A través del micrófono buscó acercarse de nuevo a una comunidad que decretó un veto directo. (Foto: Instagram/@oficialyuri)

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En una noche marcada por la nostalgia musical y el cierre de uno de los ciclos más exitosos de su carrera reciente, la cantante mexicana Yuri aprovechó el escenario de la Arena Guadalajara para lanzar un mensaje directo a la comunidad LGBTIQ+, solicitando dejar atrás los desencuentros del pasado y pidiendo que le levanten el rechazo que ha enfrentado en los últimos años.

Los hechos ocurrieron durante la presentación realizada el sábado 21 de noviembre, fecha con la que la artista originaria de Veracruz concluyó formalmente su gira denominada “Icónica” en la capital jalisciense.

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Durante años ha realizado comentarios que van contra la comunidad. (Foto: @oficialyuri, Instagram)

¿Qué pidió Yuri?

En medio del espectáculo, al notar entre los asistentes la presencia de un nutrido grupo de seguidores pertenecientes a la diversidad sexual, la intérprete interrumpió brevemente la dinámica del concierto para hablar con franqueza sobre la relación fracturada que ha mantenido con este sector del público.

Con su característico estilo coloquial y cercano al micrófono, Yuri expresó su deseo de retomar los lazos con quienes durante décadas impulsaron su trayectoria artística y convirtieron sus temas en himnos dentro de la cultura pop en español.

“Para el próximo año, manis, ¡algo tenemos que hacer! Para toda la comunidad que está aquí presente, que hay mucho muchachito de la comunidad; sí, chicos, ya estuvo bueno; quítenme el veto, no sean gachos; yo los adoro, por favor”, manifestó la cantante ante los asistentes del recinto tapatío, dejando en claro su intención de abrir una nueva etapa de acercamiento de cara a sus proyectos futuros.

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La artista pidió ser apoyada nuevamente por miembros de la comunidad LGBT. (Foto: Instagram/@oficialyuri)

¿Por qué la comunidad inició el ‘veto’?

Las declaraciones de la intérprete de éxitos como “La maldita primavera” y “Detrás de mi ventana” no pasaron desapercibidas, pues representan un intento explícito por sanar una relación que se tornó tensa y distante a raíz de diversas posturas públicas emitidas por la artista en años anteriores.

El origen de este distanciamiento se remonta a las opiniones que Yuri compartió en distintas entrevistas respecto al estilo de vida y los derechos civiles de las personas de la diversidad sexual.

En particular, la cantante generó una fuerte ola de críticas y rechazo en redes sociales tras manifestar su desacuerdo con la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. Aquellas expresiones provocaron que un sector importante de sus seguidores de la comunidad LGBTIQ+ decidiera retirarle su respaldo, impulsando lo que en el ámbito digital y del espectáculo se conoció como un veto simbólico hacia su figura pública.

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A lo largo de ese periodo de controversia, la artista veracruzana intentó matizar sus declaraciones en múltiples ocasiones, señalando que, si bien sus convicciones personales no coincidían con el modelo de las familias homoparentales, mantenía un profundo respeto hacia todas las personas sin importar su orientación o identidad. Sin embargo, dichas aclaraciones no resultaron suficientes en su momento para revertir el descontento ni evitar que perdiera una parte significativa de la audiencia que históricamente había abarrotado sus presentaciones.

Durante años, sus dichos sobre la vida de personas LGBT+ le provocaron la disminución de sus escuchas. (Crédito: Cuartoscuro)

Las polémicas palabras de Yuri a Danna y Belinda

Durante uno de sus conciertos, Yuri desató controversia al referirse a la participación de Danna y Belinda en el montaje musical Mentiras: All Stars, donde ambas interpretan grandes éxitos de la década de los ochenta. Frente a sus seguidores, la cantante veracruzana cuestionó que hoy en día se celebre a las artistas jóvenes por cantar estos temas cuando, según sus propias palabras, a las intérpretes originales de aquella época suelen “pelusearlas” o hacerlas menos por su edad y trayectoria.

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Aunque en un principio reconoció que las jóvenes estrellas realizan un buen trabajo sobre el escenario, remató su intervención con una frase contundente que rápidamente se viralizó en redes sociales: “¿Lo hacen bien o mal? Claro que lo hacen bien, lo hacen bonito, pero nunca van a cantar como yo”. Con este comentario, la intérprete reivindicó su estilo vocal y el legado de la generación que dio origen a dichos clásicos del pop en español.

Yuri asegura que, pese a que Danna y Belinda cantan bien en "Mentiras", ella lo hace mejor. (Fotos: Cuartoscuro -. TikTok/@eriivera92)

Las declaraciones generaron un intenso debate en plataformas digitales entre quienes respaldaron la jerarquía vocal de Yuri y quienes consideraron sus palabras como un menosprecio hacia las nuevas generaciones. La postura de la cantante contrastó con la opinión que semanas atrás expresó Lupita D’Alessio, quien elogió públicamente el desempeño y los matices vocales de Danna en la misma puesta en escena, mientras que ni Belinda ni Danna emitieron una respuesta inmediata ante la polémica.

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Más allá de las polémicas extramusicales, el momento vivido en la Arena Guadalajara ocurrió en el marco de una gira que ha reafirmado la vigencia artística de Yuri. Desde principios de 2025, la cantante recorrió múltiples plazas con el concepto “Icónica”, una producción concebida como un recorrido exhaustivo por las distintas etapas, vestuarios y éxitos que han definido sus 48 años de trayectoria desde su debut en la industria musical.