Un arma de fuego permanece sobre el escalón de una escalera de cemento junto a varias manchas de sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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José “N” habría asesinado a Antonio de un disparo en la cabeza durante una reunión familiar en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, luego de que el hombre presuntamente golpeó a su cuñado mientras consumían bebidas alcohólicas en la azotea de una vivienda.

La convivencia reunía a la víctima, su pareja, su cuñado y su suegro en un espacio de la parte superior del inmueble, habilitado con mesas. Antonio habría bebido alcohol durante el encuentro hasta alterar el orden y comenzar una discusión con el hijo del dueño de la casa.

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La disputa verbal escaló a una pelea a golpes. De acuerdo con los reportes del caso, Antonio habría agredido en el rostro y otras partes del cuerpo a su cuñado, quien terminó con diversas lesiones físicas.

José “N”, padre del hombre golpeado y suegro de la víctima, intervino para exigir que cesaran las agresiones. La pelea continuó, por lo que el propietario del domicilio habría sacado un arma de fuego que tenía entre sus pertenencias.

El disparo ocurrió en la azotea donde se realizaba la convivencia

El suegro habría disparado directamente contra Antonio, quien recibió el impacto en la cabeza. La lesión le causó la muerte en el lugar y su cuerpo quedó tendido sobre el piso de la azotea.

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La pareja de Antonio y otros familiares presenciaron lo ocurrido dentro del predio. El hecho fue reportado a las autoridades tras escucharse detonaciones de arma de fuego en la zona poniente de la capital.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón. Los agentes ingresaron al inmueble, localizaron al presunto responsable y lo detuvieron.

Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

José “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Homicidio. La autoridad determinará su situación jurídica por el asesinato de su yerno.

La Fiscalía mantiene abierta una carpeta por homicidio

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron las diligencias en el inmueble y efectuaron el levantamiento del cuerpo de Antonio. La representación social mantuvo abierta una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

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El caso fue investigado como homicidio, un delito cuyas sanciones varían entre las entidades del país porque cada Congreso local establece sus propias reglas y castigos. La información disponible no precisó la posible pena que enfrentaría José “N” si fuera vinculado a proceso.

Un hombre armado y elementos de investigación forense marcan la escena de un crimen en una vereda urbana de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de México existen disposiciones particulares para determinados casos de homicidio. La legislación capitalina contempla una pena de tres a 10 años para la madre que cause la muerte de un menor durante las primeras 24 horas después de su nacimiento.

Las diferencias entre códigos penales locales también alcanzan asesinatos cometidos contra menores, mujeres por razones de género y periodistas. En el Estado de México, por ejemplo, el homicidio de periodistas contempla penas de 15 a 25 años de prisión, mientras que el homicidio simple tiene una sanción de 10 a 15 años.

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Vincularon a otro hombre en Mexicali por también matar a su yerno

En Mexicali Baja California fue vinculado a proceso Víctor “N”, alias “El Virulis” por presuntamente asesinar a balazos a su propio yerno tras una discusión.

Víctor “N”, alias “El Virulis”, presuntamente disparó contra David “N”, de 39 años, cuando se retiraba en su camioneta en el ejido Villahermosa, en Mexicali, Baja California Foto: Fiscalía BC

De acuerdo con los datos de prueba recabados durante la investigación, los hechos ocurrieron la noche del pasado 24 de octubre, cuando el imputado presuntamente discutió con David “N”, de 39 años, quien era su yerno, por problemas familiares.

Tras el altercado, cuando la víctima se retiraba del lugar a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 2000, el ahora imputado presuntamente se acercó con un arma de fuego y realizó varias detonaciones en su contra.

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A consecuencia de las heridas que sufrió en el tórax, la víctima perdió el control del vehículo, cuya marcha se detuvo en medio de una parcela ubicada a un costado del camino, en el ejido Villahermosa, en el Valle de Mexicali.

Dos manos masculinas se muestran esposadas por detrás con esposas metálicas, en el contexto de una detención policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sirio perdió la vida y su cuerpo fue encontrado hasta la mañana del día siguiente, mientras que el presunto agresor huyó a pie.

El pasado 19 de noviembre, el juez de control determinó vincularlo a proceso por el delito de homicidio calificado con ventaja, ratificó la prisión preventiva como medida cautelar y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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