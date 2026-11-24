Rivera nació el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato con el nombre completo de Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. (Bettmann Archive)

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México conmemora este 24 de noviembre el 69 aniversario luctuoso de Diego Rivera, uno de los fundadores del movimiento muralista mexicano. El pintor falleció en 1957 en su casa de San Ángel, hoy convertida en museo, y dejó una obra que combina mural, caballete y una vasta colección de arte prehispánico.

Rivera nació el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato con el nombre completo de Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Murió el 24 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México, y sus restos fueron colocados en la Rotonda de las Personas Ilustres, en el Panteón Civil de Dolores.

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El video presenta una secuencia de pinturas del artista mexicano Diego Rivera. (Delegación de programas Para el Bienestar/Facebook)

Formación del muralista y años en Europa

Diego Rivera se formó en la Academia de San Carlos, en Ciudad de México. En 1907 obtuvo una beca de cuatro años otorgada por el gobernador de Veracruz, Teodoro Dehesa, que le permitió viajar a Europa.

ARCHIVO - El artista mexicano Diego Rivera posa para una foto en Ciudad de México el 14 de abril de 1939. En los años 40, Rivera diseñó el Museo Anahuacalli para preservar y exhibir su colección de arte prehispánico. (AP Foto, Archivo).

Durante ese periodo recorrió España, Francia, Bélgica, Alemania, Italia y Holanda. Se estableció en París entre 1913 y 1917, etapa en la que produjo un número importante de obras cubistas y absorbió las corrientes artísticas del impresionismo y el postimpresionismo.

En 1916, mientras se desarrollaba la Primera Guerra Mundial, Rivera vivía en París junto a su primera esposa, Angelina Beloff, con quien tuvo un hijo que murió meses después de nacer. El artista atravesó hambre, frío y carencias durante ese episodio bélico, según registró posteriormente la historiadora Laura González Matute.

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A mediados de 1921 regresó a México. Ese mismo año, José Vasconcelos lo invitó a pintar un mural en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, encargo con el que arrancó formalmente el movimiento muralista mexicano. En 1923, Rivera se convirtió en miembro fundador de El Colegio Nacional y comenzó a trabajar en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, concluido en 1928. Un año después inició sus murales en el Palacio Nacional.

A mediados de 1921 regresó a México. Ese mismo año, José Vasconcelos lo invitó a pintar un mural en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria (Delegación de Programas para el Bienestar /Facebook)

Cómo conoció Diego Rivera a Frida Kahlo

Diego Rivera conoció a Frida Kahlo a través de la fotógrafa italiana Tina Modotti, quien había sido una de las numerosas amantes del pintor. El encuentro ocurrió en el contexto de las veladas intelectuales que frecuentaba Kahlo, donde también trató al comunista cubano Julio Antonio Mella.

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ARCHIVO - El muralista mexicano Diego Rivera y la artista Frida Kahlo son fotografiados en un balcón en su casa en Ciudad de México el 13 de abril de 1939. (AP Foto, Archivo)

Rivera ya era un muralista reconocido cuando la pareja se conoció, mientras Kahlo pintaba y estudiaba en la Escuela Nacional Preparatoria, el mismo edificio donde él realizaba el mural La creación en el Anfiteatro Simón Bolívar. Ambos se casaron en 1929 y se convirtieron, con el tiempo, en el uno el mayor admirador del otro, pero también su crítico más severo.

La relación fue descrita como atormentada y ha sido motivo de estudio por parte de biógrafos e investigadores, además de haber inspirado obras teatrales y cinematográficas. La pareja decidió divorciarse en 1939, año en que Kahlo regresó temporalmente a su casa de Coyoacán, la conocida Casa Azul.

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En los años posteriores a la muerte de Kahlo, ocurrida en 1954, Rivera pintó algunos de sus murales más relevantes. Juan O’Gorman, arquitecto y muralista que conoció a Rivera en 1922 durante la realización del mural del Anfiteatro Bolívar, se convirtió en colaborador cercano de la pareja: en 1931 Rivera le encargó la construcción de su casa-estudio en San Ángel Inn, y años más tarde trabajó junto a él en los planos del Anahuacalli.

El escritor André Breton, el pintor Diego Rivera, el revolucionario León Trotski y la artista Jaqueline Lamba posan al aire libre durante un encuentro.

Las obras más representativas de Diego Rivera

Entre la producción mural de Diego Rivera destacan La creación (1922), realizada en el Anfiteatro Bolívar; El hombre en la encrucijada, pintado en 1933 para el Rockefeller Center de Nueva York (Archivo)

Entre la producción mural de Diego Rivera destacan La creación (1922), realizada en el Anfiteatro Bolívar; El hombre en la encrucijada, pintado en 1933 para el Rockefeller Center de Nueva York; El cargador de flores (1935); Unidad panamericana (1940); y Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (1947), considerada una de sus piezas más representativas y exhibida actualmente en el Museo Mural Diego Rivera.

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El episodio del mural del Rockefeller Center se convirtió en uno de los más controvertidos de su carrera. Rivera fue invitado por el magnate Nelson Rockefeller en 1933 a pintar un mural en el vestíbulo del edificio de la RCA.

La composición final difirió de los bocetos aprobados por los arquitectos del inmueble: el artista incluyó emblemas comunistas, banderas rojas y, finalmente, los retratos de Vladimir Lenin, Trotsky y Marx, lo que enfureció a la familia Rockefeller. La obra fue destruida a martillazos en 1934, a menos de un año de su realización, por órdenes de la familia propietaria del edificio. Gracias a fotografías tomadas durante su elaboración, Rivera pudo repintar la composición en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México bajo el nombre de El hombre controlador del universo.

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Una obra de Diego Rivera retrata a un cargador arrodillado que sostiene una canasta repleta de alcatraces con una cinta azul. (Delegación de Programas para el Bienestar /Facebook)

En el terreno de la obra de caballete, Rivera pintó en 1944 su célebre Desnudo con alcatraces. Su producción total incluye más de tres mil cuadros, además de centenares de dibujos, obras gráficas, ilustraciones y un legado de escritos.

Su última obra en vida fue Río Juchitán (también conocida como Baño en el Río o Baño de Tehuantepec), que se exhibe desde 2010 en el lobby del Museo Soumaya. La pieza tiene una superficie trabajada de 26,87 metros cuadrados y es la única de Rivera que presenta imágenes en anverso y reverso con una secuencia narrativa.

Su obra también incluyó un mural polémico y desaparecido, titulado Pesadilla de guerra y sueño de paz, realizado para la muestra itinerante “Veinte siglos de Arte Mexicano” que recorrió Europa. La pieza mostraba a Marx, Lenin y Stalin ofreciendo una paloma de la paz al Tío Sam, a John Bull y a la alegoría de Mariana. Ante la censura y la negativa de Rivera a modificarla, el artista decidió regalarla a China; solo se conserva un boceto.

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Legado artístico y reconocimientos póstumos

Diego Rivera, junto a David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, encabezó el movimiento muralista mexicano que surgió tras la Revolución. Artistas e intelectuales de la época buscaban una transformación social que reivindicara el orgullo nacional a través del indigenismo, los mestizos y las clases que habían sido relegadas durante el Porfiriato.

Un visitante camina por el interior del Museo Anahuacalli en la Ciudad de México, el martes 20 de agosto de 2024. Ideado por el artista mexicano Diego Rivera para preservar y exhibir su colección de arte prehispánico, el museo celebra su 60 aniversario. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Durante su juventud, Rivera admiró profundamente la obra del grabador José Guadalupe Posada, de quien tomó la lección de que el arte podía dialogar con la vida cotidiana y convertirse en espejo de la sociedad. Esa influencia permaneció visible durante toda su carrera, aunque desarrollada con un lenguaje propio que terminó por definir el muralismo mexicano.

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En 1955, a Rivera le diagnosticaron cáncer. Pese a la enfermedad, se concentró en la construcción del Anahuacalli con el apoyo del arquitecto Juan O’Gorman. Un año después, en 1956, cumplió 70 años y recibió un homenaje nacional e internacional. En 1949 ya había sido homenajeado por sus 50 años de labor artística en una exposición en el Palacio de Bellas Artes.

Entre los reconocimientos póstumos se encuentra su imagen en el billete de 500 pesos mexicanos emitido por el Banco de México entre 2010 y 2019, con Rivera en el anverso y Frida Kahlo en el reverso. En 2018, el Centro de Exposiciones de Manezh, en Moscú, organizó una exposición conjunta de la obra de ambos artistas titulada “Viva la vida”.

Las conmemoraciones oficiales de su aniversario luctuoso se realizan habitualmente frente a alguna de sus obras más representativas. En una de esas ceremonias, celebrada en el Museo Mural Diego Rivera, participó su hija Guadalupe Rivera Marín, presidenta de la Fundación Diego Rivera, quien agradeció la conservación y difusión del legado de su padre.

El muralista mexicano y el artista español se conocieron a principios del siglo pasado e hicieron una muy buena amistad Crédito: Munal mx

Los museos de Diego Rivera en Coyoacán y San Ángel

Diego Rivera murió en 1957 en su casa de San Ángel Inn, hoy convertida en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, diseñada por Juan O’Gorman en 1931. El inmueble permite conocer el espacio donde vivió y trabajó el muralista, así como parte de la relación entre ambos artistas.

Los visitantes salen del Museo Anahuacalli en la Ciudad de México, el martes 20 de agosto de 2024. Diseñado por el artista mexicano Diego Rivera, "Anahuacalli" se traduce del idioma náhuatl como "casa rodeada de agua". (AP Foto/Eduardo Verdugo)

En Coyoacán se ubica el Museo Diego Rivera Anahuacalli, construido con piedra volcánica y pensado por el propio Rivera como una “Ciudad de las Artes” en permanente creación. La idea del proyecto surgió en los años treinta, cuando Rivera y Kahlo hablaron por primera vez sobre la necesidad de legar al pueblo mexicano parte del pasado prehispánico del país.

Rivera comenzó a coleccionar piezas arqueológicas desde joven y llegó a reunir casi 60 mil objetos, a los que llamaba “el idolaje”. No fue sino hasta 1941, tras su regreso de un viaje a San Francisco, que decidió dar inicio a la construcción del edificio, con el que buscaba generar una continuidad entre el arte moderno y la estética precolombina. El arquitecto Juan O’Gorman colaboró en los planos iniciales de la obra.

El museo combina influencias de estilos precolombinos, como Teotihuacán, con elementos del Art Decó. Sus muestras se organizan en tres niveles que guardan correlación con los tres niveles de la cosmogonía mesoamericana: el inframundo, el mundo de los vivos y el de los dioses.

Rivera murió en 1957 cuando el Anahuacalli aún estaba en construcción. El recinto abrió finalmente sus puertas en 1964, siete años después de la muerte del muralista, y hoy exhibe una selección de la colección prehispánica junto con bocetos originales de sus murales en el tercer nivel del edificio.

La entrada del Museo Frida Kahlo exhibe su fachada colorida y figuras esqueléticas en el interior. (Sam Smith/X oficial)

A pocos metros de distancia, en la misma Coyoacán, se encuentra la Casa Azul, el Museo Frida Kahlo, donde vivió la pintora junto a su familia y, posteriormente, con Rivera. En sus salas se exhiben 145 obras de Rivera y 27 piezas de Kahlo que el muralista adquirió por encargo tras la muerte de la artista.