El festival reveló su programación desglosada día por día, de modo que cada asistente pueda planificar su experiencia según los artistas que se presenten en cada jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Electric Daisy Carnival (EDC) México confirmó el regreso de su festival de música electrónica para los días 19, 20 y 21 de febrero de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Será la 13ª edición del evento, organizado por Insomniac y OCESA, con más de 130 artistas distribuidos en tres jornadas.

El festival reveló su programación desglosada día por día, de modo que cada asistente pueda planificar su experiencia según los artistas que se presenten en cada jornada. La edición 2027 llega tras lo que el festival definió como su edición más grande hasta la fecha.

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Tomas aéreas y en tierra registran las instalaciones y la afluencia de asistentes en el festival EDC México. (Facebook)

Fechas, sede y venta de boletos

EDC México 2027 se realizará del 19 al 21 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Los boletos individuales (Single Day) estarán disponibles a partir del martes 24 de noviembre a las 2:00 p.m., hora local, a través del sistema Ticketmaster.

El festival electrónico más importante de América Latina reúne este año a más de 130 artistas entre figuras internacionales, proyectos especiales y representantes de la escena electrónica mexicana, con fechas confirmadas para el 19, 20 y 21 de febrero de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

La producción corre por cuenta de Insomniac, compañía con sede en Los Ángeles fundada por Pasquale Rotella, en conjunto con OCESA, que promueve el festival en la capital mexicana desde 2014. Dos Equis figura como presentador de la edición 2027.

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El dj holandés vuelve al Perú para dar un gran concierto. (Foto: Teleticket)

Cabezas de cartel y presentaciones b2b

Encabezan el cartel Martin Garrix, Tiësto, Fatboy Slim, FISHER, ILLENIUM y Paul van Dyk, en una programación que combina house, techno, trance, hardstyle, bass y EDM.

Se suman a la lista principal Dom Dolla, Vintage Culture, Galantis, Richie Hawtin, Adriatique, Michael Bibi, Deborah de Luca, Nico Moreno, Lost Frequencies y Slander.

El cartel también incluye presentaciones back to back (B2B): Ben UFO B2B Four Tet, Deborah de Luca B2B Eli Brown, Gryffin B2B Odd Mob, Chloé Caillet B2B Job Jobse y Omnom B2B Walker & Royce.

El cartel también incluye presentaciones back to back (B2B): Ben UFO B2B Four Tet, Deborah de Luca B2B Eli Brown, Gryffin B2B Odd Mob, Chloé Caillet B2B Job Jobse y Omnom B2B Walker & Royce. (EDC/Redes sociales)

Representación mexicana en el cartel

La escena electrónica nacional tendrá presencia con artistas como Jessica Audiffred, 3BallMTY, Mandragora, Zombies in Miami, Cabizbajo y Colossio, distribuidos en las distintas jornadas del festival.

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Cartel del viernes 19 de febrero

La primera jornada incluye a: 3Bality, Aaron Hibell, Aerea, All Matter B2B Moisees, Alyssa Jolee, Basscon, Bassrush Experience, Blond:ish, Bontan B2B Yamagucci, Cabizbajo, Cassian, Chile, Cinema Paradisco, Cloonee, Coone, Da Tweekaz, Dash Berlin, Deadroom, Deborah de Luca B2B Eli Brown, DJ Mic, DJ Sash!, Fisher, Fuentes Prod, Fux Beat, Gryffin B2B Odd Mob, Hannah Laing, Hol!, Illenium, Interstellar Experience, Jay Ancor B2B Shipping Department, Joa, Johannes Schuster, Karina Rosee, Kayzo, Kettama, Korolova, Laidback Luke, Linska, Luch B2B Rafael, Mario Eighta, Marsh, Martin Garrix, Murderith, Nghtmre, Paula Martin, Philou, Rafael, Ray Volpe, Rayburger, Saint Jord, Sasha & John Digweed, Secret Echoes “Live”, Silver Panda, Surf Mesa, Svdden Death, Time Warp Presents, Tripolism, Volkoder y VTSS.

Martin Garrix acumula más de 20.000 millones de reproducciones digitales y ha liderado festivales globales como Tomorrowland y Ultra Music Festival - crédito cortesía Breakfast Live

Cartel del sábado 20 de febrero

La segunda jornada reúne a: Alpha 9, Apashe, Badwolf, Basscon, Bassrush Experience, Ben UFO B2B Four Tet, Bipolar Sunshine, Bolo, Brennan Heart, Carlita, Celice, Chloé Caillet B2B Job Jobse, Colossio, Devault, DJ Harvey, DJ Mami, Dom Dolla, Domina, Dreamstate Presents, Dual Damage, Elmefti, Fatboy Slim, Fumi, Gregorio, Holy Priest, I Hate Models, Jamback, Jenna Shaw, John Askew + Simon Patterson, Keel, Kill The Clowns, Kloud, Knolldoll - L.A., Loojan, Los Dutis, Luciano, Lumina, Maho X Alzada, Mandragora, Marie Vaunt, Mario Santander, Marsolo, Mella Dee, Miss Lupe, Nico Moreno, Novah, NRG2000, Olisso, Omiki, Øtta B2B SPFDJ, Paul Van Dyk Presents The Essence of Acid, Quest, Rebelion, Rommli, Sam Blacky, Sequence Six, Slander, Spika, Sub Zero Project, The Masquerade, The Rocketman, Time Warp Presents, Vintage Culture, Zack Fox y Zombies in Miami.

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Fotografía de archivo del Dj británico Fatboy Slim. EFE/Marta Pérez

Cartel del domingo 21 de febrero

El cierre del festival contempla a: Adriatique, Alarico B2B Yanamaste, Antaares, Bad Boombox B2B Mija, Basscon, Bassrush Experience, Ben Klock B2B SHDW, Bunt., Capochino, Cártel de los Hipopótamos, ChaseWest, Close Friends Only, D-Sturb, Damian Lazarus, Davyboi B2B Mika Heggemann, Dax J, Discip, Dishype, Don Diablo, Dualite, Dusky, Easttown, Enemix, Escuby, Fatboy Slim, Fatima Hajji, Freebot, Galantis, Gudfella, Imanni Igood, Insomniac Records Takeover, Iza TKM DJ Set, Jackie Hollander, Jessica Audiffred, Jordy Medina, Kuko B2B Onlynumbers, Kungs, La Bad Curly, Labibe, Laszewo, Lisa Korver B2B Supergloss, Liu, Lost Frequencies (Sunset Set), Lost Kings, Luch, Luciana, Marrøn, Mary Droppinz, Michael Bibi, Miss K8, Morvius B2B Shanti Clasing, Mystery Affair, Omnom B2B Walker & Royce, Omri, Postcard B2B Youth In Circles, Ranger Trucco, Richie Hawtin, Somewhere B2B Ueberrest, Tiësto, Time Warp Presents, Uberkikz, WhoMadeWho, Wooli, YDG, Yosoymatt y Yudith.

La discografía del músico neerlandés suma siete álbumes de estudio, múltiples colaboraciones y remezclas, además de virajes por estilos que oscilaron entre el trance, el EDM y el pop - crédito cortesía Breakfast Live

Insomniac y OCESA, organizadores del festival

Insomniac, fundada hace 30 años por Pasquale Rotella con sede en Los Ángeles, produce más de 10,000 conciertos, fiestas y festivales al año para siete millones de asistentes en todo el mundo. Su evento principal, Electric Daisy Carnival Las Vegas, convoca a 525,000 fans durante tres días.

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El cartel del festival EDC México 2027 detalla la programación de artistas para los días 19, 20 y 21 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Ocesa/Ticketmaster)

Desde 2013, Insomniac mantiene una asociación con la compañía Live Nation. En México, OCESA promueve el festival EDC desde 2014, cuando se realizó la primera edición en el país.