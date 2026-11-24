Las figuras navideñas monumentales son uno de los atractivos centrales del recorrido de iluminación. (Foto: X/Ex-Hacienda de Chautla Puebla)

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La Ex Hacienda de Chautla se convierte en un festival navideño con árboles monumentales, trajineras iluminadas y pabellones gastronómicos del sábado 28 de noviembre al miércoles 6 de enero en San Lucas el Grande, Puebla, con horarios de jueves a domingo de 13:00 a 23:00 horas.

El acceso al festival tiene un costo de 75 pesos para entrada general y 50 pesos para niñas, niños y adultos mayores.

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El estacionamiento tiene un costo adicional de 50 pesos.

El recinto tiene más de 460 años de historia: sus orígenes se remontan a 1559. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recinto histórico poblano abre sus puertas con iluminación navideña monumental

La Ex Hacienda de Chautla, inmueble del siglo XIX ubicado en San Lucas el Grande, recibe la edición 2026 de Chautla Navideña bajo el lema “Un recorrido de luz y magia”.

El espacio, que forma parte del patrimonio arquitectónico de Puebla, se transforma cada temporada invernal en un escenario de decoración a gran escala.

La iniciativa forma parte del programa de turismo estatal impulsado por el Gobierno de Puebla para la temporada invernal 2026. (Foto: Facebook/Ex-Hacienda de Chautla Puebla)

Entre las principales atracciones del festival se encuentra la oportunidad de dar un recorrido completo por la iluminación del recinto histórico.

Los visitantes también podrán tomarse fotografías en puntos habilitados especialmente para ello a lo largo del circuito.

Los paseos en trajinera y el pabellón gastronómico completan la oferta

Uno de los atractivos distintivos de esta edición son los paseos en trajineras tradicionales de Chautla, embarcaciones que recorren el espacio iluminado del inmueble.

La actividad forma parte del recorrido general sin costo adicional confirmado en la información oficial del evento.

El recinto cuenta con lago, donde se hacen los recorridos en trajinera. (Foto: Facebook/Ex-Hacienda de Chautla Puebla)

El festival también cuenta con un pabellón gastronómico y artesanal, donde los asistentes podrán acceder a una selección de alimentos, bebidas, postres y productos de artesanía local.

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La oferta está pensada para extender la estancia de las familias dentro del recinto.

Chautla Navideña opera de jueves a domingo con entrada desde 50 pesos

El festival funciona de jueves a domingo durante toda la temporada, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero, en un horario de 13:00 a 23:00 horas.

Entre la oferta se encuentran artesanías, postres, dulces y comida. (Foto: Facebook/Ex-Hacienda de Chautla Puebla)

La iniciativa es organizada por el Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Desarrollo Turístico y la Dirección de Convenciones y Parques.

Cómo llegar a la Ex Hacienda de Chautla

El recinto se ubica en el kilómetro 4.5 de la Carretera Federal México-Puebla, en la localidad de San Lucas el Grande, municipio de San Salvador el Verde, Puebla, a aproximadamente 50 kilómetros de la capital poblana y a dos horas de la Ciudad de México.

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En automóvil, se toma la autopista México-Puebla, se pasa la caseta de San Martín Texmelucan y se sigue hasta la salida señalizada como San Antonio Chautla.

El festival opera cuatro días a la semana: jueves, viernes, sábado y domingo. (Foto: Facebook/Ex-Hacienda de Chautla Puebla)

Desde ahí se gira a la derecha y se avanza hasta la entrada del inmueble.

Quienes viajan en transporte público pueden tomar un autobús con destino a San Martín Texmelucan y, desde ahí, un camión local con dirección a San Lucas el Grande.

El trayecto en transporte implica varios transbordos y aproximadamente el doble de tiempo que en auto.

Qué es y qué fue la Ex Hacienda de Chautla

La Ex Hacienda de Chautla es un conjunto histórico de más de 60 hectáreas cuya historia se remonta a 1559, cuando era conocida como hacienda Nacatepec.

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En 1777, el rey Carlos III de España otorgó el terreno a Manuel Rodríguez de Pinillos, primer marqués de La Selva Nevada.

La Ex Hacienda también cuenta con áreas verdes en donde se pueden realizar distintas actividades. (Foto: Ex-Hacienda de Chautla Puebla)

Su etapa de mayor esplendor llegó en el siglo XIX bajo la administración de Eulogio Gregorio Gillow y Zavala, arzobispo de Oaxaca de ascendencia inglesa, quien heredó la propiedad y la transformó radicalmente.

Gillow instaló plantas hidroeléctricas, construyó jardines de estilo inglés, levantó una presa para crear un lago artificial y ordenó edificar el castillo de ladrillo rojo que hoy es el sello visual del lugar.

Ese castillo, terminado en 1898, fue pensado como casa de campo y escuela agrícola, con la intención de recrear un pequeño Versalles en tierras poblanas.

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Desde la Ciudad de México, el trayecto en auto toma aproximadamente dos horas según las condiciones del camino. (Foto: Facebook/Ex-Hacienda de Chautla Puebla)

La hacienda llegó a extenderse por más de 3,000 hectáreas entre Puebla y Tlaxcala e incluso contó con un tren que recorría los terrenos.

Durante la Revolución Mexicana, la propiedad fue expropiada y sus tierras repartidas. En 1984, el Gobierno del Estado de Puebla adquirió el inmueble para destinarlo al turismo.

Hoy el recinto opera como espacio recreativo e histórico bajo administración estatal, y el antiguo casco alberga además un hotel.