden sin respuesta”, expresó el “Negro” Santos.

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El exfutbolista brasileño evitó revelar el monto que buscaría cobrar por los trabajos con Petróleos Mexicanos, pues considera que la cifra podría sostener a varias generaciones de su familia. (Redes: Antonio Carlos Santos)

Antes de terminar con su mensaje, el ex campeón del Futbol Mexicano señaló a la empresa Mexxus Drilling International por el supuesto “daño” que, según sus palabras, habría causado tanto a Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental (SCTPA), compañía a la que está vinculado, como al propio Pemex.

“México me dio una oportunidad; hoy solo pido que también escuche mi voz. Muchas gracias y no deje impune a Mexxus, esa empresa que yo creo que nos ha hecho daño a Pemex y a Soluciones Comerciales”, clamó Antonio Carlos Santos.

¿Quién es Antonio Carlos Santos, leyenda del Club América que pide el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum?

El brasileño se consolidó en el Club América de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antonio Carlos Santos, de 62 años, dejó una huella en el Futbol Mexicano durante la década de los 80s, cuando se convirtió en uno de los jugadores brasileños más reconocidos del Club de futbol América, por su estilo de juego ofensivo y su participación en una etapa de títulos para el equipo de la capital.

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El “Negro” Santos, como se le conoce en México, llegó a nuestro país después de iniciar su trayectoria profesional en su natal Brasil con el Fluminense y continuar en las filas de Botafogo y Mogi Mirim Esporte Clube. Su adaptación en el balompié azteca fue rápida y le otorgó un puesto entre los futbolistas extranjeros que marcaron una época en el Club América

Antonio Carlos jugó como mediocampista ofensivo y su manera de conducir el balón, encarar a los defensas y buscar apoyo en el ataque, lo transformó en un elemento útil y habitual dentro de los recuerdos de la afición americanista. El brasileño aportaba desequilibrio desde el medio terreno.

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Santos formó parte de una generación ganadora del Club de Futbol América. Los fans lo recuerdan por los títulos obtenidos a finales de los años 80s, entre ellos el bicampeonato de liga en sus temporadas 1987-88 y 1988-89, los Campeón de Campeones de esos años, tres Ligas de Campeones de la Concacaf, —en 1987, 1990 y 1992—, y la Copa Interamericana de 1991.

Los partidos ante rivales como Chivas de Guadalajara, Cruz Azul y Pumas de la UNAM ayudaron a consolidar la imagen de Antonio Carlos Santos ante la afición azulcrema. La rivalidad, la exigencia de los clásicos y la presión de jugar en el club más ganador formaron parte de su experiencia en el futbol mexicano.

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El brasileño participó en un duelo por beneficio a los damnificados en Veracruz. FOTO: FÉLIX MÁRQUEZ/CUARTOSCURO.COM

Además de militar en el Club de Futbol América, Antonio Carlos Santos jugó en los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Tiburones Rojos del Veracruz, Club Santos Laguna, Monarcas Morelia, Potros de Hierro del Atlante y Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

En el futbol de Europa representó al FC Oporto y en el balompié de Japón estuvo un año con el Sanfrecce Hiroshima. Tras poner fin a su era como jugador de futbol profesional, Antonio Carlos Santos conservó una relación pública con México. Su paso por el Club de Futbol América le dio reconocimiento entre distintas generaciones que apoyan a los azulcremas y lo mantuvo ligado a la conversación futbolística.

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El exjugador del América tiene un vínculo especial con México tras su retiro profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

“México me abrió las puertas cuando llegué como futbolista brasileño. Aquí encontré oportunidades de construir mi vida como futbolista y empresario”, expresó en el video donde solicita el apoyo de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para esclarecer el conflicto con Petróleos Mexicanos (Pemex) por presuntos adeudos millonarios.