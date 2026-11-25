Piden salvar arrecife el Golfo de México, en Veracruz (Territorios Diversos para la Vida)

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Organizaciones ambientales, comunidades costeras y personas defensoras del territorio denunciaron que las obras de ampliación del puerto de Veracruz están provocando un daño irreversible en el arrecife La Gallega, un ecosistema de más de 10 mil años de antigüedad que forma parte del Sistema Arrecifal Veracruzano. De acuerdo con los denunciantes, los trabajos continúan en desacato a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y bajo permisos ambientales fragmentados.

La organización Territorios Diversos para la Vida advirtió que la construcción del rompeolas oriente está alterando la dinámica de las corrientes marinas, lo que provocará en el mediano plazo una sedimentación severa sobre el arrecife y, a largo plazo, su muerte. Pese a contar con decretos de protección nacional e internacional, el ecosistema enfrenta una degradación acelerada sin que exista una evaluación actualizada sobre el impacto real del proyecto.

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Desacato judicial y reciclaje de estudios ambientales

El conflicto legal tiene su origen en la sentencia AR 54/2021, mediante la cual la Suprema Corte ordenó proteger el arrecife y revisar las autorizaciones previas de la obra portuaria. Sin embargo, los colectivos señalan que tanto las autoridades ambientales como el Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz —encargado de vigilar el cumplimiento del fallo— han omitido exigir los estándares fijados por el máximo tribunal.

El domingo 24 de octubre se realizó una marcha en Veracruz para protestar contra el avance de las obras que ponen en riesgo de ser sepultado al arrecife Las Gallegas (@corredorarrecifaldelgolfo)

Según la denuncia, en diciembre de 2022 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat otorgó una nueva autorización a la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA Veracruz). Para ello, la dependencia utilizó información proporcionada por la propia administración portuaria basada en estudios desactualizados —los mismos que habían sustentado los permisos invalidados previamente por la SCJN—, omitiendo realizar una nueva evaluación con la mejor ciencia disponible.

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A esta omisión se suma la falta de análisis sobre las condiciones climáticas actuales. Los denunciantes subrayan que el calentamiento de las aguas del Golfo de México está intensificando tormentas y huracanes, una variable que no fue integrada en los permisos vigentes para medir la vulnerabilidad de la infraestructura y de la costa.

Evaluación “por partes” e impacto en comunidades de Actopan y Mozomboa

Otro de los señalamientos centrales apunta a la fragmentación del proyecto para evadir una revisión integral de sus consecuencias ecológicas y sociales. De acuerdo con el documento difundido por las organizaciones, la autorización ambiental de 2022 contempló únicamente diez elementos de la ampliación —como libramientos ferroviarios y zonas logísticas—, pero excluyó el origen de los materiales pétreos necesarios para las escolleras.

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Esta división dejó fuera de la regulación portuaria a las canteras de roca de Actopan, material indispensable para levantar los rompeolas del oriente que amenazan directamente a La Gallega. Actualmente, la ASIPONA adquiere roca a terceros en la comunidad de Mozomboa, cuyos bancos de extracción tampoco fueron evaluados como parte de la obra. En esa localidad, habitantes reportan la transformación de sus ecosistemas y afectaciones cotidianas derivadas del ruido y el polvo constantes.

Arrecife La Gallega en Veracruz está en riesgo de quedar enterrado (Greenpeace)

Opacidad, informes ocultos y exclusión ciudadana

Al no abrirse un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental, las poblaciones afectadas quedaron imposibilitadas para solicitar una consulta pública. Las organizaciones sostienen que esta restricción vulnera tanto la legislación ambiental mexicana como el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza el acceso a la información y la participación ciudadana en asuntos ecológicos.

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Además, los colectivos enumeraron otras señales de incumplimiento institucional que respaldan su alerta:

Advertencias internas ignoradas: El Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas emitió una opinión técnica que coincide en señalar la ausencia de nuevos estudios, la falta de medidas ante impactos acumulativos y sinérgicos, y la exclusión de expertos y ciudadanos en el proceso.

Informe Ramsar sin publicar: La Misión Ramsar de Asesoramiento (MRA) realizó una visita técnica sin garantizar igualdad de condiciones para los promotores del amparo ni abrir espacios al público. A siete meses de esa diligencia, el reporte oficial permanece sin hacerse público, lo que motivó la realización de una Misión Civil de Observación que emitió un dictamen crítico sobre el estado del arrecife.

El domingo 24 de octubre se realizó una marcha en Veracruz para protestar contra el avance de las obras que ponen en riesgo de ser sepultado al arrecife Las Gallegas (@corredorarrecifaldelgolfo)

Un escudo natural de 10,000 años en riesgo

El arrecife La Gallega cuenta con tres niveles de reconocimiento y resguardo oficial: es Parque Nacional desde agosto de 1992, Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar desde febrero de 2004, y forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO desde octubre de 2006.

Más allá de su valor biológico e histórico, el ecosistema funciona como una barrera física que brinda servicios ambientales clave —como la amortiguación del oleaje y la protección ante fenómenos meteorológicos— a los habitantes de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, así como a las familias que dependen de la pesca y los recursos costeros.

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Ante el riesgo de sentar un precedente que comprometa al resto del Sistema Arrecifal Veracruzano y al Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, los colectivos exigieron al Gobierno de México la suspensión inmediata de las obras de ampliación y la creación de una comisión multidisciplinaria, plural e incluyente que emita un dictamen técnico objetivo sobre la viabilidad del proyecto.