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Una versión difundida en Todo para la mujer señala que Vadhir Derbez se encontraría en Los Ángeles, California, en medio de las investigaciones por denuncias de presunta violación que enfrentaría en México.

¿Dónde estaría Vadhir Derbez?

El periodista Ernesto Buitrón afirma que el actor estaría hospedado en un inmueble tipo hotel en North Hollywood, aunque la información no ha sido confirmada públicamente por Derbez, su defensa ni autoridades.

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Buitrón atribuye el dato a una fuente relacionada con la cobertura de espectáculos en Estados Unidos. Durante una conversación en el programa de Maxine Woodside, el reportero sostuvo que el actor estaría aislado y sin salir a la vía pública.

La ubicación exacta de Vadhir Derbez no ha sido confirmada por fuentes oficiales. Tampoco existe información pública que permita establecer si el actor se encuentra en ese sitio, bajo qué condiciones o desde qué fecha. La versión debe tratarse como un reporte periodístico no corroborado de manera independiente.

Ernesto Buitrón afirmó que recibió información durante la noche sobre el paradero del actor. El periodista señaló que una fuente le comentó que Derbez se encontraría en un hotel ubicado en North Hollywood.

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“Vadhir Derbez está aquí en Los Ángeles, lo estamos esperando”, relata Buitrón al referirse a lo que, según él, le dijo la fuente.

El reportero describe el sitio como un complejo de departamentos de cuatro pisos con seguridad. También sostiene que el actor estaría aislado y que no saldría a la calle.

“Se encuentra en un hotel, que son unos apartamentos de cuatro pisos, que está aislado”, declara Buitrón. “No está saliendo a la calle”.

La versión no identifica el nombre del hotel, no presenta fotografías, documentos ni testimonios directos de Derbez. El periodista tampoco precisó si tuvo contacto con el actor o con integrantes de su equipo.

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La falta de confirmación impide establecer si el intérprete se encuentra efectivamente en Los Ángeles o si permanece en North Hollywood. Cualquier afirmación sobre su localización debe mantenerse en el terreno de lo reportado por Buitrón.

(Redes sociales)

El periodista especula sobre una eventual orden de aprehensión

Durante su intervención, Buitrón plantea una hipótesis sobre las consecuencias que tendría una eventual orden de aprehensión contra Derbez si el actor estuviera fuera del país. El comentario se emite como una especulación y no como información confirmada sobre el estado jurídico del caso.

“Si se librara una orden de aprehensión, pues obviamente lo localizarían”, dice el reportero. “Al estar fuera del país, ya tendría un tema de Interpol”.

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Vadhir sí tuvo ficha roja en Interpol

Enrique González Casanova, abogado de Derbez, declaró que el actor tuvo una ficha roja de Interpol asociada con la orden de aprehensión emitida en la investigación de Ciudad de México. El defensor sostuvo que esa alerta fue cancelada cuando el amparo dejó sin efectos la medida de captura.

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González Casanova no mostró documentos públicos de Interpol que acreditaran la emisión o la cancelación de una ficha roja. La existencia de esa alerta tampoco ha sido confirmada públicamente por la Fiscalía CDMX ni por la organización policial internacional.

Fiscalía CDMX mantiene abierta una investigación por violación contra el actor

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la carpeta contra Vadhir Derbez sigue abierta. La institución sostiene que cuenta con datos de prueba que, desde su valoración, sustentan la existencia del hecho investigado.

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La dependencia afirma que puede buscar judicializar el caso mediante citatorio, pese a que la orden de aprehensión quedó sin efectos. También sostiene que realizó gestiones de citación en más de 10 domicilios y lugares, incluido el despacho de los abogados del actor.

“Hasta el momento, Vadhir ‘N’ no ha comparecido ante el Ministerio Público”, indicó la Fiscalía CDMX en una tarjeta informativa difundida el 20 de noviembre de 2026.

Derbez y su defensa rechazan las acusaciones. El actor asegura que enfrenta un presunto intento de extorsión y que desea que los asuntos se resuelvan dentro de los tribunales.

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Su abogado afirma que la defensa decidió controvertir la orden de aprehensión mediante un juicio de amparo y que aún espera la revisión de la resolución por un tribunal colegiado. La Fiscalía CDMX sostiene que el amparo no cerró la investigación ni determinó que los hechos denunciados no ocurrieron.

Hay un segundo expediente ante la FGR, según representantes de una adolescente

La investigación en Ciudad de México debe diferenciarse de otro expediente que, según la representación legal de una adolescente de 15 años, se encuentra ante la Fiscalía General de la República.

Adrián Arellano, abogado de la adolescente, declaró que la denuncia se relaciona con hechos presuntamente ocurridos en septiembre a bordo de un barco. El litigante afirma que la carpeta se encuentra en etapa inicial y que la FGR recaba datos de prueba.

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Vadhir Derbez ha señalado que no ha recibido una notificación formal sobre ese segundo asunto. “De esto no sabemos”, dijo el actor durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva.

La existencia de denuncias o carpetas de investigación no acredita responsabilidad penal. La presunción de inocencia debe prevalecer mientras no exista una sentencia firme.