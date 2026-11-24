Vehículos incendiados y abandonados en calles y carreteras de Guasave, Sinaloa, tras la detención de “El Chapo Isidro”. REUTERS/Jose Betanzos

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La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, provocó una jornada de violencia en distintas zonas de Sinaloa que dejó decenas de vehículos vandalizados, unidades robadas, comercios afectados y carreteras bloqueadas. El balance presentado por autoridades estatales da cuenta de 21 puntos de obstrucción y 94 vehículos utilizados para impedir la circulación.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general brigadier Sinuhé Téllez López, informó el pasado lunes que, como consecuencia de los hechos registrados entre el viernes 20 y el sábado 21, se contabilizaron 74 vehículos vandalizados y 51 con reporte de robo.

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Durante una conferencia de prensa en Mazatlán, el funcionario explicó que los bloqueos se extendieron desde el kilómetro 121 de la carretera que conecta Culiacán con Los Mochis, tanto en la autopista como en la carretera federal.

El reporte también incluyó afectaciones a establecimientos comerciales. En total, las autoridades registraron 15 comercios vandalizados, uno de ellos incendiado, como parte de las agresiones ocurridas después del despliegue de fuerzas federales en el municipio de Guasave.

Las cifras corresponden a distintos tipos de afectaciones y no deben confundirse: los 94 vehículos fueron identificados en los puntos de bloqueo, mientras que 74 unidades fueron reportadas como vandalizadas y 51 tenían reporte de robo.

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Los bloqueos registrados después del operativo contra Fausto Isidro Meza Flores afectaron distintas carreteras del norte y centro de Sinaloa. REUTERS/Stringer

El funcionario señaló que hasta ese lunes se habían retirado 86 vehículos de los puntos de obstrucción. Las labores continuaban para liberar por completo las vialidades y permitir que la circulación regresara a la normalidad.

Operativo en Guasave desató bloqueos y ataques

Los hechos comenzaron después de que fuerzas federales desplegaron un operativo en Guasave para detener a Meza Flores, identificado por las autoridades como presunto líder de una organización criminal con presencia en el norte de Sinaloa.

La intervención ocurrió el viernes 20 de noviembre y derivó en enfrentamientos armados entre militares y presuntos integrantes del grupo delictivo. Tras la captura, se registraron bloqueos carreteros, incendios de automóviles y ataques contra infraestructura y establecimientos comerciales.

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De acuerdo con información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el operativo dejó un saldo de 16 personas detenidas y 16 presuntos integrantes de la delincuencia organizada fallecidos. Entre los detenidos se encontraba el propio Meza Flores.

La operación también tuvo un costo para las fuerzas armadas: cuatro militares perdieron la vida durante los enfrentamientos, según los reportes oficiales difundidos sobre el despliegue.

Violencia tras la captura de "El Chapo Isidro" Sinaloa, 20 al 23 de noviembre de 2026 Balance en cifras Línea de tiempo Rutas afectadas Toca cada categoría para ver el detalle 0 Puntos de bloqueo 0 Vehículos en bloqueos 0 Vehículos vandalizados 0 Vehículos con reporte de robo 0 Vehículos ya retirados 0 Comercios vandalizados 0 Personas detenidas 0 Presuntos delincuentes muertos 0 Militares muertos durante el operativo "Centella" Viernes 20 de noviembre Fuerzas federales despliegan el operativo "Centella" en Guasave. Hay enfrentamientos armados y se captura a Fausto Isidro Meza Flores. Viernes 20, por la noche Comienzan bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques a comercios en Guasave y municipios cercanos. Sábado 21 de noviembre Los bloqueos se extienden por la carretera México 15 y la autopista Benito Juárez, entre Culiacán, Guasave y Los Mochis. Inician labores para retirar vehículos. Lunes 23 de noviembre El secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, presenta el balance oficial: 21 bloqueos, 94 vehículos usados y 86 ya retirados. Toca cada punto para ver el detalle Culiacán Guasave km 121 Los Mochis Mazatlán

La violencia se extendió por distintos municipios del estado y afectó principalmente las comunicaciones terrestres entre Guasave, Los Mochis y Culiacán. Entre las vialidades perjudicadas estuvieron la carretera Internacional México 15 y la autopista Benito Juárez, conocida como La Costera.

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Los bloqueos fueron utilizados para obstaculizar el avance de las autoridades y complicar el traslado de los detenidos. En distintos puntos quedaron vehículos atravesados, incendiados o abandonados, lo que obligó a desplegar maquinaria y grúas para recuperar la circulación.

La alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, estimó que alrededor de 100 automóviles fueron incendiados o vandalizados en el municipio, sus comunidades rurales y las carreteras. También explicó que todavía había unidades pendientes de retirar, pese a los trabajos iniciados desde el sábado.

La funcionaria señaló que el gobierno municipal no tenía conocimiento previo del operativo federal y que se enteró de lo ocurrido cuando comenzaron los enfrentamientos.

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Continúan los trabajos para liberar las carreteras

El retiro de los vehículos afectados se convirtió en una de las principales tareas de las autoridades después de los enfrentamientos. El gobierno estatal informó que se mantenían las labores para despejar los puntos donde fueron abandonadas las unidades utilizadas en los bloqueos.

Autoridades estatales contabilizaron 21 puntos de bloqueo, 74 vehículos vandalizados y 51 unidades con reporte de robo.

El balance presentado por Seguridad Pública indicó que 86 vehículos ya habían sido retirados, mientras que todavía había unidades que requerían maniobras especiales debido a las condiciones en que quedaron tras los incendios y actos vandálicos.

Las consecuencias también alcanzaron las actividades cotidianas de la población. En Guasave, varios establecimientos permanecieron cerrados y la asistencia a clases se vio afectada por el temor de las familias a que se registraran nuevos episodios de violencia.

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Aunque no se anunció una suspensión oficial generalizada de las actividades escolares, diversos planteles públicos y privados optaron por impartir clases a distancia. Asimismo, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) anunció la suspensión de una exposición gastronómica que estaba programada para esa semana.

La alcaldesa sostuvo que no se habían registrado víctimas colaterales entre la población civil durante el operativo, aunque reconoció las afectaciones materiales que dejaron los acontecimientos.

Por su parte, el gobierno estatal mantuvo el despliegue de corporaciones de seguridad para vigilar las zonas afectadas y evitar nuevos bloqueos.

Fausto Isidro Meza fue arrestado junto a siete miembros del Cártel de Guasave, entre ellos su primo y cuñado. Foto: Defensa

¿Quién es “El Chapo Isidro”?

Fausto Isidro Meza Flores es señalado como uno de los principales operadores criminales del noroeste de México. Su zona de influencia se concentra en Guasave, Los Mochis y comunidades de la sierra de Sinaloa.

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El presunto narcotraficante ha sido relacionado con la estructura de los Beltrán Leyva y con una facción del Cártel de Sinaloa. En los últimos años habría ampliado su poder en medio de los enfrentamientos entre las organizaciones vinculadas a las familias Guzmán y Zambada.

Su captura era considerada un objetivo prioritario para las autoridades mexicanas y estadounidenses. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) lo incluyó en su lista de los diez fugitivos más buscados y ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su detención.

La operación para localizarlo fue denominada Centella y contempló la participación de 361 elementos y 14 aeronaves, de acuerdo con información presentada por la Defensa. Las autoridades mexicanas también reconocieron que recibieron apoyo de inteligencia de Estados Unidos, cuyos drones realizaron labores de vigilancia sobre territorio sinaloense antes de la intervención.

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La detención representó un golpe para la estructura criminal que operaba en el norte de Sinaloa, pero también desencadenó una reacción violenta que afectó a habitantes, automovilistas y comerciantes.

Los acontecimientos dejaron al descubierto la capacidad de respuesta armada de la organización y las consecuencias que puede tener un operativo contra objetivos de alto perfil cuando los grupos criminales recurren a bloqueos y ataques para dificultar las acciones de las autoridades.