El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado alcanza un valor de 8.7 billones de pesos en México, según el INEGI. (Carlos Castro / Europa Press)

Guardar

El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que realizaron los mexicanos en 2025 alcanzó un valor económico de 8.7 billones de pesos, cifra equivalente a 24.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, de acuerdo con la encuesta Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La brecha entre géneros atraviesa toda la medición. Aunque las mujeres representaron 54 % de quienes ejecutaron estas tareas y los varones el 46 % restante, al traducir las horas dedicadas en dinero, la distancia se amplía: ellas produjeron un valor 2.6 veces superior al de ellos.

PUBLICIDAD

Del monto global de 8.7 billones de pesos, el 72.5 % correspondió a la aportación femenina y el 27.5 % a la masculina, según la medición del INEGI. La estadística confirma que el peso de las labores domésticas y de atención recae de forma desproporcionada sobre las mujeres, aun cuando su número no duplica al de los hombres.

El valor económico neto promedio por persona fue de 64 mil 647 pesos al año. Cada mujer generó el equivalente a 87 601 pesos anuales por concepto de quehaceres del hogar y atención a dependientes, mientras que cada hombre produjo 37 658 pesos, menos de la mitad.

PUBLICIDAD

El valor del trabajo no remunerado creció de 23.9 % del PIB en 2024 a 24.3 % en 2025

La proporción que representa este trabajo respecto al PIB ha tenido una trayectoria al alza desde 2003, cuando equivalía a 18.5 %. El repunte entre 2024 y 2025 —de 23.9 % a 24.3 %— indica que las labores no remuneradas ganaron peso relativo frente al conjunto de la actividad económica formal.

Mujer pela una zanahoria para prepar comida.

La CSTNRHM mide el valor de estas actividades entre la población de 12 años y más, utilizando precios corrientes, es decir, los vigentes en cada periodo. Los cinco estados con mayor participación concentraron más de un tercio del valor generado a escala nacional:

Estado de México, con 11.6 %

Ciudad de México, con 6.7 %

Jalisco, con 6.6 %

Veracruz, con 6.3 %

Nuevo León, con 5.6 %.