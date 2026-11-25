Imágenes documentan un operativo de la Agencia Nacional de Control de Drogas de Nigeria (NDLEA) en un laboratorio clandestino de metanfetamina en Enugu. La grabación muestra el acceso exterior al recinto, agentes inspeccionando las instalaciones de almacenamiento con diversos recipientes y equipos industriales, y un registro en habitaciones interiores donde se exhibe una réplica plastificada de una cédula colombiana a nombre de Pablo Escobar. Video: NDLEA

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Cinco mexicanos fueron detenidos en un narcolaboratorio para la producción de metanfetamina en Nigeria. La Agencia Nacional de Control de Drogas (NDLEA) informó que los hombres ingresaron al país con pasaportes falsos y vivían en el mismo sitio donde se cocinaba la droga sintética.

El hallazgo del laboratorio clandestino ocurrió el pasado 11 de noviembre en Enugu, aunque se informó hasta este miércoles. En el sitio, las autoridades arrestaron a un empresario nigeriano identificado como Chuks Enoch Ezeike, de 63 años, junto a los cinco mexicanos que habrían ingresado al país con la ayuda del primero.

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La agencia informó que en el narcolaboratorio se incautaron 1.512 kilogramos de metanfetamina —terminada y en producción— con un valor estimado de 226.8 millones de dólares, equivalente a 303,913 millones de nairas. También se recuperaron 6.68 toneladas de precursores y productos químicos.

La NDLEA siguió la operación desde México durante siete meses

Cinco ciudadanos mexicanos están junto a un contenedor de metanfetamina en Enugu, Nigeria, el 11 de noviembre de 2026. NDLEA/Handout via REUTERS

El presidente y director ejecutivo de la NDLEA, el general de brigada retirado Mohamed Buba Marwa, describió la operación como una de las más complejas ejecutadas por la agencia. Según explicó en rueda de prensa en Abuja, el seguimiento “comenzó en el lejano México, pasó por Colombia, Francia y la República de Benín, cruzó a Lagos y finalizó en un complejo industrial en Enugu”.

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La Unidad de Operaciones Especiales de la agencia comenzó a trabajar en abril de 2026 con información que vinculaba a Ezeike con Oscar Ramos Cárdenas, identificado como ciudadano mexicano dedicado a la producción de metanfetamina a escala industrial. Desde ese momento, Ezeike fue vigilado de forma continua.

El 25 de agosto, la NDLEA recibió información sobre los itinerarios de cinco ciudadanos mexicanos identificados como expertos en metanfetaminas que viajaban hacia Nigeria. Al aterrizar en Abuja el 28 de agosto, se les negó la entrada en coordinación con el Servicio de Inmigración de Nigeria y fueron deportados a México. Ese mismo día, los registros bancarios de Ezeike confirmaron que se encontraba en Abuja para recibirlos.

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Cambiaron la ruta: optaron por pasaportes falsos y un cruce terrestre por Benín

Foto: NDLEA

Tras su deportación, el grupo organizó una nueva entrada a Nigeria. Los cinco mexicanos viajaron desde Bogotá vía París y hasta la República de Benín, donde entregaron sus pasaportes originales y adoptaron identidades falsas con documentos de Argentina, Colombia y Chile conseguidos por Ezeike. Tres cruzaron a Nigeria por el puesto de Seme el 20 de septiembre; los otros dos, al día siguiente.

La NDLEA sabía de su intención de ingresar por vía terrestre, por lo que decidió permitirles el acceso al país: “Queríamos toda la red: el especialista en metanfetamina, el financista, la fábrica y el producto. Enviarlos a casa por segunda vez solo habría pospuesto el problema”, declaró Marwa.

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De acuerdo con la agencia, los cinco mexicanos fueron alojados y operaron en las instalaciones donde se encontraba el laboratorio clandestino, detrás de San Savanna Oil Company Limited, en la autopista Abakaliki, en Emene, Enugu. Ezeike se hospedaba en Adig Suites, en la calle Nwafor Orizu número 2, y se desplazaba con regularidad al complejo en un Toyota Corolla azul.

Funcionarios de la Agencia Nacional para el Control de Drogas (NDLEA, por sus siglas en inglés) de Nigeria inspeccionan metanfetamina en unas instalaciones en Enugu, Nigeria, el 11 de noviembre de 2026. NDLEA/Handout via REUTERS

El 9 de noviembre, la agencia concentró a más de 200 efectivos de seguridad. Dos días después, a las 5:00 horas del 11 de noviembre, se ejecutaron cateos simultáneos en ambos puntos.

Los cinco mexicanos fueron detenidos dentro del laboratorio mientras producían la sustancia. Ezeike fue arrestado en la habitación 106 de Adig Suites y trasladado al complejo, donde admitió ser el dueño del laboratorio y haber traído a los mexicanos para fabricar metanfetamina. Los connacionales tenían previsto abandonar Nigeria el próximo 13 de noviembre.

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Los cinco hombres mexicanos arrestados fueron identificados como: Oscar Ramos Cárdenas, líder del grupo; Juan Antonio Sarabia Cabrera; Luis Enrique García Amador; José Alejandro Rentería Reyes; y Salomón Cabanillas Torres, todos ingresados bajo identidades falsas.

Las autoridades también incautaron cuatro quemadores industriales, dos unidades de destilación, dos calderas, dos prensas hidráulicas, once cilindros de gas, dos congeladores y cuatro lavadoras-secadoras, confirmados por peritos forenses como compatibles con la fabricación industrial de metanfetamina.

En los últimos cuatro meses, la agencia ha desmantelado cuatro laboratorios a escala industrial y arrestado a 10 ciudadanos mexicanos vinculados a la producción de droga en territorio nigeriano, informaron los agentes.

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Así funcionan los laboratorios clandestinos en el extranjero, según las declaraciones de los detenidos

Foto: NDLEA

Según Marwa, los detenidos declararon que la operación del laboratorio clandestino responde a una estructura transnacional de tres niveles: un mando del cártel en México que recluta y paga a los cocineros de la droga; Ezeike como coordinador local que construyó el laboratorio, adquirió los químicos y gestionó los documentos falsos; y un equipo de producción mexicano cuyo personal de apoyo rota en cada despliegue.

El funcionario explicó que “el cártel impedía deliberadamente la entrada de nigerianos al laboratorio clandestino para reducir el riesgo de contagio”, por lo que eran los mexicanos los que vivían donde trabajaban y se escondían tras la fachada de la empresa. A ellos se les pagaba según su producción de droga.

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Finalmente, Marwa declaró: “Nigeria no es su laboratorio. No es su almacén, ni su ruta de tránsito. Pueden cambiar sus pasaportes, sus nombres, sus rutas de vuelo y sus puntos de entrada, pero no pueden cambiar el hecho de que los estamos vigilando”.