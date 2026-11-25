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Antonia Andrade asegura que la denuncia penal contra Sergio Andrade habría sido formalmente radicada en la FEVIMTRA, una instancia de la FGR especializada en delitos de violencia contra las mujeres, grupos vulnerables y trata de personas.

La joven afirma que recibió esa información por “instrucciones superiores”, aunque hasta ahora no hay una confirmación pública de la autoridad sobre esa nueva etapa.

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En una historia publicada en Instagram, Antonia escribió que fue informada recientemente sobre el avance de su caso. También pidió no solicitarle más detalles y señaló que no difundirá el número de investigación ni documentos oficiales relacionados con la denuncia.

La publicación aparece meses después de que la hija del productor musical informara que la FGR había respondido a sus llamados desde España, donde reside. En junio, Antonia sostuvo que el procedimiento podía involucrar a autoridades mexicanas y españolas por el carácter transnacional de los hechos que denuncia.

Antonia Andrade afirma que su denuncia fue radicada en la FEVIMTRA

“Recientemente he sido informada de que el caso ha sido formalmente radicado en la FEVIMTRA por instrucciones superiores”, escribió Antonia Andrade en una captura compartida desde su cuenta de Instagram.

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La hija de Sergio Andrade sorprendió por su parecido con Selena Quintanilla (IG)

La joven no precisó la fecha en que habría recibido el aviso, el área de la FGR que le notificó el movimiento ni los delitos que habrían quedado bajo revisión de esa fiscalía. Su mensaje tampoco incluye una copia de la carpeta de investigación o un oficio oficial.

En una segunda historia, Antonia pidió que no le hagan preguntas sobre el expediente. “No pregunten. No compartiré número de investigación ni mostraré papeles oficiales”, señaló.

La decisión de no exhibir esos documentos coincide con lo que había expuesto durante junio. Entonces indicó que las autoridades le recomendaron no hacer pública la denuncia penal mientras el proceso avanzaba.

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La FEVIMTRA es la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas. Antonia afirma que su denuncia contra Sergio Andrade quedó radicada en esa instancia, pero esta versión aún no ha sido confirmada de forma pública por la FGR.

La denuncia se presenta desde España por hechos que Antonia ubica en México

Antonia Andrade vive en España y ha explicado que su caso requiere coordinación entre autoridades de ambos países. La joven sostiene que los hechos denunciados ocurrieron en México, por lo que pidió la intervención directa de la FGR y de instancias consulares.

(Instagram)

En junio, Antonia declaró que existía una denuncia oficial y que el asunto avanzaba por la vía penal. En ese momento explicó que el documento no podía ser compartido por recomendación de las autoridades y solicitó que la investigación tuviera seguimiento institucional.

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Antonia también expuso que había solicitado colaboración internacional debido a que se encuentra fuera del país. En sus mensajes públicos, planteó que las diligencias podían requerir comunicación con Interpol, aunque no se ha informado de una solicitud oficial ante esa instancia.

La joven ha compartido fotografías actuales de Sergio Andrade y ha pedido a la población aportar información sobre su posible paradero. Sus publicaciones se dan en medio de su exigencia de que las autoridades mexicanas den continuidad al caso.

La FGR ya había respondido a los llamados de Antonia Andrade

El 25 de junio, Antonia informó que recibió una respuesta de la FGR tras varios llamados difundidos en redes sociales. “Gracias FGR México por responder. El proceso continúa para todas las partes posibles”, escribió entonces.

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Andrade consideró que España podría tener jurisdicción simultánea debido a que, desde su perspectiva, se trataría de delitos continuados con una dimensión transnacional.

La joven sostuvo que el acompañamiento de autoridades españolas no excluiría la competencia de México, pues sitúa los hechos denunciados en territorio mexicano. Hasta ese momento, la FGR no había detallado públicamente el contenido de la denuncia ni las diligencias que pudiera realizar.

El nuevo mensaje de Antonia plantea que el expediente habría pasado a la FEVIMTRA. La versión procede de su publicación en Instagram y no de un comunicado de la Fiscalía General de la República.

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