El mensaje aparecido en la capital sinaloense acusa al legislador priista de haber pactado candidaturas en 2021 con Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”. (Foto: Twitter@MarioZamoraG)

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La mañana de este miércoles 25 de noviembre aparecieron mantas colgadas en infraestructura vial de Culiacán —entre ellas un puente identificado con la nomenclatura “Puente Miguel”, zona donde se ubica el Puente Miguel Hidalgo— con señalamientos directos contra el diputado federal del PRI, Mario Zamora Gastélum. En los mensajes, difundidos a través de redes sociales por los periodistas Irving Pineda y Michelle Rivera, se acusa al legislador de haber sostenido reuniones en el pasado con Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, así como con Rafael Caro Quintero, en busca de respaldo electoral.

La aparición de las lonas ocurre en un clima de alta tensión política y de seguridad en la entidad, apenas días después de la captura de Meza Flores en el municipio de Guasave, y semanas después de que Zamora Gastélum generara debate público al proponer replicar en Sinaloa el modelo de cárceles impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

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Los señalamientos en las mantas contra Mario Zamora

El texto impreso en las mantas inicia expresando hartazgo hacia los “narcopolíticos” y cuestiona directamente al legislador priista por compararse con el mandatario salvadoreño. “Bukele no fue a Guasave en 2021 con Fausto Isidro Meza Flores, apodado ‘Chapo Isidro’, a entregarle todas las candidaturas del PRI, PAN y PRD del norte de Sinaloa en tu obsesión por ser gobernador”, se lee en el mensaje.

Según el contenido de la lona, Meza Flores habría solicitado cuatro posiciones políticas a cambio de respaldo electoral durante la contienda de 2021: la diputación federal del Distrito 4 para su tío, Eleno Flores; la candidatura a la alcaldía de Guasave para Chuy López; una diputación local para su compadre Feliciano Valle Sandoval, conocido como “Chalito Valle”, y una candidatura en Ahome para Marcos Osuna. Asimismo, el mensaje afirma que Zamora habría prometido mantener en su cargo al secretario de Seguridad Pública de Ahome, Rodríguez Ponce.

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En el mismo texto se acusa a la estructura de “El Chapo Isidro” de presuntamente cobrar cuotas del 5 por ciento a productores agrícolas y del 10 por ciento de ingresos por temporada a módulos de riego, además de extorsionar a transportistas, empaques agrícolas, pensiones de tráileres y obligar a gasolineras del norte del estado a adquirir combustible robado.

Mantas con señalamientos dirigidos al diputado federal Mario Zamora Gastélum fueron colgadas este miércoles en un puente de Culiacán, Sinaloa. (X @IrvingPineda)

En un segundo bloque, la manta señala que el diputado también habría viajado en avioneta a la comunidad de Bamopa, en Badiraguato, para reunirse con Rafael Caro Quintero, supuestamente acompañado de Óscar Limón Sánchez y un hombre identificado como Leonardo, alias “El Periquito”, a quien atribuyen el financiamiento de su campaña. El objetivo, afirma el texto, era que Caro Quintero intercediera ante la facción de “Los Chapitos” para respaldar su candidatura. El mensaje concluye exigiendo la renuncia del legislador y calificándolo de “traidor a la patria”.

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La captura de “El Chapo Isidro” y la ola de violencia en Sinaloa

El episodio se registra a pocos días de uno de los golpes más relevantes contra el crimen organizado en el noroeste del país. El pasado viernes 20 de noviembre, fuerzas de élite del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional capturaron en Guasave a Fausto Isidro Meza Flores, identificado como líder de la Organización Criminal Transnacional Meza Flores —heredera de la estructura de los Beltrán Leyva y conocida también como el Cártel de Guasave—.

De acuerdo con reportes oficiales y periodísticos, el operativo se desarrolló en tres fases y contó con labores de inteligencia aérea mediante drones de ala fija que permitieron ubicar con precisión al capo. Junto con Meza Flores fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando de la organización, y José “N”, presunto operador financiero.

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La irrupción militar desató enfrentamientos con armas de alto calibre y una respuesta inmediata de células criminales para frenar el despliegue federal. El saldo oficial incluyó la muerte de cuatro elementos del Ejército Mexicano, diez agentes federales heridos, 16 presuntos agresores abatidos y un total de 16 personas detenidas. Paralelamente, se registraron 21 bloqueos en el corredor Culiacán–Los Mochis y el despojo de 85 vehículos durante el fin de semana.

Situación jurídica y solicitud de extradición

Meza Flores figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), país que mantiene vigente una solicitud de extradición en su contra por tráfico de drogas. No obstante, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó el lunes que el detenido será juzgado primero en México.

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Las lonas fueron colocadas a días de la captura de “El Chapo Isidro” en Guasave, hecho que desató bloqueos y enfrentamientos en la entidad. Foto: Defensa

Actualmente, “El Chapo Isidro” enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada, cinco carpetas de investigación abiertas y cargos por posesión de armas de fuego de uso exclusivo y delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina, antes de que pueda definirse su eventual entrega a la justicia estadounidense.