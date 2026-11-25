Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La NFL se prepara para una de las jornadas más tradicionales de su calendario: el Thanksgiving Game, una fecha especial en la que el futbol americano se convierte en parte de la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Para la edición de 2026, uno de los enfrentamientos más atractivos será el choque entre los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles.

El encuentro se disputará el jueves 26 de noviembre en el AT&T Stadium, casa de los Vaqueros de Dallas. Ambos equipos protagonizarán uno de los duelos de la jornada festiva, que contará con otros dos partidos a lo largo del día.

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La tradición del futbol americano durante el Día de Acción de Gracias está ligada a la historia de la NFL. Aunque los Detroit Lions fueron los primeros en convertir esta fecha en una cita habitual, los Cowboys también se consolidaron como anfitriones recurrentes de estos encuentros.

¿Cuándo y a qué hora juegan Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles?

(Robert Goddin-Imagn Images)

El partido entre Dallas y Philadelphia está programado para el jueves 26 de noviembre de 2026, en el marco del Día de Acción de Gracias. El kickoff será a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, en el AT&T Stadium.

¿Dónde ver Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles EN VIVO en México?

(Eric Hartline-Imagn Images)

Los aficionados mexicanos tendrán varias opciones para seguir el duelo entre los Cowboys y los Eagles. La transmisión estará disponible en televisión abierta a través de Canal 5.

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También podrá verse por televisión de paga en FOX y mediante la plataforma de streaming FOX One, alternativas para no perderse las acciones del encuentro.