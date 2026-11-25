Itzel jocelyn fingió embarazo en Veracruz Foto: Facebook

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Itzel Jocelyn H.R., de 30 años, fue localizada con vida en Agua Dulce luego de ser reportada como desaparecida en Minatitlán, Veracruz, cuando su familia aseguraba que tenía nueve meses de embarazo y una cesárea programada para el lunes 23 de noviembre. La mujer fue trasladada a un hospital de Las Choapas, donde los estudios médicos habrían determinado que no presentaba señales de un parto reciente ni continuaba embarazada.

La presunta desaparición, según su primera versión, fue denunciada después de que la joven salió durante la noche del domingo 22 de noviembre de su domicilio, ubicado en el callejón Xalapa de la colonia Salubridad, en Minatitlán. De acuerdo con el reporte, dijo que se dirigiría a una tienda de conveniencia cercana, pero no regresó a su vivienda.

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Sus familiares encontraron su teléfono celular conectado al cargador, lo que elevó la preocupación por su paradero. Después presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas en Coatzacoalcos.

La búsqueda se intensificó porque sus allegados consideraban que se encontraba en la etapa final de la gestación. La intervención quirúrgica que, según su entorno, tenía programada para el lunes hizo que el caso movilizara a familiares y corporaciones de seguridad en el sur de Veracruz.

Una mujer embarazada guarda vegetales frescos en recipientes de vidrio con tapas de madera para conservar los alimentos sin recurrir al film plástico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer llegó sola a una base de la Policía Estatal

Alrededor de las 13:00 horas del lunes 23 de noviembre, Itzel Jocelyn acudió por sus propios medios a la base de la Policía Estatal ubicada en la colonia Cuatro Caminos, en Agua Dulce. La joven pidió auxilio a los agentes y llegó caminando, sin compañía.

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La mujer presentaba sangrado y complicaciones de salud, de acuerdo con su primera versión. Los policías solicitaron atención médica y la trasladaron de emergencia al Hospital de la Comunidad Doctor Pedro Coronel Pérez, en el municipio vecino de Las Choapas.

Al ingresar al nosocomio no se informó de la presencia de un recién nacido. La ausencia del bebé provocó versiones sobre un posible ataque contra la joven durante el tiempo que permaneció fuera de su domicilio.

Una adolescente dobla pequeñas prendas de vestir para bebé sobre una mesa de madera ubicada junto a una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de esas versiones indicó que habría ingerido una bebida adulterada y que después fue despojada de su hijo. Itzel Jocelyn también habría dicho que una persona le dio a beber una sustancia y que, a partir de ese momento, no recordaba lo ocurrido.

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Los estudios médicos no hallaron señales de un parto reciente

Las revisiones clínicas practicadas en el Hospital Pedro Coronel habrían modificado el curso de la indagatoria. Los exámenes médicos determinaron que la mujer no estaba embarazada al momento de su llegada y no encontraron indicios de un parto reciente ni de una intervención obstétrica.

Ante el personal ministerial, la joven habría reconocido que sufrió una pérdida gestacional aproximadamente cinco meses antes de ser localizada. Según los datos obtenidos durante el seguimiento del caso, decidió mantener ese hecho oculto a su pareja y al resto de sus familiares.

La versión que habría dado a las autoridades señaló que guardó silencio por temor a que su pareja la abandonara. Durante ese periodo, habría hecho creer a las personas cercanas que el embarazo continuaba hasta la fecha en que supuestamente ocurriría el parto.

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Hasta ese momento, ninguna autoridad había validado la hipótesis de que alguien hubiera sustraído a un recién nacido ni confirmado que la joven hubiera sido víctima de un ataque. Tampoco se habían informado posibles acciones legales relacionadas con el caso.