Una caricatura editorial sitúa a Olegario Vázquez Raña entre la mueblería familiar de sus inicios y el desarrollo corporativo de Hospitales Ángeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Antes de convertirse en uno de los empresarios más influyentes de México, Olegario Vázquez Raña compartía con sus hermanos la administración de una cadena de mueblerías fundada por su padre. El negocio familiar, conocido como Hermanos Vázquez, había logrado consolidarse gracias a la venta de muebles y electrodomésticos, pero un episodio ocurrido en 1973 cambió la relación entre sus integrantes: el secuestro de Olegario.

El empresario sobrevivió al plagio, aunque sus consecuencias trascendieron el ámbito personal. La familia comenzó a replantear la forma en que administraba sus negocios y, con el paso de los años, sus integrantes tomaron caminos separados. Mientras Mario Vázquez Raña se concentró en la industria editorial, Olegario permaneció al frente de sus inversiones y comenzó a diversificarse hacia otros sectores.

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Aquella separación terminó por abrirle espacio para construir un conglomerado que llegó a reunir hospitales, hoteles, instituciones financieras y medios de comunicación. Su proyecto más importante en el sector salud fue Hospitales Ángeles, una red que comenzó a tomar forma en 1986, cuando adquirió el Hospital Humana del Pedregal, en la Ciudad de México.

La historia de Olegario Vázquez Raña, quien murió el 28 de marzo de 2025 a los 89 años, está vinculada así con dos momentos: la ruptura de una sociedad familiar y la construcción de un grupo empresarial que trascendió el negocio que le dio origen.

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De una mueblería familiar a un negocio nacional

La historia comenzó en 1945, cuando Venancio Vázquez, padre de Olegario, abrió en la Ciudad de México una pequeña tienda de muebles llamada Almacenes Hermanos Vázquez. El negocio se sostenía principalmente mediante ventas a crédito: los clientes podían llevarse los productos y pagarlos en abonos, que posteriormente eran cobrados en sus domicilios.

Video explicativo con animaciones gráficas sobre la trayectoria de Grupo Empresarial Ángeles. La secuencia describe la transición desde la mueblería Hermanos Vázquez hacia la conformación del consorcio a partir de la apertura del primer Hospital Ángeles en 1986. Asimismo, detalla la diversificación de capital hacia empresas de otros sectores como la cadena hotelera Camino Real, el periódico Excélsior y el grupo financiero Multiva.

Con el paso del tiempo, cuatro de sus hijos —Olegario, Mario, Abel y Apolinar— se incorporaron a la empresa. Uno de los cambios que impulsó el crecimiento fue una propuesta de Olegario: abandonar el sistema de pagos a plazos y ofrecer los productos de contado, incluso con márgenes de ganancia reducidos, para atraer compradores.

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En una entrevista publicada por Expansión en 2011, el empresario recordó que la decisión surgió alrededor de 1952, porque a él y a sus hermanos no les gustaba salir a cobrar los abonos. La estrategia funcionó y permitió ampliar el mercado de la compañía.

Posteriormente, Hermanos Vázquez comenzó a distribuir electrodomésticos y productos de línea blanca para Aurrerá, una de las cadenas de autoservicio que se expandían en México. La empresa dejó de ser una mueblería pequeña para convertirse en un negocio dirigido por los cuatro hermanos, quienes mantenían un acuerdo para conservar el control familiar de las sociedades.

El secuestro de 1973 y la ruptura entre los hermanos

La sociedad familiar comenzó a fracturarse en 1973, cuando Olegario Vázquez Raña fue secuestrado. El episodio provocó que los hermanos reconsideraran la forma en que mantenían concentrados sus negocios y abrió la posibilidad de que cada uno desarrollara proyectos independientes.

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De acuerdo con una reconstrucción, Olegario era el encargado de llevar las finanzas y la administración de Hermanos Vázquez, aunque las acciones estaban distribuidas entre los cuatro integrantes de la sociedad.

De una mueblería familiar a un conglomerado La trayectoria empresarial de Olegario Vázquez Raña (1935-2025) La ruptura familiar Línea de tiempo El conglomerado Toca cada integrante para ver su camino Venancio Mario Periodismo Abel Muebles K2 Olegario 66% de acciones Apolinar 33% de acciones Grupo Ángeles 1945 Venancio Vázquez abre Almacenes Hermanos Vázquez, una mueblería en la Ciudad de México con ventas a crédito. 1952 Olegario impulsa el cambio a ventas de contado, estrategia que amplía el mercado del negocio familiar. 1973 Olegario es secuestrado. El episodio lleva a los hermanos a replantear la administración conjunta de los negocios. 1980 y 1983 Mueren los padres. El acuerdo que mantenía unida a la sociedad familiar pierde vigencia. 1986 Olegario compra el Hospital Humana del Pedregal, que se convierte en el primer Hospital Ángeles. 1996 Su hijo, Olegario Vázquez Aldir, asume la dirección general del grupo. 1998 Se constituye Grupo Empresarial Ángeles. Ventas de 4,400 millones de pesos y más de 35,000 trabajadores. 2000 Adquiere la cadena hotelera Camino Real por aproximadamente 300 millones de dólares. 2003 Se convierte en socio mayoritario de Grupo Imagen, entrando en competencia directa con la OEM de su hermano Mario. 2013-2014 La cadena Hermanos Vázquez, origen de la fortuna familiar, deja de operar. 28 de marzo de 2025 Olegario Vázquez Raña muere a los 89 años. Sectores del conglomerado construido por Olegario Vázquez Raña Salud Hospitales Ángeles: Pedregal, Mocel, Metropolitano, Hospital de México, Las Lomas y Querétaro. Hotelería Cadena Camino Real, adquirida en 2000 por aproximadamente 300 millones de dólares. Finanzas Consolidación de inversiones financieras a través de Grupo Multiva. Medios de comunicación Grupo Imagen, Excélsior e Imagen Radio. Socio mayoritario de Grupo Imagen desde 2003. En 1998, las empresas del grupo registraban ventas por 4,400 millones de pesos, activos por 6,645 millones de pesos y una plantilla superior a 35,000 trabajadores.

Mario fue el primero en separarse. Interesado en el periodismo, concentró sus esfuerzos en la Organización Editorial Mexicana (OEM), grupo que llegó a controlar periódicos como El Sol de México y La Prensa. Para desarrollar ese proyecto cedió su participación en los negocios familiares.

La separación continuó después de la muerte de sus padres, en 1980 y 1983, cuando el acuerdo que mantenía unidos a los hermanos perdió vigencia. Abel también vendió sus acciones y emprendió nuevos proyectos, entre ellos la cadena de muebles K2.

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Finalmente, Hermanos Vázquez quedó bajo el control de Olegario, quien concentró 66% de las acciones, mientras Apolinar conservó el 33% restante. A partir de entonces, el empresario comenzó a desarrollar inversiones en sectores distintos al comercio de muebles.

La compra de un hospital que cambió su trayectoria empresarial

Después de la separación de sus hermanos, Olegario comenzó a explorar oportunidades de inversión fuera del negocio familiar. Una de las operaciones que marcaron su trayectoria ocurrió en 1986, cuando adquirió el Hospital Humana del Pedregal, en la Ciudad de México, una unidad médica que atravesaba dificultades financieras.

Olegario Vázquez Raña fue fundador de Grupo Empresarial Ángeles y uno de los empresarios mexicanos con inversiones en los sectores de salud, hotelería, finanzas y medios de comunicación.

En una entrevista, el empresario relató que conoció la situación del hospital durante una comida con un amigo, quien le planteó la posibilidad de comprarlo para evitar que alrededor de mil trabajadores perdieran sus empleos.

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Aunque reconoció que no tenía conocimientos de medicina, decidió revisar el valor de los equipos y las instalaciones antes de negociar con los propietarios. La operación se concretó después de que visitara el inmueble y estableciera contacto con la empresa estadounidense Humana Corporation.

El hospital fue transformado en el primer Hospital Ángeles, punto de partida de un proyecto que posteriormente se extendió a otras unidades médicas. Entre las adquisiciones y desarrollos que se sumaron estuvieron el Hospital Mocel, el Metropolitano, el Hospital de México y nuevas instalaciones de Ángeles en zonas como Las Lomas y Querétaro.

Doce años después de aquella primera adquisición, en 1998, quedó constituido Grupo Empresarial Ángeles, conglomerado que reunió las inversiones de Vázquez Raña en diferentes industrias.

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De los hospitales a los medios de comunicación y la hotelería

La expansión no se limitó al sector salud. En 1998, las empresas de Olegario registraban ventas por 4 mil 400 millones de pesos, activos por 6 mil 645 millones y una plantilla superior a 35 mil trabajadores, de acuerdo con una entrevista.

Carlos Slim y Olegario Vázquez Raña juegan en un bar de Avión. (Óscar Pinal/EFE)

El crecimiento también involucró a su hijo, Olegario Vázquez Aldir, quien asumió la dirección general del grupo hacia 1996 y participó en la diversificación de sus inversiones.

En 2000, el conglomerado adquirió la cadena hotelera Camino Real por aproximadamente 300 millones de dólares. Posteriormente consolidó sus inversiones financieras con Grupo Multiva y amplió su presencia en medios de comunicación mediante la compra de Grupo Imagen, Excélsior e Imagen Radio.

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En 2003, Olegario Vázquez Raña se convirtió en socio mayoritario de Grupo Imagen, con lo que también entró de lleno en un sector en el que su hermano Mario ya tenía una presencia consolidada a través de la OEM.

La competencia empresarial entre ambos coincidió con un distanciamiento personal. En una reconstrucción publicada por El País en 2016, se mencionó que las diferencias entre los hermanos también estuvieron relacionadas con disputas por el control del Comité Olímpico Mexicano y la incursión de Olegario en el negocio de la prensa.

Olegario Vázquez Raña murió el 28 de marzo de 2025, a los 89 años. Para entonces, había dejado la dirección de sus negocios en manos de su hijo, aunque continuaba vinculado a las decisiones empresariales.

La cadena Hermanos Vázquez, que había sido el punto de partida de la fortuna familiar, dejó de operar entre 2013 y 2014. Sin embargo, las inversiones que Olegario desarrolló después de la separación de sus hermanos continuaron bajo una estructura empresarial con presencia en salud, hotelería, finanzas y medios de comunicación