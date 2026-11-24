El café podría reducir la gravedad del hígado graso en diabéticos; cómo beberlo para evitar cirrosis y cáncer (Infobae México/ Jovani Pérez)

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El consumo de café podría asociarse con una menor gravedad del hígado graso no alcohólico en personas con diabetes tipo 2, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Coimbra, en Portugal.

La investigación, publicada en la revista científica Nutrients, evaluó a 156 personas de mediana edad con obesidad límite. De ellas, 98 tenían diabetes tipo 2. Los resultados indican que una mayor ingesta de café, con cafeína o descafeinado, podría beneficiar la salud del hígado en este grupo.

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Según el análisis, quienes consumían más café presentaban mejores indicadores de salud hepática. Las personas con mayores niveles de cafeína en el organismo registraban menor probabilidad de desarrollar fibrosis hepática, una enfermedad que puede avanzar hacia cirrosis o cáncer de hígado.

Los compuestos presentes en el café descafeinado, entre ellos los polifenoles, también se vincularon con puntajes más bajos en el índice de hígado graso. Este resultado apunta a una menor acumulación de grasa en el órgano.

Un estudio científico demostró que aquellos con niveles más altos de cafeína en su organismo mostraron una menor probabilidad de desarrollar fibrosis hepática (Shutterstock)

Beber café puede ayudar a reducir la gravedad del hígado graso no alcohólico

El hígado graso no alcohólico (EHGNA) es una enfermedad hepática que no está relacionada con el consumo excesivo de alcohol, sino con factores como una dieta hipercalórica y la falta de actividad física.

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Esta condición puede derivar en complicaciones graves, como fibrosis hepática, cirrosis y cáncer. Según los investigadores, el análisis de los componentes del café podría ofrecer nuevas perspectivas para el manejo de esta enfermedad, especialmente en pacientes con diabetes tipo 2 y sobrepeso.

Para obtener datos más precisos sobre el consumo de café, los investigadores utilizaron muestras de orina de 24 horas en lugar de depender de cuestionarios autodeclarados. Este enfoque permitió medir tanto la cafeína como los metabolitos derivados de la descomposición del café en el organismo. Los resultados mostraron que la ingesta de cafeína está asociada con una disminución de la fibrosis hepática no solo en el EHGNA, sino también en otras enfermedades hepáticas crónicas.

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Beber café puede ayudar a reducir la gravedad del hígado graso no alcohólico (Pexels)

Además de la cafeína, otros componentes del café, como los polifenoles, parecen desempeñar un papel importante en la protección del hígado. Estos compuestos tienen propiedades antioxidantes que podrían reducir el estrés oxidativo en este órgano, contribuyendo así a una mejor salud hepática.

Según el estudio, estos beneficios podrían ser especialmente relevantes para personas con diabetes tipo 2, quienes tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones hepáticas debido a su condición metabólica.

El estudio destaca la importancia de seguir investigando los efectos del café en la salud hepática, especialmente en poblaciones vulnerables como las personas con diabetes tipo 2 y obesidad.

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Aunque los resultados son prometedores, los investigadores subrayan que el consumo de café no debe considerarse como un sustituto de un estilo de vida saludable, que incluye una dieta equilibrada y ejercicio regular.

¿Cuántas tazas de café al día son recomendables?

De acuerdo u n estudio publicado en la revista European Journal of Nutrition, beber entre 3 y 5 tazas por día es una cantidad razonable y segura para la mayoría de los adultos saludables. Sin embargo, se debe tener cuidado de no exceder esta cifra, especialmente en personas sensibles a la cafeína o con condiciones médicas preexistentes.

Además, los beneficios dependen no solo del consumo, sino también de la calidad del café. Es preferible optar por café filtrado, ya que este proceso reduce los aceites naturales que, en exceso, podrían afectar la salud cardiovascular.

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