Un vehículo eléctrico blanco olínia se exhibe durante su presentación oficial, con el logo del Gobierno de México y una bandera nacional difuminados al fondo, marcando un avance hacia la movilidad sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que su gobeirno prepara un programa para promover el uso responsable de motocicletas ante el aumento de accidentes y muertes asociados con estos vehículos.

Sin embargo, la mandataria vinculó esa preocupación con la apuesta por minivehículos eléctricos como Olinia.

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Durante La Mañanera del Pueblo, en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que México y América Latina tienen un mercado para este tipo de unidades.

También dejó abierta la posibilidad de que empresas chinas participen en ese segmento, sin plantear necesariamente la instalación de plantas automotrices convencionales.

Alista programa de prevención por accidentes en motocicleta

La presidenta afirmó que los recorridos oficiales por hospitales le permitieron conocer el aumento de accidentes de motocicleta y sus consecuencias para la salud de las personas lesionadas.

“Se ha incrementado mucho el accidente de motocicleta con graves efectos a la salud”, expresó la mandataria al responder una pregunta sobre posibles inversiones chinas en la industria automotriz.

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Sheinbaum también señaló que subió el número de muertes relacionadas con el uso de motocicletas en México. Atribuyó parte de esta situación a prácticas de conducción que calificó como irresponsables.

La presidenta evitó adelantar medidas específicas o una fecha de presentación. Sin embargo, confirmó que su administración trabaja en un programa de prevención sobre el uso de estos vehículos.

“Ya lo vamos a platicar en su momento”, respondió cuando fue consultada sobre una posible regulación para las motocicletas.

Sheinbaum indicó que las acciones deberán enfocarse en el uso del casco, el respeto a los límites de velocidad y una conducción responsable.

“Es un tema que necesitamos orientar: el uso del casco, el uso responsable, la velocidad”, afirmó.

Más de 15 mil personas mueren cada año en México por siniestros viales, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud Pública citadas por Compensa a Víctimas A.C.

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La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021-2023 reportó que cerca del 45% de las lesiones de tránsito no mortales corresponde a motociclistas.

Olinia abre la apuesta por minivehículos eléctricos

La mandataria planteó que los minivehículos pueden ser una alternativa de movilidad para México y América Latina, en un escenario marcado por la expansión del uso de motocicletas.

Sheinbaum mencionó a Olinia como una pieza de esa estrategia. Dijo que la meta no se limita a fabricar los vehículos desarrollados dentro de ese proyecto federal.

“Con el Olinia nuestro objetivo no solamente es la producción del Olinia”, señaló.

La presidenta explicó que el propósito también consiste en orientar a la industria mexicana hacia la fabricación de unidades compactas.

“Orientar también a la producción de minivehículos en el país”, añadió al explicar la intención del proyecto.

Sheinbaum sostuvo que este segmento puede tener demanda en el territorio nacional y en otros países de la región.

“Creemos que en México hay un mercado importante y en toda América Latina para el minivehículo y particularmente el minivehículo eléctrico”, aseguró.

Olinia presentó un primer modelo para transportar personas en trayectos cotidianos de corta distancia y baja velocidad. El proyecto también desarrolló una versión de carga dirigida a pequeños negocios, comerciantes, productores y repartidores.

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El modelo Olinia Carga puede trasladar hasta 650 kilogramos y recorrer más de 120 kilómetros por recarga, según la información divulgada durante su presentación.

China podría participar en el sector de minivehículos

Sheinbaum fue cuestionada sobre la posibilidad de que compañías chinas instalen plantas automotrices en México, tras la nueva etapa de diálogo entre ambos gobiernos.

La presidenta respondió que la industria automotriz convencional no es necesariamente el espacio donde podrían concretarse inversiones de empresas chinas.

“Habría que ver si la automotriz es una de las áreas”, expuso.

La mandataria planteó que la fabricación de minivehículos eléctricos sí podría ser un sector para la colaboración industrial.

“A lo mejor en minivehículos sí pudiera ser”, expresó al referirse a las alternativas que se analizan con la industria automotriz mexicana.

Sheinbaum no anunció conversaciones concretas con una empresa china para instalar una planta de este tipo. Su respuesta describió un campo potencial de cooperación vinculado con la producción nacional.

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CRRC ya participa en proyectos ferroviarios mexicanos

Como antecedente de la presencia de capital chino en México, la presidenta citó los trabajos de CRRC en el sector ferroviario.

Sheinbaum dijo que la compañía fabrica en Ciudad Sahagún los trenes para el trayecto México-Pachuca, luego de ganar la licitación del proyecto.

“CRRC, que es una empresa china, está fabricando en Ciudad Sahagún los trenes México-Pachuca, porque ganaron la licitación”, afirmó.

También recordó la instalación de una planta en el Estado de México para producir trenes destinados a la Línea 1 del Metro.

La mandataria situó ese antecedente durante su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Según relató, la empresa obtuvo igualmente el contrato mediante una licitación.

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“Esa puede ser una línea importante. Y hay otras también en donde pudieran participar”, señaló sobre las áreas en las que podrían intervenir empresas chinas.