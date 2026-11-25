Mon Laferte performs during the 27th Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

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Mon Laferte anuncia su regreso a México con la gira Femme Fatale Tour, una serie de conciertos que promete reunir a sus seguidores en dos de los recintos de mayor capacidad del país durante mayo de 2027.

La primera pista llegó desde una publicación de Ocesa en Instagram, donde la promotora adelanta que la cantante chilena prepara una vuelta “más grande y fascinante que nunca”. El anuncio confirma dos presentaciones en Ciudad de México y Guadalajara.

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El regreso de Mon Laferte ocurre después de que la intérprete mantuvo una agenda marcada por lanzamientos musicales, apariciones en festivales y proyectos visuales. Ahora, el nombre de Femme Fatale Tour abre una nueva etapa para su público mexicano.

Mon Laferte llevará Femme Fatale Tour a Ciudad de México y Guadalajara

La primera fecha será el 22 de mayo de 2027 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. El recinto, ubicado en la alcaldía Iztacalco, será la parada inicial anunciada para esta nueva etapa de conciertos.

Mon Laferte performs during the 27th Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Una semana después, Mon Laferte llegará a Guadalajara. La segunda presentación está programada para el 29 de mayo de 2027 en el Coliseo GNP Seguros.

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Ambos conciertos concentran la atención de sus seguidores porque marcan el regreso de la cantante a escenarios masivos en México. La gira se presenta bajo una estética que remite al nombre Femme Fatale, sin que hasta ahora se conozcan más detalles del concepto.

En la imagen difundida por Ocesa, la cantante aparece con un velo blanco, maquillaje de ojos marcado y varios de sus tatuajes visibles. El cartel conserva tonos verdes, rojos y blancos, además de incluir el título de la gira en letras rojas.

La preventa Banamex tendrá fecha definida para los conciertos

Los boletos para las dos fechas de Femme Fatale Tour tendrán preventa Banamex el 30 de noviembre, de acuerdo con la información incluida en el anuncio de Ocesa.

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Mon Laferte attends the 27th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

La preventa iniciará a las 14:00 horas, según el cartel promocional. La publicación también dirige a los fans a Ticketmaster México para consultar la disponibilidad de entradas.

Hasta el momento, no se han difundido los precios, las zonas ni el mapa de cada recinto. Tampoco se han dado a conocer las condiciones de la venta general ni si habrá paquetes especiales para los conciertos.

La falta de esos datos mantiene abierta la expectativa entre los seguidores de la cantante. En redes sociales, el anuncio recibió reacciones de fans que celebran el regreso de Mon Laferte a Ciudad de México y Guadalajara.

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El nombre de la gira también despierta preguntas sobre las canciones que podrían formar parte de los shows. Mon Laferte cuenta con un catálogo que atraviesa el bolero, la balada, el rock, el pop, la cumbia y sonidos latinoamericanos.

Ocesa confirma dos fechas, pero aún faltan detalles de la gira

La información oficial disponible confirma que la gira tendrá, por ahora, dos escalas en México. El Estadio GNP Seguros recibirá el concierto de Ciudad de México y el Coliseo GNP Seguros será la sede en Guadalajara.

Ocesa no informa si habrá más ciudades mexicanas dentro de Femme Fatale Tour. Tampoco se ha anunciado si las fechas de mayo de 2027 serán parte de una ruta internacional.

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Los fans deberán seguir los canales oficiales de Mon Laferte, Ocesa y Ticketmaster México para conocer los precios, la venta general, los horarios de acceso y las posibles fechas adicionales.

La preventa Banamex para los conciertos de Mon Laferte inicia el 30 de noviembre a las 14:00 horas.