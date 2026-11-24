El secretario de Salud de México, David Kershenobich, interviene en una conferencia de prensa sobre las medidas sanitarias para contener el brote de sarampión en el país. (Presidencia)

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El secretario de Salud, David Kershenobich, afirma que el retiro del estatus de país libre de transmisión de sarampión a México por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) era algo “esperado” por la cantidad de casos que se registraron en el país. Sostuvo que en Chiapas solo hay 12 activos.

Kersenobich se expresó optimista para que México recupere su estatus de país libre de sarampión.

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