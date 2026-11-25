Claudia Sheinbaum explicó que las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya nunca fueron descongeladas, pues la resolución judicial únicamente le permitía acceder a los recursos de sus tres pensiones. (Infobae-Itzallana)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, nunca fueron descongeladas, luego de que una resolución judicial le permitió acceder temporalmente a los recursos correspondientes a tres pensiones. La mandataria explicó que el exmandatario estatal no había obtenido autorización para disponer libremente de su dinero, sino únicamente para recibir esos ingresos.

La aclaración ocurrió este miércoles 25 de noviembre, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, después de que se diera a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) consiguió revertir la resolución que favorecía al político sinaloense.

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“Nunca se descongelaron las cuentas, lo que él solicitó a un juzgado es que pudiera recibir su pensión, pero las cuentas seguían congeladas”, explicó Sheinbaum al referirse al procedimiento promovido por Rocha Moya.

La presidenta agregó que la UIF presentó un recurso de inconformidad contra la determinación judicial y que, en esta ocasión, la autoridad jurisdiccional resolvió a favor de la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sheinbaum también señaló que el exgobernador tiene derecho a impugnar la resolución, como cualquier otra persona, por lo que el asunto deberá continuar por las vías legales correspondientes.

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, permanece sin acceso a sus cuentas bancarias tras una nueva resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. (Foto: redes sociales)

¿Por qué se permitió a Rocha Moya recibir sus pensiones?

El antecedente inmediato ocurrió el 13 de noviembre, cuando se informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), a través de su Segunda Sala Regional en Sinaloa, había concedido una suspensión provisional que permitía a Rocha Moya acceder a determinados recursos depositados en sus cuentas bancarias.

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La resolución estaba relacionada con tres pensiones que recibe el exmandatario: una del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), otra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y una más de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

El argumento jurídico presentado para solicitar el acceso a esos recursos fue el principio de inembargabilidad de las pensiones, que protege determinados ingresos destinados al sostenimiento de sus beneficiarios.

La Secretaría de Hacienda explicó entonces que la resolución no significaba liberar la totalidad de las cuentas bancarias del exgobernador. Solamente contemplaba las ministraciones correspondientes a sus pensiones, mientras que los demás recursos y operaciones financieras continuarían sujetos a las restricciones impuestas por la UIF.

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De esta manera, aunque inicialmente se difundió que las cuentas de Rocha Moya habían sido descongeladas, la dependencia precisó que se trataba de un acceso limitado a determinados ingresos y no de una liberación general de sus recursos.

Claudia Sheinbaum explicó que no se descongelaron las cuentas de Rocha Moya. (Presidencia)

UIF revocó la autorización para disponer de las pensiones

Un nuevo movimiento judicial modificó la situación el 25 de noviembre. La Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA resolvió a favor de la reclamación presentada por la UIF y revocó la protección provisional que había permitido al exgobernador disponer de los recursos de sus pensiones.

Con esta determinación, Rocha Moya quedó nuevamente impedido para retirar tanto los recursos que ya estaban depositados como los pagos futuros correspondientes a esos ingresos. El tribunal también rechazó dos solicitudes adicionales de su defensa: habilitar una cuenta bancaria exclusiva para recibir el dinero y establecer una cantidad periódica que pudiera utilizar para cubrir sus gastos básicos.

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La resolución se produjo después de que la UIF manifestara su inconformidad con la suspensión concedida previamente. Entre sus argumentos, la dependencia sostuvo que permitir el acceso a esos recursos podría afectar el orden público y el interés social.

De acuerdo con el reporte, el desbloqueo parcial se había ejecutado el 5 de noviembre, cuando la UIF giró instrucciones a las instituciones financieras para cumplir con la determinación judicial. Sin embargo, la nueva resolución restableció las restricciones originales.

El caso representa una diferencia importante entre permitir el cobro de determinados ingresos y liberar las cuentas bancarias de una persona. En el caso de Rocha Moya, la primera autorización nunca significó que pudiera disponer de todos sus recursos financieros.

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La Unidad de Inteligencia Financiera consiguió revertir la autorización provisional que permitía a Rocha Moya disponer de los recursos correspondientes a sus pensiones. Crédito: Poder México

El congelamiento ocurrió tras las acusaciones de Estados Unidos

El bloqueo de los recursos de Rocha Moya se remonta a mayo de 2026, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara, el 29 de abril, acusaciones contra el entonces gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.

La acusación estadounidense señala que los servidores públicos habrían colaborado con integrantes de esa organización criminal para facilitar sus operaciones en la entidad. Se trata de señalamientos que deberán acreditarse ante las autoridades judiciales y que no representan, por sí mismos, una sentencia condenatoria.

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Un día después de que se conocieran las acusaciones, el 1 de mayo, Rocha Moya solicitó licencia para separarse temporalmente del gobierno de Sinaloa. Posteriormente, sus cuentas bancarias quedaron sujetas a medidas de inmovilización.

El 18 de mayo, Sheinbaum confirmó que la UIF había incorporado a los señalados a la Lista de Personas Bloqueadas, aunque explicó que la medida tenía carácter preventivo y estaba relacionada con alertamientos del sistema financiero mexicano.

La UIF sostuvo entonces que las restricciones no constituían una determinación definitiva de responsabilidad y que las personas afectadas conservaban su derecho a presentar recursos administrativos o judiciales.

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos se puede ver en el podio de la sala de prensa de la sede del Departamento antes de una conferencia de prensa con el Fiscal General en Washington, el 24 de enero de 2023. REUTERS/Kevin Lamarque

La investigación también se encuentra bajo seguimiento de las autoridades mexicanas. La FGR ha informado que integra las indagatorias relacionadas con los señalamientos contra Rocha Moya, mientras el gobierno federal ha sostenido que cualquier procedimiento deberá desarrollarse conforme a las leyes nacionales.

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Por ahora, la nueva resolución del TFJA mantiene bloqueadas las cuentas del gobernador con licencia, incluidos los recursos de sus tres pensiones. Aunque Rocha Moya conserva el derecho de impugnar la determinación, no podrá disponer de esos ingresos mientras permanezca vigente la restricción judicial.

La controversia financiera se suma así a los procedimientos que enfrenta el exmandatario desde que fue señalado por autoridades estadounidenses, en un caso que también involucra a otros integrantes de su administración y que mantiene bajo escrutinio la relación entre el poder político y el crimen organizado en Sinaloa.