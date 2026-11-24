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Los abogados de la adolescente de 15 años que presentó una denuncia contra Vadhir Derbez ante la FGR afirman que el expediente por presunta violación corresponde a un caso distinto del investigado por la Fiscalía CDMX.

La representación legal sostiene que los hechos habrían ocurrido en septiembre de 2026 a bordo de un barco y que la carpeta se encuentra en etapa inicial.

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Adrián Arellano, integrante del despacho Vega Mac Gregor Arellano, explicó este 23 de noviembre en el programa Por la mañana, de Ciro Gómez Leyva, que la denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República debido a que los hechos señalados habrían ocurrido en alta mar y la adolescente es mexicana.

La defensa de la menor afirma que busca que la FGR esclarezca el caso y que el procedimiento se mantenga separado del expediente que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue contra el actor por otra denuncia de violación.

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El abogado afirma que su despacho representa a una adolescente de 15 años

Arellano confirma que Vega, Mac Gregor, Arellano representa a una adolescente de 15 años que denunció a Vadhir Derbez por presunta violación. El abogado subraya que ese asunto no corresponde a la carpeta abierta en Ciudad de México.

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“Hay dos casos en específico”, declara Arellano en Por la mañana. “Uno es el que ya ha señalado la fiscal y otro muy distinto y diferente es el que nosotros estamos representando como despacho”.

El representante legal sostiene que los hechos denunciados habrían sucedido en septiembre de este año. “Es una adolescente de 15 años, derivado de hechos sucedidos en un barco”, afirma.

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El abogado no reveló el lugar exacto, la fecha de la denuncia, el número de carpeta ni las diligencias que habría realizado la Fiscalía General de la República. La reserva busca proteger la identidad de la adolescente y el desarrollo de las indagatorias.

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La denuncia no acredita responsabilidad penal. Vadhir Derbez conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme emitida por una autoridad judicial.

La defensa señala que los hechos habrían ocurrido en alta mar

Ciro Gómez Leyva preguntó al abogado sobre el país en cuyas aguas habría estado el barco al momento de los hechos. Arellano respondió que la embarcación tendría bandera de Bahamas y explicó que, desde su perspectiva, el trayecto se considera alta mar.

“El barco pertenece y tiene una bandera de Bahamas”, sostiene. “Del trayecto donde suceden los hechos se consideran jurídicamente aguas internacionales o, mejor dicho, alta mar”.

El litigante afirma que esa circunstancia permite que el asunto sea investigado en el ámbito federal. Señala que la nacionalidad mexicana de la adolescente también fue tomada en cuenta para presentar la denuncia ante la FGR.

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“La Fiscalía General de la República es la encargada de conocer delitos que suceden fuera de territorio mexicano cuando las víctimas son mexicanas”, declara Arellano. Esa interpretación jurídica corresponde a la representación legal de la denunciante.

El despacho sostiene que la FGR recibió la denuncia y que participa en la integración de la carpeta. La autoridad federal no ha difundido públicamente información sobre ese expediente, sus actuaciones ni una posible judicialización.

La FGR estaría en etapa inicial de investigación, según la representación legal

Arellano señala que la carpeta se encuentra en una primera fase. De acuerdo con su explicación, el Ministerio Público federal recaba datos de prueba para sustentar el dicho de la adolescente.

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“La etapa en la cual se encuentra la carpeta es la etapa inicial”, afirma. “Es donde se encuentra recabando datos de prueba para poder sustentar el dicho de la víctima”.

El abogado asegura que su despacho ha mantenido una postura de respeto hacia el debido proceso y la presunción de inocencia de Vadhir Derbez. Aclara que su intervención pública busca diferenciar ambos expedientes y precisar que su representada no tiene relación con la denunciante del caso de Ciudad de México.

“Hay una denuncia por violación. La Fiscalía General de la República tiene que investigar”, señala Arellano durante la entrevista.

El representante legal rechaza que la adolescente o su familia formen parte de una red que busque presuntamente extorsionar al actor. Esa versión ha sido difundida por Derbez y su defensa al hablar de la acusación que se investiga en la capital del país.

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Abogados dicen que la familia no busca una compensación económica

Arellano afirma que la denuncia no persigue un beneficio económico. El abogado señala que la familia busca que la FGR investigue los hechos y que la adolescente pueda continuar con su vida.

“La familia ha sido muy contundente en que presentar esta denuncia no busca en lo absoluto una cuestión económica”, sostiene. “Busca que se esclarezcan los hechos”.

El integrante del despacho añade que la familia pretende que se haga justicia y que exista una sanción si las autoridades determinan que corresponde. Esa declaración expresa la posición de la representación legal y no anticipa una resolución de la Fiscalía ni de un juez.

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El despacho Vega Mac Gregor Arellano ya había difundido un comunicado el 20 de noviembre. En ese documento informó que representa exclusivamente a una adolescente de 15 años que presentó una denuncia ante la FGR contra una persona identificada públicamente como Vadhir Derbez.

La firma también pidió que la cobertura se conduzca con sensibilidad y responsabilidad para evitar cuestionamientos que puedan revictimizar a la adolescente.

Vadhir Derbez dice que no ha sido notificado sobre el segundo expediente

Vadhir Derbez ha rechazado las acusaciones en su contra. En una entrevista previa con Ciro Gómez Leyva, el actor aseguró que no tenía conocimiento formal de una segunda denuncia ante la FGR.

“De esto no sabemos”, afirmó Derbez. “No hemos sido notificados”.

Su abogado, Enrique González Casanova, declaró en esa misma conversación que no tenía certeza procesal sobre la existencia de la carpeta, aunque aclaró que no buscaba negar su posible existencia. La defensa sostiene que el actor enfrenta un presunto intento de extorsión relacionado con la investigación de Ciudad de México.

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El caso federal referido por Arellano debe mantenerse separado de la carpeta de la Fiscalía CDMX. Esta última institución informa que su investigación por violación continúa abierta, aunque la orden de aprehensión girada contra Derbez quedó sin efectos tras un juicio de amparo.

La Fiscalía CDMX afirma que conserva facultades para buscar la judicialización del expediente mediante citatorio. También sostiene que la carpeta incluye datos de prueba que, desde su perspectiva, sustentan la existencia del hecho investigado.