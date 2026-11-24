(Ilustración: Infobae México)

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El Paris Saint-Germain (PSG) tendrá una prueba importante este miércoles 25 de noviembre cuando reciba a la Roma en la quinta jornada de la UEFA Champions League 2026/27. El equipo dirigido por Luis Enrique buscará prolongar su racha de victorias y mantenerse entre los clubes que han conseguido sumar todos los puntos disputados en el torneo europeo.

Los franceses llegan con cuatro triunfos en sus primeras apariciones dentro de la competición continental, un rendimiento que los coloca como uno de los principales candidatos a avanzar directamente a la siguiente ronda. Del otro lado estará una Roma que atraviesa un momento positivo en Italia, aunque sus resultados internacionales no han estado a la altura de las expectativas.

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El choque se disputará en el Parc des Princes, donde el PSG intentará hacer valer su localía frente a un adversario que necesita sumar para mejorar su posición en la clasificación de la Champions. La cita está programada para las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales.

¿Cómo llega el PSG a su partido contra la Roma?

Soccer Football - UEFA Champions League - Villarreal v Paris St Germain - Estadio de la Ceramica, Villarreal, Spain - November 3, 2026 Paris St Germain's Maghnes Akliouche in action with Villarreal's Carlos Romero REUTERS/Pablo Morano

El conjunto parisino atraviesa una etapa de resultados sobresalientes y recientemente consiguió una victoria de 3-2 frente al Niza en la Ligue 1, encuentro que exigió a los dirigidos por Luis Enrique hasta los últimos minutos.

Ese triunfo representó el duodécimo consecutivo para el PSG considerando todas las competiciones, una racha que refleja el buen momento colectivo que vive el equipo y la confianza con la que encarará su compromiso europeo.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Villarreal v Paris St Germain - Estadio de la Ceramica, Villarreal, Spain - November 3, 2026 Paris St Germain's Fabian Ruiz during a minutes applause before the match REUTERS/Pablo Morano

En la Champions League, los franceses han mostrado contundencia frente a sus rivales. En sus cuatro presentaciones anteriores consiguieron derrotar al Slovan Bratislava por 6-1, al Villarreal por 6-0, al Manchester City por 4-2 y al Barcelona con idéntico marcador de 4-2.

Con 12 puntos y un ataque que ha respondido en cada jornada, el cuadro de París buscará mantener su efectividad y acercarse a la clasificación directa a los octavos de final, evitando complicaciones en las últimas fechas de la fase de liga.

Roma llega en gran momento, pero necesita mejorar en Europa

El equipo italiano también vive una racha favorable, aunque sus números en el torneo continental contrastan con lo conseguido en su campeonato doméstico. La Roma viene de golear 1-5 al Parma como visitante, resultado que le permitió sumar su cuarta victoria consecutiva en todas las competiciones.

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En la Serie A, la Loba mantiene un paso firme, con nueve triunfos y tres empates, registro que la coloca como uno de los equipos más competitivos de la temporada en Italia. Su funcionamiento ha generado confianza entre sus jugadores, que buscarán trasladar ese rendimiento al escenario europeo.

Soccer Football - Serie A - Parma v AS Roma - Stadio Ennio Tardini, Parma, Italy - November 21, 2026 AS Roma's Donyell Malen scores their fifth goal REUTERS/Vincenzo Livieri

Sin embargo, en la Champions League las cosas han sido mucho más complicadas para los italianos. Hasta ahora únicamente han conseguido derrotar al Slovan Bratislava, además de registrar una igualada frente al Fenerbahçe y caer ante Real Madrid y Manchester United.

La visita al Parc des Princes representa una oportunidad para cambiar su panorama internacional, aunque tendrá enfrente a uno de los equipos más sólidos del certamen. La Roma necesitará mantener el orden defensivo, aprovechar sus oportunidades y evitar que el PSG imponga su ritmo desde los primeros minutos.

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Soccer Football - UEFA Champions League - AS Roma v Slovan Bratislava - Stadio Olimpico, Rome, Italy - October 20, 2026 AS Roma's Donyell Malen, Nahuel Molina, Gianluca Mancini and teammates walk off the pitch after the match REUTERS/Remo Casilli

Un resultado favorable en París podría darle oxígeno en la clasificación y permitirle recuperar terreno en la lucha por avanzar a la siguiente fase. No obstante, la diferencia de resultados entre ambos clubes en la Champions convierte al conjunto francés en un rival especialmente complicado.

¿A qué hora y dónde ver PSG vs Roma en México?

Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026

Hora: 14:00 horas (tiempo de México)

Estadio: Parc des Princes, París

TV: FOX, TNT y Space

Streaming: HBO Max y FOX One

El partido entre Paris Saint-Germain y Roma podrá seguirse en México a través de FOX, TNT y Space, además de las plataformas HBO Max y FOX One, de acuerdo con la programación proporcionada para esta jornada.

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El silbatazo inicial está programado para las 14:00 horas, en un encuentro que promete intensidad debido a las diferentes necesidades de ambos equipos. El PSG intentará extender su dominio y conservar su paso perfecto, mientras que la Roma buscará demostrar que su buen momento en Italia también puede traducirse en resultados dentro de Europa.

La quinta jornada será determinante para las aspiraciones de ambos clubes, especialmente porque la fase de liga comienza a entrar en su tramo decisivo. Para los parisinos, ganar significaría continuar consolidándose entre los favoritos; para los italianos, puntuar en Francia podría representar un punto de inflexión en su campaña continental.

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