Paramédicos que acudieron al lugar diagnosticaron a una de las víctimas sin signos vitales; el segundo afectado presentó una herida de bala en el abdomen y fue trasladado a un hospital. (Imagen ilustrativa | Crédito: EFE)

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Una mujer murió y un hombre resultó herido de bala en el abdomen durante un ataque armado registrado este miércoles en calles de la colonia Morelos, en la zona de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Los presuntos agresores escaparon a bordo de una bicicleta eléctrica y vestían ropa negra, de acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Rayón y Granaditas, donde efectivos de la policía capitalina atendieron el reporte de dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

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Paramédicos que llegaron al lugar diagnosticaron a una mujer sin signos vitales, mientras que el hombre presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en el abdomen. Debido a la lesión, fue trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Agresores huyeron en bicicleta eléctrica tras balacera en Tepito

Después de la agresión, los responsables huyeron del lugar a bordo de una bicicleta eléctrica. Según los primeros reportes, vestían prendas de color negro, características que fueron comunicadas a las autoridades para avanzar en su identificación.

La SSC informó que personal policial realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar a los posibles responsables y establecer su ruta de escape.

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Por el homicidio de la mujer y las lesiones del hombre, la dependencia dio aviso al agente del Ministerio Público, quien se encargará de las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y determinar las responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil de la agresión. La SSC anunció que la información se mantiene en desarrollo.

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