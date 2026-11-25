El Gobierno del Edomex amplía las oportunidades para mujeres mediante sus programas sociales, pero el registro de Mujeres con Bienestar permanece cerrado hasta este 25 de noviembre de 2026 (Secretaría del Bienestar Edomex)

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El Gobierno del Edomex amplía las oportunidades para mujeres mediante sus programas sociales, pero el registro de Mujeres con Bienestar permanece cerrado hasta este 25 de noviembre de 2026, pese a que la estrategia mantiene beneficios económicos y servicios complementarios para mexiquenses de 18 a 59 años.

Sin embargo, la Secretaría de Bienestar del Estado de México mantiene abierto el registro de la Clínica de Salud Bienestar Contigo para mujeres de 18 a 64 años sin acceso a servicios médicos. El trámite se realiza de manera presencial y gratuita en los 125 municipios de la entidad.

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El Gobierno del Edomex amplía las oportunidades para mujeres mediante sus programas sociales, pero el registro de Mujeres con Bienestar permanece cerrado hasta este 25 de noviembre de 2026 (Facebook | Juan Carlos Romero )

La diferencia entre ambos programas es central para las interesadas. Mujeres con Bienestar entrega una transferencia de 2,500 pesos bimestrales, mientras que la Clínica de Salud Bienestar Contigo no deposita dinero y ofrece consultas, medicamentos, lentes graduados y atención preventiva.

El secretario de Bienestar estatal, Juan Carlos González Romero, informó que Mujeres con Bienestar amplía sus servicios para las beneficiarias, aunque no anunció una fecha para abrir una nueva etapa de inscripciones durante 2026.

Mujeres con Bienestar mantiene el apoyo de 2,500 pesos bimestrales

Mujeres con Bienestar está dirigido a mujeres de 18 a 59 años que viven en el Estado de México, están en condición de pobreza y no cuentan con acceso a seguridad social.

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Además del depósito bimestral, el programa incluye atención médica, psicológica, nutricional y jurídica. También contempla asistencia funeraria, seguro de vida y descuentos en farmacias y establecimientos comerciales.

Juan Carlos González Romero sostuvo que la estrategia busca fortalecer la autonomía, la economía y el desarrollo de las mexiquenses. El funcionario declaró en sus redes sociales: “Cuando las mujeres avanzan, avanza todo el Estado de México”.

La Secretaría de Bienestar estatal no precisó cuándo podría difundirse una nueva convocatoria para quienes buscan incorporarse al programa económico. Mientras tanto, se recomienda seguir los avisos oficiales del gobierno mexiquense.

Bienestar Contigo sí tiene registros para mujeres de hasta 64 años

Por su parte, la convocatoria vigente corresponde a la Clínica de Salud Bienestar Contigo, una estrategia distinta a Mujeres con Bienestar. El programa está disponible para mujeres de 18 a 64 años que no tienen acceso a instituciones de salud.

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Las interesadas pueden acudir de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, a los módulos habilitados en los 125 municipios mexiquenses. El registro es personal y las autoridades advirtieron que no se debe entregar dinero a gestores o intermediarios.

Listo pago del 5 bimestre del programa Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

Las solicitantes deben presentar sus documentos en original y copia. Conviene verificar que la información de la identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio coincida para evitar problemas durante el trámite.

Las mujeres que no puedan acudir por motivos de salud pueden enviar a una persona representante mayor de edad. Deberá llevar una carta poder firmada, identificaciones de ambas partes y un certificado médico de una institución pública que acredite el impedimento.

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Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

Cabe señalar que el ingreso al programa no es automático. El Comité de Admisión y Seguimiento revisa las solicitudes al concluir la etapa de registro y define a las beneficiarias con base en las reglas de operación y la disponibilidad presupuestal.